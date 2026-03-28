บทพิสูจน์ความฝัน เน็ต-เจเจ-ลาเต้-คิม กับเส้นทางไม่ง่ายของ “ภพเธอ” เชื่อมั่นในไทม์มิ่ง พาทีมฝ่าอุปสรรค ขอบคุณ ‘เน็ต’ ที่อดทนพามาถึงจุดนี้
ใกล้จะได้ดูแล้วสำหรับ ซีรีส์ ภพเธอ Love Upon a Time Series หลังใช้เวลาถ่ายมาอย่างยาวนาน ล่าสุดวันที่ 27 มี.ค. ทีมนักแสดง เน็ต สิรภพ, เจเจ รัชพล, ลาเต้ ธนรรถชล และ คิม พงศธร ได้มาร่วมงานดู ep.1 ซีรีส์ ภพเธอ “ปฐมบท ภพเธอ” ณ MCC HALL The Mall Lifestore Bangkapi ชั้น 3 พร้อมเผยความรู้สึกหลังซีรีส์ใกล้จะออนแอร์แล้ว
โดย 4 หนุ่มเปิดใจว่าตื่นเต้นและดีใจมากที่ซีรีส์ “ภพเธอ” อีพีแรกได้ออกสู่สายตาแฟนๆ หลังผ่านอุปสรรคและใช้เวลานานกว่าจะมาถึงวันนี้ พร้อมซาบซึ้งแรงซัพพอร์ตจากแฟนคลับที่ให้การตอบรับดีเกินคาดจนบัตรขายหมด โดย เน็ต ยอมรับว่าถึงขั้นกลั้นน้ำตาไม่อยู่ เพราะแฟนๆ อยู่เคียงข้างมาตลอด และทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า “ภพเธอ” คุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน
วันนี้ได้ดูตอนแรกกันแล้ว?
เน็ต : “ตื่นเต้นครับ ด้วยความที่โปรเจ็กต์นี้ก็นาน พอเห็นตัวอย่างก็ตื่นเต้นแล้ว พอเมื่อวานเค้าปล่อยสปอยล์อีพีหนึ่งมาก็ตื่นเต้นกว่า“
คิม : “คือต้องบอกว่าเราได้เห็นไฟนอลพร้อมกับทุกคน ก็ได้ดูพร้อมกับทุกคนจริงๆ”
เจเจ : “คือปกติแค่ออกกองก็ตื่นเต้นแล้ว เป็นคนที่นอนหลับยาก คือเมื่อคืนก็รู้ว่าอาจจะนอนไม่หลับ ก็มีการเตรียมตัวเพื่อให้หลับ แต่ก็โอเคมาวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีดเลยล่ะ เราตื่นเต้นมาก การที่ภพเธอได้ออกสู่สายตาผู้คนแล้ว”
คิม : “ตื่นเต้นครับทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน ได้มาเจอกับทุกคนวันนี้ ก็ไม่ได้กังวลอะไรครับก็ตื่นเต้น ก็รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไง ก็ตื่นเต้นอยู่ครับ”
ลาเต้ : “ก็เหมือนทุกคนแหละครับตื่นเต้น แต่นอนหลับตั้งแต่สี่ทุ่มเลยครับ จะได้ตื่นมาเจอทุกคน”
วันนี้แฟนๆ มาเยอะมาก?
เจเจ : “ดีใจมากๆ ครับ เราทำภพเธอตรงนี้เราก็เต็มที่กับมัน แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดู เราก็อยากได้แรงซัพพอร์ตจากทุกคน ภายในวันนี้ทุกคนมาหากันเยอะมากๆ ตั๋วขายหมดแล้วด้วย ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆ ที่ภพเธอได้พบกับทุกวัน”
คิม : “ต้องบอกเลยว่าทุกคนถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยนะของซีรีส์เรื่องนี้ด้วย ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีพวกเราตรงนี้เหมือนกัน ต้องขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตจากทุกคนด้วยนะครับ”
เน็ต : “จริงๆ ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ด้อมเน็ตเจเจ หรือลาเต้คิม แต่เป็นทุกด้อมของดูมันดิ ต้องขอบคุณจริงๆ เพราะถ้าไม่มีทุกคน ก็ไม่มีพวกเราในวันนี้ ก็หวังว่าอนาคตทุกคนจะเอ็นดูพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆ ฝากบอกต่อด้วยว่าภพเธอสนุกนะ”
ลาเต้ : “ก็อยากขอบคุณทุกคนครับ เวลาพวกเราท้อใช่ไหม ก็ได้เห็นกำลังใจจากทุกคนขึ้นมา ก็มีท้อบ้าง แต่พี่คิมบ่อยกว่า”
เป็นซีรีส์ที่มีหลายเรื่องราวมาก แล้ววันนี้จะได้ดูแล้ว ที่สำคัญฟีดแบ็กจากแฟนๆ ก็ดีมาก?
เจเจ : “คือเราเองก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะมาก ด้วยความที่เขาก็กั๊กเรามากๆ เหมือนกัน เราก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าในการที่ตัดต่อมา ภาพออกมาการที่พวกเราแสดงจะเป็นยังไง ก็อยากรอดูมากๆ ความรู้สึกที่ชัดมากๆ ก็คืออยากดู”
คิดไหมว่าการตอบรับจะดีขนาดนี้?
