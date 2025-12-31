เปิดภาพแรก น้องภีรันทร์ ลูกชาย แมท ภีรนีย์ ออกมาดูพลุส่งท้ายปีทันพอดี นางเอกดังเผยของขวัญปีใหม่จากครอบครัว โมเมนต์สุดอบอุ่นพ่อแม่ลูก

สุดสตรองคลอดลูกชายแบบธรรมชาติ แมท ภีรนีย์ ให้กำเนิดทายาทตัวน้อยวันส่งท้ายปีพอดี โดยโพสต์ภาพแรกลูกชายลงไอจีสตอรี่ โมเมนต์พร้อมหน้าสุดอบอุ่น ข้อความสุดน่ารัก

แมท ภีรนีย์ เปิดภาพแรก น้องภีรันทร์ ลูกชาย

พร้อมเผยชื่อลูกชายคล้องจองกับคุณแม่ด้วยว่า “ภีรันทร์ ออกมาดูพลุทันพอดีคับ สุขสันต์วันปีใหม่พี่ๆ จากของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดของครอบครัวเราค่ะ ”

แมท ภีรนีย์ คุณแม่ น้องภีรันทร์

เฟม ภีมเดช สามีแชร์โมเมนต์อบอุ่น น้องภีรันทร์ พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก

ขณะที่ เฟม ภีมเดช สามีก็แชร์โพสต์จากไอจีสตอรี่ของภรรยา โมเมนต์สุดอบอุ่นภาพพร้อมหน้าครอบครัว ลูกน้อยนอนอยู่บนอกคุณแม่

เปิดภาพแรก น้องภีรันทร์ ลูกชาย แมท ภีรนีย์

ที่มา แมท ภีรนีย์

ทีมข่าวสด 31 ธ.ค.68

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