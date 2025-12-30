โดม ปกรณ์ ลัม เคลื่อนไหวแจงแล้วปมร้อน โผล่เมนต์แรง จินนี่ ยศสุดา ลั่นขอโทษ-ขอไปหาตัวก่อนว่าใครโพสต์
ดราม่าสนั่นส่งท้ายปีแล้ว โดม ปกรณ์ ลัม กรณีไปคอมเมนต์แรงกับภาพ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาว คุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ ในเพจของ ดิว วีรวัฒน์ กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากตอนนี้
โดม ปกรณ์ โพสต์แจงปมโผล่เมนต์แรง จินนี่
ล่าสุด เฟซบุ๊ก โดม ปกรณ์ ลัม เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวด้วยว่า “สำหรับที่มีคอมเมนต์ผมในเพจคุณดิว ผมไม่ได้โพสต์นะครับ แต่อยากขอโทษ ต้องหาตัวก่อนว่าใครโพสต์”
คอมเมนต์ดราม่ามาเต็ม วิจารณ์ โดม ปกรณ์ ลัม
- ท่ามกลางคอมเมนต์ถล่มรัวๆ อาทิ
- ไหนบอกเล่นเองโพสเองทุกเม้นครับลุงโดม
- กล้าทำกล้ารับหน่อยครับ ลูกผู้ชายไปเลยครับ อย่าไปกลัวสิ่งที่ทำครับ
- มุขเหมือนแม๊ ด. เลยนะครับ
- ครับ ผมก็เชื่ออย่างนั้น คราวหน้าบอกคนที่เมนท์ให้ใส่แว่นด้วยนะครับ อายุเยอะแล้ว
- ต้องเปนแอดมินคนที่101แน่ๆที่โพสใช่ไหมพี่โดม เป็นต้น
ที่มา โดม ปกรณ์ ลัม
ทีมข่าวสด 30 ธ.ค.68