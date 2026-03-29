ที่ใดมีผลประโยชน์ที่นั่นย่อมมีคนตอแxx ชูษี เชิญยิ้ม ซัดเดือดใคร กรรมมาเร็วมากนะ – แฉเมียมารับงานทำวงแตกหมด ไม่อยากพูดมากจะหาว่าเกาะกระแสอีก
หลังจากวงการตลกเดือด ชูษี เชิญยิ้ม ไลฟ์สดขณะขับรถถึงเรื่องราวดราม่าในวงการตลกตอนนี้ หลังจาก ไอซ์ ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย โพสต์เลิกสร้างภาพ ก่อนออกมาชี้แจงว่าไม่ได้หมายถึง บอล เชิญยิ้ม เรียกว่าวงการตลกกำลังเดือดเลยตอนนี้ว่า
“ตลกเขารักกันมีอะไรเขารู้กันทันที แค่อ้าปากเขารู้แล้วใครเป็นคนยังไง เรื่องพี่เหน่งไม่อยากพูดอะไรมากมาย เดี๋ยวจะหาว่าไม่เลิกเกาะกระแสกันอีกเหรอ ได้ข่าวลงเฟซกันน่าดู ผมจะบอกว่า บอล เชิญยิ้ม เป็นเด็กดี เหน่ง เหม่งจ๋าย ก็เป็นเด็กดี ”
“เหน่ง พูดตามตรงก็ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ ไม่ได้ครึ่งพี่โรเบิร์ต สายควัน เลย แต่ทำไมศพสวยเพราะบารมี บอล เชิญยิ้ม และพี่ใหญ่ในวงการคือพี่หม่ำ จ๊กมก พี่โน้ต พี่เป็ด ตลกเขารักกัน อุ้มชูกันไม่ว่าคุณจะดังไม่ดัง คนดีโดยมากศพจะสวย พี่วัน ก็ไปเพราะบารมีพี่บอล คนใหญ่ๆโตๆ ไปกันเยอะ เพราะความดีพวกเราไม่ทอดทิ้งกัน ”
“ผมรู้อะไรหมดแต่ไม่อยากพูด ธรรมะพระสิ้นคิดใช้ได้ตลอด ที่ใดมีผลประโยชน์ ที่นั่นย่อมมีคนตอแxx มันเป็นเรื่องจริง สัจธรรม บางครั้งสิ่งที่ท่านเห็นอาจจะไม่จริง เป็นภาพลวงตาก็ได้ มารยาท มารยา มายา คนลงแล้วด่าคนโน้นคนนี้คือคนโง่จำไว้ กรรมเร็วมากนะ ผมเชื่อเรื่องกรรม”
“กระแสที่เขาโพสต์ว่าอะไรกัน บอล ก็เครียดอยู่แล้วก็นอนอยู่เฉยๆ ไม่รู้เรื่องนักข่าวโทรมาอีกแล้วคิดว่ากูรู้มั้ย รู้จักตะเภาแก้ว ตะเภาทอง เพื่อนแพงหรือเปล่า เรียกว่าละครซ้อนละคร ”
“สมัยก่อน ตลกทุกคณะเลย งานการไม่เคยปล่อยให้เมียมารับ เพราะเมียเข้ามาวุ่นวายเสร็จทุกราย อันนี้ไม่ได้ว่า แจ๊ส – แจง ไอ้แจงมันมีพี่น้องมีเพื่อนฝูง สมัยนี้เคยเจอโทรไปหาน้องแล้วเมียรับสาย นักร้องโทรไปเรียกสะดุ้งเลย ทั้งที่เป็นงานพวกเรา เอาผู้จัดการส่วนตัวไปเลย เอาเมียมาแตกทุกราย ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่มีน้อง” ชูษี ยังสอนด้วยว่า ให้อยู่เฉยๆ คำอธิบายก็คือคำแก้ตัว ยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวด้วย
ทีมข่าวสด 29 มี.ค.69