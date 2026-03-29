ทำครอบครัวพัง! ดีเจแมน พูดครั้งแรกเหตุหย่า ใบเตย ตกใจเครียดเห็นข่าวอดีตภรรยา รับละเลยหน้าที่สามี – ลั่นถึงใครอย่าล้ำเส้น ยันจ่ายค่าเทอมลูกสาวเอง เผยห่วง ใบเตย เลือกคบเพื่อน
หลังจาก ใบเตย อาร์สยาม ประกาศล่าสุดว่าเลิกรากับ ดีเจแมน พัฒนพล แล้วพร้อมเปิดใจไม่ขอมีสามีอีกแล้ว จากนี้ขอดูแลลูกสาวและทุ่มเทกับการทำงานนั้น ด้าน ดีเจแมน ก็ได้เปิดใจครั้งแรก ยอมรับละเลยในหน้าที่สามี เห็นข่าว ใบเตย ออกมาพูดเรื่องนี้ก็ตกใจยิ่งเครียดมาก ผ่านรายการคุยแซ่บ Show ที่มี ดีเจพุฒ พุฒิชัย และ ธัญญ่า ธัญญาเรศ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ใบเตยให้สัมภาษณ์ว่าได้หย่าและเลิกรากับแมนแล้ว?
“จริงครับ แต่เริ่มต้นมานานแล้ว ผมเล่าเป็นรายการแรกเลยแล้วกัน เหตุผลที่หย่าตอนนั้น ตั้งแต่เราโดนแจ้งข้อกล่าวหา มันก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นแล้ว ตอนนั้นเราไม่เคยรู้เรื่องคดี ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย ตั้งแต่ไปเป็นในฐานะพยาน ครอบครัวก็เริ่มมีความเครียด เริ่มมีคนเข้ามาทั้งดีและไม่ดี มีทั้งคนมาตบทรัพย์เรา มันเยอะแยะไปหมด เราเลยรู้สึกว่าเครียด และเราทะเลาะกัน สิ่งหนึ่งที่พ่อของลูกหรือสุภาพบุรุษอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นที่ควรทำได้”
“ตอนที่เราทะเลาะกันมากๆ ตอนนั้นผมก็คิดในใจเสมอว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะผมรู้จักคนนั้นก่อนใบเตย โดยเราไม่รู้ว่า 7 ปีที่แล้วเขาไม่ได้เป็นคนผิด จนมาวันนึงที่เขาเป็นคนผิด สิ่งที่ผมคิดได้อย่างเดียวคือจะต้องไม่มีอะไรถึงลูกเมียผม นี่คือความคิดของคนธรรมดา ผมเลยบอกแม่เลิกร้องไห้เลิกคิดได้แล้ว เราทะเลาะกันด้วย เราไปหย่ากัน ผมคิดได้แค่นั้นตอนนั้น”
หย่ากันเฉยๆ แต่ในความสัมพันธ์ยังเป็นสามีภรรยา?
“ตอนนั้นผมคิดว่าความรักมันมากกว่าการที่จะเสน่หา มันรับผิดชอบว่าต้องไม่มีถึงลูกเมียผม ผมคิดได้แค่นั้นตอนนั้น ผมไม่รู้ว่าความจริงเราบริสุทธิ์ เราไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เขากล่าวหา คิดได้แค่ว่าภรรยาต้องออกไปเลี้ยงลูกและต้องไม่มีอะไรไปรบกวนเขาทั้งนั้น เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลใบเตยเขาเป็นคนขยันและเป็นคนเก่ง เงินทรัพย์สินทั้งหมดเราหามาได้ด้วยเงินบริสุทธิ์ เราก็กลัวว่าจะมีกระบวนการมารังแกหรือเปล่า”
การหย่าไม่ได้เกิดจากการยุติความสัมพันธ์?
