ปุ้มปุ้ย เปิดใจ! เผยคอมเมนต์แรงที่เจอมาตลอดหลายปี รับมือแทบไม่ไหว ดราม่าเปิด–ปิดหน้าลูกกลับมาร้อน โอดสิ่งที่เห็นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความเจ็บปวด

กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง สำหรับดราม่าเรื่องการเปิด–ปิดหน้าลูกของ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา และ กวินท์ ดูวาล หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ ล่าสุดปุ้มปุ้ยออกมาโพสต์เปิดคอมเมนต์ที่ตนเองต้องเผชิญมาตลอดหลายปี ซึ่งเต็มไปด้วยถ้อยคำรุนแรง หยาบคาย และดูถูก

ปุ้มปุ้ย ฟาด! ดราม่าเปิด-ปิดหน้าลูก กลับมาอีกครั้ง สวนคอมเมนต์แซะ

พร้อมเปิดใจว่า สิ่งที่คุณเห็นในวันนี้ เป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวของสิ่งที่เราต้องเจอมาตลอด

หลายคนพูดเหมือนมันเป็นเรื่องเล็ก
เหมือนเป็นแค่ความคิดเห็น ให้ปล่อยผ่าน
แต่สำหรับเรา มันคือสิ่งที่บั่นทอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวัน

การเป็นแม่ครั้งแรกปุ้ยพยายามทำในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อปกป้องลูก อันไหนที่ใครทำแล้วเรามองว่าดี เราก็อยากลอง
แต่กลับถูกตั้งคำถาม ถูกตัดสิน และถูกทำให้รู้สึกว่า
ผิด

นี่ไม่ใช่การอธิบายตัวเอง
แต่มันคือการบอกความจริง
ในมุมที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ตรงนั้น

เพราะคนที่ไม่ได้เจอ
ย่อมไม่มีวันเข้าใจ

และคนที่เข้าใจ
จะไม่มีวันพูดแบบนี้

ไม่ได้ต้องการความเห็นใจ แค่ลองนึกดูว่า ถ้าเป็นคุณ คุณจะรับมือกับมันยังไง

 

 

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