คิม : “เรียกว่าคาดหวังแล้วกันครับ แต่สิ่งที่ได้รับกลับมามันเกินความคาดหวังของพวกเราไปมาก เหมือนเมื่อกี้ที่พูดถึงการทรหดในการถ่ายทำ ระยะเวลาอะไรแบบนี้ ต้องยกให้เจเจนะ เพราะว่าในแต่ละซีนที่กว่าจะผ่านมาได้ น้องคือสู้มากจริงๆ คือพี่เน็ตก็ไม่ได้ลำบากเท่าน้อง”
เน็ต : “คือถ้าทุกคนดูอีพีหนึ่งจะรู้เลยว่าใครลำบากสุด”
พี่เน็ตก็อยู่มาตั้งแต่แรก?
เน็ต : “จริงๆ ต้องบอกว่าผมเชื่อในไทม์มิ่งแล้วกัน ถ้าตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าผมยังเด็ก การพูดด้วย หรือเรื่องวุฒิภาวะ อาจจะยังไม่มีมีประสบการณ์มาก แต่ตอนนี้โอเคเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง การพูดท่าทาง ผมเชื่อว่าไทม์มิ่งที่ออนตอนนี้มันดีมากๆ มันชนกับช่วงสงกรานต์ในเรื่องด้วย”
วันนี้พี่เน็ตจะร้องไห้อีกซักกี่ครั้ง?
เน็ต : “วันนี้ร้องไห้ไปแล้วครับ ตอนแรกผมคุยกับน้องๆว่าใครร้องไห้ก่อนต้องเลี้ยงข้าวนะ แต่จริงๆ ผมร้องไห้เพราะว่าผมซาบซึ้งมากๆ แฟนคลับก็น่ารักมาก ตอนแรกผมไม่คิดเลยว่าตอนไฮทัชผมจะร้องไห้ ก็ต้องขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนมาก บางคนอยู่แต่วันแรกของผมเลย เขาคอยอยู่เคียงข้างผมมาตลอด บางคนที่เพิ่งมาเจอระหว่างทาง ผมก็รู้สึกซาบซึ้งกับตรงนั้นมากๆ ก็จะทำให้ทุกคนภูมิใจในตัวผมภพเธอมากๆ เหมือนกัน ทุกคนตั้งใจมากๆ ทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่เราอยากให้เห็น เช่น เสื้อผ้า ผมมั่นใจว่าภาพสวยแน่นอน แต่ไม่ร้องแล้วตอนนี้”
แต่กว่าที่จะมาถึงตรงนี้มันมีเรื่องราวปัญหาหลายอย่างมาก?
เน็ต : “อย่างน้ำท่วมมันเป็นทางธรรมชาติเนาะ แต่ผมรู้สึกว่าโปรเจ็กต์นี้เป็นคนที่โตที่สุดในสามคนนี้ เจอปัญหาหลายๆ อย่าง สามคนนี้ก็จะมาปรึกษาผม ผมรู้สึกนะว่าผมเข้าใจว่าผมก็อยากให้ทุกคนไปด้วยกัน ผมก็รับผิดชอบการเป็นพี่สุดของโปรเจ็กต์นี้ การที่น้องๆ ปรึกษา ถามว่าผมมีเรื่องกดดันไหม มีครับ แต่ผมต้องทำให้สามคนนี้มั่นใจในตัวผมมากๆ เพื่อที่จะให้โปรเจ็กต์นี้ไปต่อได้ ผมก็จะเข้มแข็งต่อสามคนนี้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเขาจะน้องใจ ท้อ หรือเหนื่อยขนาดไหน ผมก็รู้สึกว่าผมต้องให้สามคนนี้ไปต่อให้ได้ ใช่ผมก็รู้สึกว่าบางทีผมเหนื่อยมากๆ ผมก็ทำให้สามคนนี้รู้ว่ามันจะมีเวลาของมัน ไปสู่จุดๆ นั้นได้ดีแน่นอน”
พูดกับสามคนว่าอะไร?