“มันก็มีครับ ทุกคืนเราทะเลาะกันในห้องหนักมาก ทั้งเราจะเลือกทนายคนนี้ เขาจะเลือกทนายคนนี้ คุณพ่อคุณแม่เรา คุณพ่อคุณแม่เขาต่างฝ่ายต่างเครียด มันแตกสลาย มันแย่มาก ตั้งแต่ก่อนเข้าไป มันแย่จนไม่รู้จะอธิบายยังไง มันมีการทะเลาะ มีเอกสาร เป็นที่เดิมๆ ที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่มีความสุข เราเลยคิดว่าอันนี้อาจเป็นทางที่ดีที่สุด แต่ผมคิดว่าถึงไม่เจอเรื่องเลวร้ายอะไร ก็ต้องมีการแยกย้ายกันไปหรือเปล่าในวินาทีนี้”
จบความสัมพันธ์กันแล้วจริงๆ เหลือแค่คุณพ่อคุณแม่ให้ลูก?
“ตามกฎหมายจบไปนานแล้ว เราก็ไม่รู้อีก วันนั้นยกฟ้อง มันก็มีหลายความคิด เราจะได้กลับมามั้ย แต่คิดในใจตลอดว่าเรามีความถูกต้อง ศาลต้องให้ความยุติธรรม และท่านก็ให้ความยุติธรรมจริงๆ เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อกล่าวหาทั้งหมด ก็น่าเห็นใจใบเตย ที่ได้ประกันออกมาก่อนและอยู่คนเดียว เหมือนอยู่เฉยๆ ได้ผมกลับมาอีกครั้งนึงทำยังไงดี เราไม่ได้เจอกันปี 7 เดือน เขาก็น่ารักมากๆ นะครับ”
“ผมก็ไม่รู้ใจของผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนึงคิดอะไรบ้าง แต่ผมออกมาแล้ว เขาก็มีความสุขตรงที่ลูกได้เจอพ่อ ผมคิดเองนะว่าลองอีกสักครั้ง ไหนๆ ก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้ว วันคริสต์มาสผมได้กลับมาเจอลูก ก็เหมือนจะเป็นครอบครัวกันอีกครั้งนึง”
สาเหตุหลักที่แมนยอมรับว่าอาจเกิดจากตัวแมนเอง คือละเลยคำว่าสามี?
“จะบอกเป็นอุทาหรณ์เลยนะ บางทีความที่เราลืมไป ผู้ชายเหมือนควายเผือก บางทีเราไม่รู้ว่าเราลืมให้ความสำคัญในจุดที่ละเอียดอ่อน เช่น ใบเตยเป็นคนที่ทำงานเก่ง เขาต้องออกไปเล่นคอนเสิร์ตทุกวัน ต้องออกไปทำงาน เราลืมกอดเขา ลืมบอกรักเขา ลืมขับรถไปส่งเขาด้วยตัวเอง อันนี้รู้เพราะคนรอบข้างบอกว่าทำไมไม่ไปส่งใบเตยบ้าง เขาอยากให้ไปส่งนะ อยากให้ไปเป็นเพื่อนบ้าง อยากให้กอดบ้าง”
“สมมติมีวันไปเขาใหญ่กับลูกมั้ย ผมก็จะบอกว่าที่รักพาลูกพาคุณพ่อไปเถอะเราไปเที่ยวกันบ่อยแล้ว ที่รักพาพ่อตาไปเที่ยวเถอะ เดี๋ยวผมอยู่บ้านดูแลบ้าน เฝ้าบ้าน ทำสวนทำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ ของผม ลืมไปว่าเขาอยากมีเราอยู่ข้างๆ ตลอด เรื่องราวนี้มันหลายปีแล้ว ตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนแต่งงาน พอมีลูกผมก็โฟกัสที่ลูกอย่างเดียว เพราะผมไม่คิดว่าชีวิตผมจะมีลูกสาวตัวเล็กๆ น่ารักๆ ผมเลยทุ่มเวลาทั้งหมดให้ลูกผม”
พอรู้ว่าปัญหาเป็นแบบนี้ ทำไมไม่ปรับตัวให้ความรักภรรยา?
