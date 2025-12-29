เอม วิทวัส เดือดฟาดแรงแทน ปุ้มปุ้ย ลั่นแรงเxือกแม้กระทั่งหน้าลูกคนอื่น
จากกรณี ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา แคปสารพัดข้อความที่ตามแซะปมเปิดหน้าลูกไม่หยุด ทั้งยังบูลลี่หน้าตาลูกๆ มาตลอด 4 ปี แต่ละคอมเมนต์ถ้อยคำโหดร้ายรุนแรง พร้อมทั้งตัดพ้อถึงสิ่งที่ตัวเองต้องเจอมาตลอดด้วยว่า
“สิ่งที่คุณเห็นในวันนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวของสิ่งที่เราต้องเจอมาตลอด หลายคนพูดเหมือนมันเป็นเรื่องเล็ก เหมือนเป็นแค่ความคิดเห็นให้ปล่อยผ่าน แต่สำหรับเรามันคือสิ่งที่บั่นทอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวัน การเป็นแม่ครั้งแรกปุ้ยพยายามทำในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อปกป้องลูก อันไหนที่ใครทำแล้วเรามองว่าดี เราก็อยากลอง แต่กลับถูกตั้งคำถาม ถูกตัดสิน และถูกทำให้รู้สึกว่าผิด นี่ไม่ใช่การอธิบายตัวเอง
แต่มันคือการบอกความจริง ในมุมที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ตรงนั้น เพราะคนที่ไม่ได้เจอย่อมไม่มีวันเข้าใจ และคนที่เข้าใจ จะไม่มีวันพูดแบบนี้ ไม่ได้ต้องการความเห็นใจ แค่ลองนึกดูว่า ถ้าเป็นคุณ คุณจะรับมือกับมันยังไง”
เอม วิทวัส โพสต์ฟาดแทน ปุ้มปุ้ย ปมเปิดหน้าลูก
ด้าน เอม วิทวัส หรือ เอม ตามใจตุ๊ด ล่าสุดวันนี้ (29 ธ.ค.68) ก็ได้แชร์โพสต์ของ ปุ้มปุ้ย พร้อมทั้งฟาดกลับแทนเพื่อนด้วยว่า
“ถ้าให้เข้าข้างเพื่อน กูจะด่าเต็มที่มากๆ แต่ถ้าบอกว่า เราคือสัตว์สังคม ก็อย่าสาระแน เอานิ้วมาแหย่กรง อิxxx เสือกแม้กระทั่งหน้าลูกคนอื่น เสือกแบบ โตมาเพื่อเสือกจิงๆอ่ะ #ดาราฮอลลีวูด ที่พูดถึง รู้จักกี่คน?? แอ้บมา อินเตอร์อิxxxx ตัวเอง ยังอ่านนิทานอิสปอยู่เลย สาระแนจะสอน อิเxx!!!!! แล้วปมเด็กอ่ะ โตมาเพื่อเรียนรู้คอมเมนต์หัวxxxจากพวกมึงอ่ะ เอาเวลาไปสอนลูกตัวเองไม่ให้แxxขี้จิ้งจกก่อน ค่อยมาแส่ ลูกชาวบ้าน อิxxx”
ที่มา เอม วิทวัส
ทีมข่าวสด 29 ธ.ค.68