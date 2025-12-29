น้ำแข็ง ทิพวรรณ เล่านาทีรถตู้ประสบอุบัติเหตุ ตัวกระเด็นชนเบาะ-แพนิกหายใจไม่ออก ซึ้งใจ! เกิดเหตุการณ์นี้ ทำให้รู้ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว
หลังเกิดเหตุการณ์รถตู้ประสบอุบัติเหตุพังยับ จนแฟนๆ พากันเป็นห่วง ล่าสุด น้ำแข็ง ทิพวรรณ ลูกทุ่งสาวอินดี้ชื่อดัง ได้ออกมาอัพเดตอาการผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเล่านาทีชีวิตที่ทำให้เจ้าตัวรู้ทันทีว่า ชีวิตนี้ไม่ได้ตัวคนเดียว
โดย น้ำแข็ง บอกว่า “หนูและทีมงานปลอดภัยนะคะ ไม่มีใครรับบาดเจ็บ มีช้ำถลอกนิดหน่อย ขอบคุณทุกๆ คนที่เป็นห่วงนะคะ”
จากนั้นได้เล่านาทีระทึกให้ฟังว่า “จังหวะที่ควันเต็มไปหมด ในรถประตูเปิดไม่ได้ หนูกระเด็นชนเบาะอย่างแรง ตกลงไปนั่งข้างล่าง แพนิกร้อง หายใจไม่ออกก็มีมือเล็กๆ ของเค้กกอดหนูไว้ มีมือพี่บิ๋วที่ตบหน้าอก โบกัสรีบประสานงานทุกอย่าง ทำให้รู้สึกไม่ได้ตัวคนเดียว วันที่หนูไม่มีใครหนูยังมีพวกเค้า”
ด้าน โบกัส จารุวัฒน์ ทีมมงานที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้อัพเดตเพิ่มเติมว่า “อัพเดตอาการน้องน้ำแข็งนะครับ ตอนนี้ได้มารักษาตัวที่ รพ.เกษมราษฎร์ ลงคอนเสิร์ตจากเพชรบูรณ์เสร็จก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลที่เกษมราษฎร์นนทบุรีเลย คุณหมอได้ทำการตรวจสแกนเอ็กซเรย์ ให้น้องน้ำแข็ง โบกัส และน้องเค้ก”
“ผลการตรวจไม่มีกระดูกจุดไหนแตกหัก มีแค่อาการฟกช้ำ จากการกระเเทกอย่างแรง ส่วนผมมีไข้ ทางโรงพยาบาลเลยให้นอนแอดมิตพักฟื้นเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ไปโชว์งานต่อที่จังหวัดนนทบุรีต่อไป”
ท่ามกลางแฟนๆ ที่เข้ามาให้กำลังใจและอวยพรให้ น้ำแข็ง และทีมงาน หายไวไว
ขอบคุณที่มา FB : น้ำแข็ง ทิพวรรณ, โบกัส จารุวัฒน์