“ไม่ทันปรับ มันก็มีเรื่องต่างๆ นานา เอาเรื่องที่ก่อนเข้าไปก่อน เราไม่รู้ตัวหรอก เราใช้ชีวิตปกติ เราไม่รู้หรอกในใจเขาคิดอะไรอยู่ แต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจเหมือนเดิม เพิ่งรู้ตอนดีพทอล์กล่าสุด พอเรากลับมาอยู่ด้วยกันในวันที่เราแตกสลาย เราเข้าไปอยู่ในนั้นทั้งคู่ ภาพเดิมๆ กลับเข้ามาเวลาเรามองหน้ากัน มุมเดิมที่เราเคยทะเลาะกัน”
“เตียงเดิมที่เราเคยทะเลาะกันแรงๆ ทุกครั้งกับเรื่องคดี ต่างคนต่างโทษ แม่เราคิดแบบนี้ แม่เขาคิดแบบนี้ มันพังไปหมด ภาพเหล่านั้นมันกลับมาว่าเรายังมีความสุขกันอยู่หรือเปล่า คุณยังรักผมอยู่มั้ย มันไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กซ์แล้วครับ ตอนแรกผมคิดว่าเราเป็นผู้ชาย เราเติมเต็มเรื่องนี้ตลอด พลังเยอะ การมีภรรยาคือเรื่องนั้น แต่ว่าเปล่า บางทีใบเตยเดินมาหาผมแล้วบอกว่าป่ะป๊ากอดหน่อย แล้วเขาก็ร้องไห้”
ใบเตยพูดกับแมนว่าชีวิตคู่จะรักแต่ลูกอย่างเดียวไม่ได้?
“ใช่ ผมพูดกับลูกหลายครั้งว่าหนูคือชีวิตของป่ะป๊าเลยนะ ป่ะป๊ารักหนูที่สุด ใครมาแตะต้องหนู ป่ะป๊าจะใช้ชีวิตป่ะป๊าแลกเพื่อให้หนูปลอดภัย เพราะเขาชอบดูติ๊กต๊อก แล้วถามว่าป่ะป๊าถ้ามีคนมาทำร้ายหนู ป่ะป๊าจะทำยังไง เขาเหมือนเด็ก ก็จะบอกว่าคนๆ นั้นจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แน่นอน ป่ะป๊าสัญญา ไม่มีใครทำร้ายหนูได้ ถ้าป่ะป๊าอยู่ตรงนี้ ใบเตยเขาก็พูดมาว่าแต่อย่าลืมว่าป่ะป๊าก็ต้องรักแม่ของลูกด้วย แม่ของลูกก็ต้องการความรัก นี่คือคำพูดหลายเดือนที่ผมได้ยินมา แต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นแผลในใจเขาเรื่อยๆ กับภาวะที่เขาเป็นซึมเศร้าด้วย”
เหตุการณ์แยกห้องนอน เกิดขึ้นนานหรือยัง?
“แอ๊กติวิตี้ผมกับเตยค่อนข้างแตกต่างกันมาก บางทีผมถ่ายละคร ถ่ายละครยูทูบ ผมต้องเช้าหน่อย แต่ใบเตยเล่นคอนเสิร์ตกลับมา บางทีตี 1 ตี 2 ตี 3 เราก็อยากนอนด้วย เขาดูแฟชั่น ดูการเต้น เขาจะปรับเปลี่ยนวงเขาตลอดเวลา ซึ่งเขาเล่นมือถือมันเสียงดัง ผมบอกว่าเดี๋ยวผมต้องไปส่งลูก ต้องไปทำงาน ผมไปนอนอีกห้องดีกว่า เพราะผมหลับยาก มันเริ่มมาเรื่อยๆ จนเริ่มชิน บางทีก็นอนดูหนังด้วยกันบ้าง”
“บางทีเขาอัดวิดีโอไว้บอกว่านอนไม่หลับเลย ผมกรนหนักมาก แล้วบอกว่าหลับยาก แต่ความจริงผมอยู่กับเขาผมหลับเร็วเพราะผมรู้สึกว่าผมอบอุ่น ผมยังคิดเลยว่าผมก็พลาดเรื่องนี้ไปเหมือนกัน บางทีเราไม่ควรแยกห้องนอน สามีภรรยาควรนอนคุยกันหลายๆ เรื่อง ก็พลาดโอกาสนี้ไปเป็นปีๆ เหมือนกัน ที่ไปๆ มาๆ 5 วันไปนอนทีนึง 6 วันไปนอนทีนึง เราควรนอนทุกวัน ถึงรำคาญกัน แต่มันก็ยังได้อยู่ด้วยกัน”
จับเข่าคุยกันหลายเดือนมาก พอได้รู้มีการลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นิสัยของตัวเอง?
