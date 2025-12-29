หนุ่ม อรรถพร / หลายครั้งหลายหนกับการซื้อของจากผู้ค้าออนไลน์ ที่ผู้ซื้อต้องคอยกังวลใจเรื่อง สิ้นค้าไม่ตรงปกบ้าง สินค้าไม่ครบบ้าง หรือกระทั่ง ไม่ได้สินค้านั้นเลย มีการออกมาเตือยภัยกันหลายครั้งหลายหน ไม่แว้นแม้กระทั่งคนบันเทิงหรือคนดัง ก็โดนแบบนี้เหมือนกัน
อย่างล่าสุดผู้กำกับคนดัง หนุ่ม อรรถพร ธีมากร ที่โดนกับตัวอีกแล้ว กับการซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้ขิงตามที่สั่ง เจ้าตัวออกมาโพสต์บอกผ่านสื่อโซเชียลส่วนตัว ระบุข้อความไว้ว่า “เพจนี้โอนแล้วไม่ส่งของครับ” พร้อมแนบรูปแคปข้อความสั่งซื้อปกติ
เนื้อหาในข้อความ มีการพูดคุยสั่งซื้อปกติ เป็นการซื้อหมวกกันน็อก ขนาด L ราคา 790 บาท บทสนทนามีชื่อบัญชี เลขที่บัญชีชัดเจน