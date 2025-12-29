ถ้าพูดถึงชื่อของ “ลาล่า ขวัญนภา” หรือ “ลาล่า โปงลางสะออน” ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไร ก็กลายเป็นกระแสให้คนจับตามองได้เสมอ โดยเฉพาะเรื่องหัวใจที่แฟนๆ และชาวโซเชียลอยากรู้กันทั้งประเทศ
ล่าสุดลาล่าขอเปิดใจแบบไม่มีกั๊ก ในรายการ “โสดโซไซตี้ (Single Society) ซีซัน 2” อีพี9 ทางยูทูบช่อง KRP Entertainment กับพิธีกรตัวแม่ด้านความโสด “เอ๊ะ – อิศริยา สายสนั่น” เมื่อคำถามสุดไวรัลที่หลายคนอยากรู้ถูกหยิบขึ้นมากลางรายการว่า
ผู้ชายฝรั่งดีกว่าคนไทยจริงไหม? ฝรั่งเค้าจะมีความเทคแคร์ ถ้าเป็นฟิวเรานะเรารู้สึกว่าน่าเบื่อจังวะ เหมือนจะอยากได้ แต่พอได้มาแล้วไม่ชอบ เวลาเค้าเข้าตัว เค้าจะชอบโอบ แล้วเวลาโอบเรารู้สึกอึดอัด จะฟิวติดสกินชิพ แต่คนไทยจะเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่เราไม่เคยได้ มันรู้สึกแบบ กรี๊ด ทำไมอยากได้จังเลยมันรู้รุกท้าทาย สมมุติว่าถ้าเกิดเรางอน เค้าก็หาวิธีง้อ แต่ถ้าฝรั่งจะไม่ง้อ เค้าจะไม่เข้าใจ
แล้วอยากมีลูกไหม? อยากมีมากค่ะตอนนี้ เคยซ้อมเป็นแม่เอาหลานมาไว้แล้วนะอาทิตย์นึง หลังจากอาทิตย์นั้นรีบขับรถกลับส่งบ้านเลย หลานเรียกลาล่า ลาล่า ตั้งแต่ตี 5 นม ทุกอย่างต้องพร้อมเปลี่ยนผ้าอ้อม อะไรต่าง ๆ เราถึงขั้นพูดว่า อิสระของฉันหายไปไหน
แล้วสถานะตอนนี้เป็นยังไง? โสด โสดจริง ๆ แต่แค่มีความสุขในการคุย (แล้วกับคุณแม็กซ์เป็นยังไงบ้างล่า?) เค้าเข้ามาจะเรียกว่าพรหมลิขิตหรือเปล่านะ ตอนนั้นเค้าเดินเข้ามากับทีมงาน เค้าทำยอดได้ก็เลยพากันไปเที่ยว เราก็ถ่ายรูปอยู่ แล้วอยู่ๆ เค้าก็เดินเข้ามา ต้องมีใครแกล้งอะไรเราแน่ๆ เลย
ทุกคนก็เลยบอกว่าร้องๆ ไวๆ เพราะกลัวว่าเป็นมิดฉาชีพ แต่ด้วยความที่เราเฟรนด์ลี่ เราก็ลืมตัว นึกว่าอุ๊ยฉันมีแฟนคลับโปงลางสะออนดังไกลถึงต่างประเทศ ต้องติดตามเราแน่ๆ เลย ก็ให้โทรศัพท์เค้าไปกด โซเชียลมีเดียเรายื่นให้เลย ดีนะไม่วิ่งหนี(หัวเราะ) หลังจากนั้นเราก็มีความคุยกัน
เราถึงได้รู้ว่าเค้าเป็นนักแสดงของประเทศฝรั่งเศส แต่เค้าก็ยังไม่ได้ดังมากพยายามที่จะแคสตัวเองให้เป็นสตาร์ตัวท็อปอยู่ ก็เลยค่อยๆ คุยกัน ตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ต่างคนต่างไม่แน่นกัน ถ้าถามว่า you boring พอฟังทีเราชอบรู้สึกว่าเค้าถามเราว่าชอบเล่นโบว์ลิ่งหรือเปล่า เราก็รีบตอบเยส (หัวเราะ)
แต่เราก็มีช่วงนึงนะที่เราโดนสัมภาษณ์ ว่าพี่ล่า กับผู้ชายฝรั่งเป็นไง เราก็ตอบไปรวมๆ ว่า ถ้าได้แต่งงานได้มีลูกฝรั่งก็น่ารักสิคะ เค้าก็มีเพื่อนแปลว่า เธออยากมีลูกกับฉันใช่ไหม มันกลายเป็นเรื่องใหญ่มาก เราเลยรู้สึกว่าทำไมยากจัง หลังจากนั้นเราก็เลยตั้งใจทำงาน แต่ตอนนี้เราก็ยังคุยๆ กับแม็กซ์อยู่เราไม่อยากรู้สึกว่าเราตัดโอกาสดีๆ ในชีวิต เค้าอาจจะมีวันนึงที่เข้ากับเราได้จริงๆ ก็ได้แต่ถ้าวันนี้มันไม่ใช่ เค้าก็เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเรา
สามาถติดตามดูอีพี 9 แบบเต็ม ๆ ได้ที่ ลิงค์ https://youtu.be/KglLGcwdVn0?si=x-ZQi_S1Gu170Rge และเหล่าคนโสดทั้งหลาย สามารถรับชมรายการ “โสดโซไซตี้ (Single Society)” ซีซัน 2 ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. ทางยูทูบช่อง KRP Entertainment และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ Official : KRP Entertainment #โสดโซไซตี้ #singlesociety #โสดแต่มีความสุข #โสดเป็นสุข #โสดเป็นเพื่อนกัน #โสดที่แปลว่าไม่มีใคร