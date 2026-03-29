ยาวแล้วงานนี้! แจ๊ส ชวนชื่น ขอหิวแสงสักทีโพสต์เดือดกลางดึก ปมเหตุ เหน่ง เหม่งจ๋าย ต้องออกจาก ก็มาดิคร้าบ มีคนทำให้ลำบากใจ คอมเมนต์สนั่น

งานศพจบไปแล้วด้วยดีแต่ดราม่าตอนนี้ส่อเค้ายาวแล้ว หลังจาก ดราม่าร้อนแรง ไอซ์ ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ออกมาโพสต์ปริศนาไม่พอใจใครอยู่บอกให้เลิกสร้างภาพ ทำให้คนไปโฟกัสว่าเป็น บอล เชิญยิ้ม และตลกดังโดนถล่ม ซึ่งทาง แจ๊ส ชวนชื่น , บอล เชิญยิ้ม และ นาย คอมเมเดี้ยน ก็ไลฟ์สดพูดถึงเรื่องนี้น่าจะระบุไปเลยว่าหมายถึงใคร ก่อน ไอซ์ จะโพสต์ชี้แจงไม่ได้หมายถึง บอล เชิญยิ้ม และ ยูริ ภรรยาของบอลนั้น

ล่าสุด แจ๊ส ชวนชื่น น่าจะเหลืออดออกมาเคลื่อนไหวโพสต์เดือดกลางดึก โดยแม้จะลบโพสต์ไปแล้วแต่ชาวเน็ตแคปไว้ทัน โดยโพสต์ระบุข้อความว่า “มีคนทำให้พี่เหน่งลำบากใจ จนออกจากก็มาดิคร้าบ ไปเดาเอาเองนะ วู้ววววววววววววววววววววว ”

แจ๊ส ชวนชื่น โพสต์เดือด ปมเหตุ เหน่ง เหม่งจ๋าย ต้องออกจาก ก็มาดิคร้าบ

“มีคนทำให้พี่เหน่งลำบากใจ จนออกจาก ก็มาดิคร้าบ ไปเดาเอาเองนะ วู้ววววววววววววววววววววว ขอหิวแสงสักทีนะ วินวินขอวันเดียว เข้าไส้จริงจริง”

ท่ามกลางคอมเมนต์สนั่นก่อนลบโพสต์ดังกล่าว งานนี้ชี้เป้าชัดเจนปมที่ เหน่ง เหม่งจ๋าย ออกจากรายการ น่าจะมีประเด็นที่ไม่ใช่แค่อยากไปเติบโตเองแล้วหรือไม่ แต่มี ใครเป็นต้นเหตุที่สร้างความลำบากใจให้ เหน่ง ต้องออกไป ชาวเน็ตแห่ใส่ใจมาก

ทีมข่าวสด 29 มี.ค. 69

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