ไม่โสดแล้วจ้า! อดีตนางเอกดัง จอย ศิริลักษณ์ เปิดตัว บี กฤษณะพงศ์ แฟนหนุ่มดีกรีนักดนตรีมือเบส แฟนๆ แห่ยินดีสนั่น
หวานเจี๊ยบส่งท้ายปี เมื่ออดีตนางเอกชื่อดัง จอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ขึ้นสเตตัสในเฟซบุ๊กส่วนตัว Joy Sirilak Pongchoke ที่มีผู้ติดตาม 8.2 พันคน เปิดตัวกำลังคบอยู่กับ บี กฤษณะพงศ์ ธนชนันท์กานต์ ในขณะที่เฟซบุ๊กของฝ่ายชายก็ขึ้นสเตตัสเปิดตัวเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ บี กฤษณะพงศ์ ธนชนันท์กานต์ มีดีกรีเป็นถึงนักดนตรีมือเบส เคยร่วมเล่นกับวงดนตรีชื่อดังมากมาย
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามีเพื่อนพ้องและแฟนๆ เข้ามาแสดงความยินดีกับ สาวจอย กันอย่างมากมาย อาทิ ดีใจด้วยค่า พี่จอยไม่โสดแล้ว, เป็นเขิน ยินดีด้วยนะคะพี่จอย, ยินดีด้วยนะคะพี่จอย, อร๊ายยยยย เปิดเฟซมามดฉ่ำเลยค่ะ, ยินดีด้วยกับน้องทั้งสองค่า, หอมกลิ่นความรัก 555 เป็นต้น
ขอบคุณที่มา IG : Joy Sirilak Pongchoke