“ปรับครับ แต่พอเราปรับแล้วเรายังอยู่ด้วยกัน มันเหมือนกับว่าเขาเพิ่งมาพูดในวันที่เขาสะสมเป็นปีๆ รวมกับแผลที่แตกสลาย ที่เราไปเจอเรื่องโหดร้ายทางด้านจิตใจข้างใน ซึ่งแต่ละคนก็รู้สึกว่ามันหนักจริงๆ ไม่รู้จะอธิบายยังไง”
มีเวลาเหลือให้ได้ปรับตัวมั้ย?
“เวลาหลักเดือนมันไม่พอ เพราะว่ามันต้องใช้อะไรหลายๆ อย่างเยอะมาก ไม่สามารถทำได้ภายในเดือนสองเดือน แต่เขาก็ให้โอกาสมาตลอด ยิ่งเราพยายาม บวกกับความที่เราเป็นคนขี้น้อยใจด้วย สิ่งที่เขาพูดเขาคิดแบบนี้หรือเปล่า เขาไม่รักเราแล้ว เขาไม่ต้องการเราแล้วจริงๆ มันบวกกัน แล้วต้องมาเจอหน้ากันในมุมเดิมๆ บางทีเราก็แวบขึ้นมา ในสถานที่เดิมๆ ที่เราทะเลาะกันแรงๆ มันก็ยาก แต่ทั้งที่สิ่งที่จะเยียวยาเราได้คือลูก แต่มันเป็นเรื่องส่วนบุคคล คนนี้มาเติมลูกมีความสุข แต่เรามานั่งคุยกัน มันมีอะไรเป็นคอนฟลิกต์กันอยู่ตลอดเวลา”
จุดไหนที่คุยกันว่าเราจบกัน?
“ไม่มีถึงขั้นนั้นครับ แต่มีหลายครั้งก่อนแต่งงานกัน เราทะเลาะกันหนักหลายรอบ สมัยนั้นผมก็ยังเกเร ติดอยู่ทองหล่อ เขาก็ไปตาม น้อยใจ หลายครั้งที่ตกลงกันว่าเราเลิกกัน ต่างคนต่างไปใช้ชีวิต เตยเลยไปเที่ยวต่างประเทศ ผมก็ไปเที่ยวต่างจังหวัด ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโน่นไปนี่ ประมาณเดือนนึงมันก็คิดถึงกัน พอไลน์หากันเขาก็บอกว่าหนูคิดถึงป๊าอยู่พอดีเลย ผมก็บอกว่าคิดถึงก็กลับมาสิ ก็ดี มันก็เป็นแบบนี้อยู่สองครั้ง นั่นคืออดีต แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ลอง ตอนนี้ใบเตยงานเขาเยอะมาก เราดีใจกับเขามาก เขาควรได้รับสิ่งนี้ เขาไม่ได้ทำอะไรผิด และมีความสามารถ เป็นเวิร์กกิ้งวูแมน เขาควรได้รับสิ่งนี้เข้ามาสักที”
“เริ่มเห็นรอยยิ้มเห็นความสุขของเขา เขาก็เล่าให้ฟังว่าป่ะป๊ารู้มั้ยการที่หนูได้กลับมามีงาน แดนเซอร์หนูก็มีงาน ช่างแต่งหน้าหนูก็มีงาน ช่างเสียง ช่างไฟมีงานไปเลี้ยงครอบครัวหมด เขาเป็นเดอะแบกที่แบกคนเยอะมาก ทุกคนมีความสุขหมด ผมก็บอกว่าดีแล้ว ไม่ได้เห็นรอยยิ้มนี้มานานแล้ว ตั้งแต่ออกมา ตั้งแต่เป็นโรคซึมเศร้า ตอนนั้นเขายังเหม่อลอยอยู่ ตอนนี้มีความสุขที่สุดที่เขากลับมา และมีความสุขด้วยถ้าเขาไม่มีเรา แต่มีความสุข ก็ดีใจมากเลยนะ เพราะคนที่รักเขามีความสุข”
อีกหนึ่งสาเหตุที่ตัดสินใจแยกกัน คืออยากแบ่งเวลาไปดูแลครอบครัวของแต่ละคนด้วย?
