ณวัฒน์ โพสต์ย้ำ โดม ปกรณ์ลัม ร่วมฉลองมาตรา 397 ใหม่แกะกล่อง หลังไทยสร้างไทย เตรียมดำเนินคดี ปมโพสต์คุกคามทางเพศ น้องจินนี่ ยศสุดา

จากกรณีที่ โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์คุกคามทางเพศ น้องจินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ แคนดิเดตนายกฯพรรคไทยสร้างไทย ก่อนที่ต่อมาได้อัดคลิปขอโทษและยอมรับว่าอาจจะคอมเมนต์ตอนที่มีความมึนเมาเพราะดื่มแอลกอฮอล์เข้าไป แต่ก็ดูเหมือนว่าคำขอโทษจะไม่ได้ผล เพราะมีรายงานว่า ไทยสร้างไทย เตรียมดำเนินคดี โดม ปกรณ์ ลัม แล้ว

ซึ่งทางเพจ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil ก็ได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นร้อนนี้ว่า “โดมร่วมฉลองมาตรา 397 ใหม่แกะกล่อง คอมเมนต์คุกคามทางเพศ”

โดยมี ทนายเจมส์ ให้ข้อมูลเอาไว้ว่า ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเรื่องการคุกคามทางเพศ เพิ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 68 นี่เอง

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๙) ของมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา “(๑๙) “คุกคามทางเพศ” หมายความว่า กระทำโดยทางกาย วาจา การส่งเสียง การแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทาง การติดต่อสื่อสาร การเฝ้าดู การติดตามรังควาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ

รวมถึงกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ ต่อผู้อื่น อันมีลักษณะส่อไปในทางเพศ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนรำคาญ อับอาย ถูกเหยียดหยาม หวาดกลัว หรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศ”

ประกาศแล้ว พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568
1.แก้ไขนิยามคำว่า “กระทำชำเรา”
2.เพิ่มฐานความผิด “คุกคามทางเพศ”
3.แก้ไขความผิดเกี่ยวกับบทฉกรรจ์ของการอนาจาร
4.แก้ไขความผิด ก่อความเดือดร้อนรำคาญ

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