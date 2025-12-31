โมเมนต์ที่แฟนๆรอคอย เจนนี่ คืนดี แม่เกตุ ร่วมฉลองปีใหม่ที่ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่น จับของขวัญได้ของแม่ด้วย
เปิดภาพอบอุ่นส่งท้ายปี เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ เจนนี่ รัชนก อยู่ที่ ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่น ในงานฉลองปีใหม่ โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับ แม่เกตุ
เจนนี่ จับของขวัญได้ของ แม่เกตุ เผยภาพร่วมเฟรม คืนดี
พร้อมแคปชั่นว่า “เฮ งานแลกของขวัญที่ค่ายเพลง จับได้ของแม่ หลกจัง” โดยแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดี ทั้งยังดีใจได้เห็นรอยยิ้มมีความสุขของทั้งสองคน
ทั้งยังโพสต์คลิปขำๆกันสองแม่ลูก กับเสียงร้องเพลงของคนข้างบ้านที่เลี้ยงปีใหม่กันแล้ว เสียงร้องเพลงเรียกรอยยิ้มมาก แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงทั้งเจนนี่และคุณแม่เป็นโมเมนต์อบอุ่นน่ารัก
ที่มา รัชนก สุวรรณเกตุ
ทีมข่าวสด 31 ธ.ค.68