“อันนี้เราคุยกันด้วย วันที่เราเข้าไปในนรกเต็มๆ สิ่งที่เราลืมคิดไปเลยคนที่มาเยี่ยมพวกเราทุกวันคือคุณพ่อคุณแม่ พ่อแม่ผม 75 ขับรถเก่าๆ มาเยี่ยมผมทุกวันไม่เคยขาดยกเว้นวันหยุด เราลืมไปหรือเปล่า ตอนนี้เราแบ่งเวลาไม่ได้หรอก เราอยู่กับลูกทั้งวัน ตอนนี้พ่อก็เดินไม่ได้แล้ว ก่อนเข้าไปไปผ่าตัดเบ้าสะโพกแก พ่อเหมือนใจสลาย ไม่ไปคอนตินิวเกี่ยวกับการบำบัดกายภาพ แกกลายเป็นคนเดินไม่ได้ไปข้างนึง แกรักเรามาก แม่ป๋องก็ 75 76 แล้ว เป็นเบาหวานบ้างเป็นอะไรบ้าง”
“รู้สึกว่าบ้านที่เราเติบโตมา พอได้กลับไป บ้านที่ไม่มีเราอยู่มันเสื่อมโทรมมากเลยนะ สกปรก พ่อกินวิตามินหมดอายุ ครัวถล่มปลวกกิน เราเข้าไปก็สะเทือนใจมาก เราต้องกลับไปทำให้บ้านหลังนี้ดีด้วย เพราะชีวิตที่เหลืออยู่ของสองท่านนี้มันน้อยกว่าเราแล้ว ไม่อยากเสียดายเวลา คนที่เขาดีกับเราที่สุดในชีวิต คนที่เขารักเรามากๆ ต้องไปเติมเต็มหัวใจเขาเหมือนกัน”
“เวทมนต์ยังมีแม่ มีแม่ยาย มีพี่เลี้ยงดูแล เราสามารถไปๆ มาๆ ได้ มันก็รู้สึกว่าจริงเหมือนที่ใบเตยบอก เราควรไปดูแลพ่อแม่เราให้ดีที่สุด วันไหนที่เราคิดอะไรได้ เราไปนับหนึ่งใหม่ ถ้าเรากลับมาจิตใจดีขึ้น ไม่ได้ชวนทะเลาะ นั่งทะเลาะกันเรื่องเก่าๆ ภาพเดิมๆ กลับมา อะไรก็อาจดีขึ้น เราอาจกลับมาก็เป็นไปได้ หรือไม่กลับมาเราก็คิดว่าควรให้คนที่รักเขามีความสุขที่สุด ขอให้เขาเจอคนที่ดี เขาก็พูดกับเราแบบนี้เหมือนกัน อันนี้เป็นเรื่องอนาคต”
สิ่งที่ใบเตยออกมาให้สัมภาษณ์ แมนก็ได้ฟังพร้อมคนทั้งประเทศ?
“ตกใจอยู่เหมือนกันครับ ความรู้สึกมันแย่ ผมรู้สึกว่า เฮ้ย อะไรวะ คิดอย่างนี้จริงๆ นะ แต่ก็เข้าใจว่านักข่าวคงเห็นว่าไม่ได้ลงรูปวันเกิดผม ไม่มีรูปผมเลย เขาคงถาม เป็นเรื่องที่ใบเตยอาจพูดออกไปเพราะต้องพูดหรือเปล่า แต่ทำให้ผมรู้สึกเศร้านะ ทำไมต้องบอกให้ทุกคนรู้ เพราะทุกคนก็ต้องมาถามอีก”
ตอนแรกตกลงกันว่าไง?