เน็ต : “ผมพูดกับสามคนว่า ผมมั่นใจว่าอนาคตมันต้องมีสิ่งที่ดีกว่าตอนนี้แน่นอนไม่มากก็น้อย คือเรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับหน้าที่ของเรา เช่น ทำการบ้าน บท เน็ตเข้าใจว่าบางคนกังวลในหลายๆ อย่าง พี่แฟนคลับกังวลว่ามันจะมีการซัพพอร์ตจากค่ายมากน้อยขนาดไหน แต่ผมพูดได้เลยว่าทางค่ายคุยกับผมตลอด แล้วผมรู้สึกว่าเขาเต็มที่กับภพเธอมากๆ คือทุกอย่างมันมีเหตุและผลอ่ะครับ แต่ตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นแล้วอ่ะครับ ดูมันดิเขาก็เต็มที่กับเรามากๆ ผมก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นกำลังใจ แล้วก็ผลักดันในหลายๆ เรื่อง อย่างเช่นวันนี้ก็ติดเทรนด์อันดับหนึ่งด้วย ก็ต้องขอบคุณทุกคนมาก ขอบคุณที่เอ็นดูพวกเรา”
เจเจ : “ขอเสริมพี่เน็ตด้วย ภพเธอมันคล้ายกับการเดินทางตัวละครเรา ในตอนแรกๆ มันเจออุปสรรคที่เยอะมากเลย ทุกคนเต็มที่กับเรื่องภพเธอมาก แต่บางทีมันจะมีอุบัติเหตุบางอย่างที่มันเกิดขึ้น หรือว่าแม้แต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นยันขี้นกที่ตกใส่ขณะถ่าย ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างมันกำลังเดินทาง เป็นอุปสรรคที่เราต้องเจอ ตอนนี้พวกเราได้สู้กับมันมาจนถึงที่ เราก็ทำเต็มที่ในส่วนของพวกเรา ตอนนี้เรารอการเดินทางของภพเธอ เราคาดหวังแล้วกัน ไม่ว่ายังไงมันก็คงดีขึ้นอยู่แล้ว ผมเชื่อว่ามันจะส่งอะไรหลายๆ อย่างให้กับทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ หรือความสนุกในการที่ได้รับชม หรือหลายอย่างที่ช่วยฮีลใจ”
คิม : “รับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอย”
คิมล่ะในช่วงทีรู้สึกแย่?
คิม : “ก็คุยกันครับ อยู่ด้วยกัน 4 คนนี่แหละครับ ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ ทำไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพวกเราอีกรอบ แต่ก็ผ่านมันมาได้ ก็ได้พลังจากทุกคน จากพวกเรากันเองด้วย หลายครั้งก็มีงอแงบ้าง ก็ไปปรึกษาพี่เน็ต มีเจเจเข้ามาให้คำปรึกษา เราคุยกัน ต่างคนต่างแชร์กัน จนก็ผ่านด้วยกันมาได้”
ลาเต้เชื่อเรื่องจังหวะและเวลาไหม?
ลาเต้ : “เอาจริงๆ ผมรู้สึกว่าผมเชื่อในตัวพี่เน็ตดีกว่าครับ ก็ปรึกษาเรื่องทิศทางต่างๆ ก็เพราะพี่เน็ตเขาเก่งมาก เพราะเขาอยู่วงการมานานเนาะ“
เจเจ : “พี่เน็ตเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งที่สุดใน 4 คนนี้ เหมือนเข้าใจโลกที่สุด แล้วในที่สุดมันก็ถึงวันนี้ วันที่เรามีภพเธออีพีแรกครับ มันก็ปลดล็อกทุกๆ อย่างแล้วล่ะ ก็ต้องขอบคุณพี่เน็ตมากๆ ที่เป็นหัวเรือ”
แต่หันหลังจากพวกเราเขาคือ?
เจเจ : “ใช่ๆ ก็รู้มาตลอด ด้วยธรรมชาติเขาชอบดูแลคนอื่น ยืนยันคำเดิมว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดี ยังไงพวกเราเข้าใจแล้วก็เห็นถึงความหวังดีของพี่เน็ตที่มีให้พวกเราตลอด ก็ขอบคุณที่แบบอดทนแล้วก็สู้พาพวกเรามาถึงจุดนี้ครับ”
เน็ต : “(น้ำตาคลอ) ไม่ร้องครับไม่ร้อง”
เมื่อกี้เจเจมีกำลังใจจากที่บ้านมา?
เจเจ : “ใช่ครับ คือจริงๆ ครอบครัวคือเป็นทุกอย่างของผม (จะร้องไห้) ตั้งแต่แม่เกิดอุบัติเหตุ เขาล้ม มันก็เกิดแผลภายนอกค่อนข้างเยอะ เราเพิ่งกลับมาคิดได้ว่าจริงๆ แล้วเขาก็อายุมากกันแล้ว แล้วเขายังมีความฝันอย่างนึงที่ฝากไว้กับเรา ก็ไม่ใช่ความฝันที่ยิ่งใหญ่อะไรมาก ก็แค่อยากมีบ้านหลังใหม่ที่แบบว่าพวกเราอยู่ด้วยกัน เพราะบ้านหลังเก่าผมก็เป็นบ้านคนจีนเก่าๆ ที่แม่ลื่นก็อาจจะเพราะว่ามันเก่าด้วย จนเกิดแบบนี้ มันทำให้ผมทัชใจมากๆ ว่าทำไมผมยังอยู่ตรงนี้ เขาเสียสละเวลาทั้งชีวิตในการปั้นเด็กคนนึงให้โตขึ้นมา แล้วผมก็ใช้ชีวิตตามใจตัวเองมามากพอแล้ว หลังจากนี้ก็คงเป็นการโฟกัสเพื่อเขาบ้าง ฝากถึงทุกคนเลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เรารักจะเกิดอะไรขึ้น เขาจะเป็นอะไรไปหรือเปล่า ก็อยากจะทำให้ดีที่สุด แล้วก็ตอบแทนความรักให้ดีที่สุด (เช็ดน้ำตา)”