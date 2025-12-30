ทัวร์เดือดซัดกลับแรง! หลัง โดม ปกรณ์ ลัม โผล่เมนต์ภาพ จินนี่ ทำเอาอึ้งกันทั้งโพสต์ เผย คุณแม่หน่อย ก็มาคอมเมนต์ก่อนหน้า
แวดวงการเมืองกำลังเข้มข้นคึกคักสนามเลือกตั้ง รวมทั้งในโซเชียลแต่ละพรรคก็สร้างสีสันการหาเสียง ขณะที่พรรคไทยสร้างไทย จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ ก็เป็นสีสันหลักในการช่วยหาเสียง กับความสวยน่ารักเป็นขวัญใจของหลายๆคน
โดย เฟซบุ๊ก Viravat Dew โพสต์ภาพ จินนี่ พร้อมแคปชั่นว่า “แม่หน่อยคร้าบ” ท่ามกลางคอมเมนต์เข้ามาชมความน่ารักของสาวจินนี่
คุณแม่หน่อย มาคอมเมนต์ฝากพรรคไทยสร้างไทย
ทั้งนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ก็มาคอมเมนต์ด้วยว่า “สวัสดีค่ะ ขอ x ไทยสร้างไทย48 หัวใจม่วง ด้วยนะคะ” โดยก็มีคอมเมนต์เข้ามาพร้อมกาไทยสร้างไทย
โดย ปกรณ์ ลัม โผล่เมนต์ถึง จินนี่ อึ้งมากทั้งโพสต์
งานนี้นักร้อง พระเอกดัง อย่าง โดม ปกรณ์ ลัม ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่xxแล้วนะ เหี้x” ซึ่ง ดิว ก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงโดมด้วยว่า “ใจเย็นลูกพี่”
ทัวร์ลงทันทีซัดเดือด โดม ปกรณ์ ลัม
ขณะที่หลายคนก็มาคอมเมนต์ อาทิ ห้ามใจไว้ครับ , ใจเย็นครับพ่อใหญ่โดม , ลูกพี่แพ้เสียงในหัว 555 ปั่นไม่ไหว เป็นต้น แต่งานนี้ส่อดราม่าหนักมีหลายคนไม่พอใจกับคอมเมนต์ของโดม พร้อมซัดกลับด้วย อาทิ “เพศแม่มึงค่ะ หยาบแล้วไม่ได้เท่เสมอไป”
เรียกว่ารถทัวร์พร้อมจอดเต็มหน้าบ้านพี่โดมแล้ว งานนี้ไม่รู้พี่โดมรู้ตัวหรือยัง หรือจะว่ายังไงกับคอมเมนต์ดังกล่าว
ที่มา Viravat Dew
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ทีมข่าวสด 30 ธ.ค.68