“เราไม่ได้พูดหรอกว่าอย่าพูดออกสื่อ แต่มันคือการดีพทอล์กกันในครอบครัว รู้กันสองคน เราโฟกัสเรื่องเวทมนต์มาก เวทมนต์ต้องเป็นเด็กที่ตอบหลายเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วลูกเรายังเด็ก แต่เขาดันพูดไปแล้ว เราก็รู้สึกว่าเครียด และยิ่งทำให้แผลในใจเปิดเข้าไปอีก แทนที่จะอยู่ด้วยกันโดยผมไม่คิดมาก กลายเป็นว่ากำลังคิดบวกอยู่ เพื่อนคนนี้โทรมาเป็นห่วง เพื่อนคนนี้โทรมาเฮ้ย จริงเปล่าวะ มันก็ยิ่งตอกย้ำให้เรากลับมาเครียดอยู่ได้เรื่อยๆ ถ้ามันเป็นเรื่องที่เงียบก็ไม่มีใครถามอะไร ค่อยๆ ผ่านไป ถ้าเรื่องมันดีก็กลับมาดี ถ้าไม่ดีก็คงเป็นข่าวในอนาคต”
เรามีความหวังลึกๆ ในใจว่าจะกลับมาดีเหมือนเดิม?
“ผมมีเสมออยู่แล้ว เพราะว่าเขาคือแม่ของลูกผม มันคือครอบครัว มันมากกว่าเสน่หาหรือคนรัก มันคือแฟมิลี่ แต่เขาก็ไปสัมภาษณ์รายการอื่นๆ บางทีเขาก็พูดแล้วแต่สไตล์คนสัมภาษณ์เหมือนกัน ถ้าไปฟังเนื้อหาใบเตยเขาก็พูดดี เขาบอกว่าแยกกันบางทีมันอาจจะดีกว่าเดิม แล้วทุกอย่างอาจกลับมาเป็นแฟมิลี่ถ้ามันดีขึ้น แต่บางรายการ หรือบางคำพูด ผมก็เครียด”
มีคอมเมนต์ที่เข้ามาแซวพอข่าวออกไป บอกว่าใบเตย สามีที่ดีคือสามีใหม่?
“ก็อาจจะจริงก็ได้นะ ถ้าอะไรจะเกิดวันนี้ก็ต้องเกิด สิ่งที่เจอมาในชีวิตหนักมากกว่านี้อยู่แล้ว แต่โฟกัสว่าอย่างน้อยต้องทำหน้าที่คุณพ่อให้ดีที่สุด นี่คือความสุขของเรา ถ้าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเราไม่รู้ แต่ถ้าคนที่เรารักมีความสุข เจอคนที่ดีกว่า ไม่รู้ว่าดีกว่าในทีนี้คืออะไร เราก็จะมีความสุขไปด้วย”
ไม่ห่วงเหรอเกิดหนีเสือปะจระเข้?
“เดี๋ยวค่อยว่ากัน เดี๋ยวโทรหาพี่เป็กเอา ผมก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันนะ ในการเลือกคบเพื่อน เลือกคบคน อย่างที่เห็นทุกวันนี้ผมก็เป็นห่วงเขานะ ผมอยากให้เขาแยกแยะให้ออกว่าอันไหนคือเพื่อนแท้ เพื่อนไม่แท้ ใบเตยเขาเป็นคนน่ารักกับทุกๆ คน”
ใบเตยบอกว่าเข็ดแล้วกับความรัก ไม่ขอมีสามีอีก ขอโฟกัสเรื่องลูกและงาน ใจชื้นขึ้นมามั้ย?
