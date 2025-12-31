เปิดภาพแรก น้องภีรันทร์ ลูกชาย แมท ภีรนีย์ ออกมาดูพลุส่งท้ายปีทันพอดี นางเอกดังเผยของขวัญปีใหม่จากครอบครัว โมเมนต์สุดอบอุ่นพ่อแม่ลูก
สุดสตรองคลอดลูกชายแบบธรรมชาติ แมท ภีรนีย์ ให้กำเนิดทายาทตัวน้อยวันส่งท้ายปีพอดี โดยโพสต์ภาพแรกลูกชายลงไอจีสตอรี่ โมเมนต์พร้อมหน้าสุดอบอุ่น ข้อความสุดน่ารัก
แมท ภีรนีย์ เปิดภาพแรก น้องภีรันทร์ ลูกชาย
พร้อมเผยชื่อลูกชายคล้องจองกับคุณแม่ด้วยว่า “ภีรันทร์ ออกมาดูพลุทันพอดีคับ สุขสันต์วันปีใหม่พี่ๆ จากของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดของครอบครัวเราค่ะ ”
เฟม ภีมเดช สามีแชร์โมเมนต์อบอุ่น น้องภีรันทร์ พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก
ขณะที่ เฟม ภีมเดช สามีก็แชร์โพสต์จากไอจีสตอรี่ของภรรยา โมเมนต์สุดอบอุ่นภาพพร้อมหน้าครอบครัว ลูกน้อยนอนอยู่บนอกคุณแม่
ที่มา แมท ภีรนีย์
ทีมข่าวสด 31 ธ.ค.68