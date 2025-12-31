ลูกชายมาแล้ว แมท ภีรนีย์ 19 ชม.ของการคลอดธรรมชาติ สามียอมใจสุดชื่นชมคุณแม่ป้ายแดง เผยเลขน้ำหนักไม่ธรรมดา
นางเอกดังขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงรับปีใหม่ แมท ภีรนีย์ แชร์โพสต์ เฟม ภีมเดช สามีที่เผยภาพหลังจาก 19 ชั่วโมง ภรรยาคลอดลูกชายแบบธรรมชาติ สุดชื่นชมความสตรองมากๆ
เฟม สามียอมใจ แมท ภรรยา คุณแม่ที่ดีที่สุด
ต้องชมถือเป็นคุณแม่ที่ดีที่สุด สามีบอกเลย ยอมใจจริงๆ พร้อมทั้งเผยตัวเลขของเบบี๋ 3,845 กรัม ด้วย เรียกว่าให้กำเนิดลูกน้อยในวันส่งท้ายปีพอดีเลย
แมท ภีรนีย์ คลอดธรรมชาติ 19 ชม. ลูกชาย น้ำหนักเกือบ 4 พันกรัม
หลังจากก่อนหน้านี้สาวแมทเคยเจ็บท้องกลางไลฟ์มาครั้งหนึ่งแล้ว ล่าสุดคลอดลูกชายแบบธรรมชาติ คุณพ่อป้ายแดงอย่าง เฟม คุณสามีดีใจสุดๆ งานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับนางเอกดังกับการต้อนรับลูกชายพร้อมต้อนรับปีใหม่2569
ที่มา แมท ภีรนีย์
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ทีมข่าวสด 31 ธ.ค.68