“เชื่อว่าอันนี้เป็นความคิดของเขาจริงๆ เราเรียนรู้ผู้หญิงคนนี้มา 17 ปี เตยเป็นคนที่ไม่เคยบอกรัก เป็นผู้หญิงหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีตามปีมะโรง เตยเป็นคนที่ชอบทำมากกว่าพูด ผมรู้จักภรรยาผมดีระดับนึง ว่าข้อความนี้เป็นเรื่องจริง ส่วนข้อความในบางรายการที่บอกว่าเราคุยกันแล้วว่า ป่ะป๊าออกไปเติบโตให้ป่ะป๊าดีขึ้น ต้องทำงานมากกว่านี้ ต้องดูแลรับผิดชอบครอบครัว รับผิดชอบหนูให้ได้มากกว่านี้ อันนี้คือเรื่องจริง”
“เพราะหลังใบเตยเป็นซึมเศร้า เราใช้พลังทั้งหมดส่งไปให้เขากลับมามีพลัง พอเขากลับมามีพลัง เราอาจลืมไปเลยก็ได้ว่าพลังนั้นกลับมาที่เราหรือเปล่า เพราะเรายังไม่เคยปรึกษาใครได้เลยนอกจากคุณพ่อ หรือบางทีเราเป็นซึมเศร้าวะ หรือเราอ่อนแอลงกว่าเดิมวะ เราก็ไม่รู้เหมือนกัน สองสามวันนี้บางทีผมกินข้าวไม่ได้เลยนะ ผมอาจเป็นโรคเครียดก็ได้ ซึ่งยังไม่ได้ไปหาหมอเลย ผมชอบเอาชนะด้วยตัวเองก่อน ตอนอยู่ในนั้นผมยังไม่ไปพบเลย หนักนะ คิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวอาจต้องไปพบบ้าง เราไม่รู้ว่าการได้ระบายกับคุณหมอ เขาอาจมีแง่คิดดีๆ ก็ได้”
นอกจากเครียดเรื่องครอบครัว เครียดเรื่องงานด้วย?
“อย่างที่เห็นแหละ เราเป็นนักแสดง ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังขอบคุณผู้จัดหรือทุกคนที่ยังเห็นค่าอยู่ ละครเอาจริงๆ มันเลี้ยงชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว เราไม่ได้มีเหมือนแต่ก่อน ปีนึง 4-5 เรื่อง เดี๋ยวนี้เป็นแนวตั้ง เป็นเน็ตฟลิกซ์ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมด เราได้เล่นหนังก็โอเค มีความสุข ได้กลับมาใช้วิชาที่ได้เรียนมา ตอนนี้มีซีรีส์ใหม่ แต่งานพระเครื่อง ตอนเราโดนดิสเครดิตไปก็เหมือนนับหนึ่งใหม่ เพราะเราทำงานด้วยความน่าเชื่อถือมาโดยตลอด เราโดนดิสเครดิตไปเรื่องนั้นมันก็หายไป 70 เปอร์เซ็นต์”
“วันนี้ทำรายการโคตรแมน ทวงความยุติธรรมให้คนในประเทศ และให้ตัวเองด้วย ให้พูดแง่คิด เอาตร.มาสัมภาษณ์ เอาคนมาสัมภาษณ์ให้รู้ว่าเรื่องนี้มีจริงนะ ระบบกล่าวหา ทุกคนต้องเข้าไปอยู่ในคุกก่อน หรือทุกคนต้องสู้คดีแบบไหน ทำไงไม่ให้โดนข้าราชการคอร์รัปชั่นมันทำร้ายได้ เพราะตอนนี้คนคอร์รัปชั่นมันมีอำนาจมากกว่าคนดี ไม่ได้กลัวอะไร ก็ทำไป แล้วยังมีกัลยาณมิตรที่เหลืออยู่”
“แต่ถามว่ามันทำเงินได้เหมือนเดิมมั้ยก็ไม่ได้ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเครียดสำหรับเราเหมือนกัน สิ่งที่เราสร้างไว้ก็เยอะพอสมควร เราซัพพอร์ตช่วยเขาได้ไม่มากเท่าไหร่ ก็ไปขายของกับพี่เป็กพี่ธัญญ่า เขาให้ความกรุณาตลอด ขายโรลออน ทำทุกอย่างที่เราไม่เคยทำ ไม่ได้อายอะไร มีอะไรได้เงินที่บริสุทธิ์เราก็ทำหมด”
เครียดเรื่องความรู้สึกเราเป็นต้นเหตุหรือเปล่าทำให้ครอบครัวพัง?
“มีอยู่แล้วครับ เราคิดอยู่เสมอว่าเรานี่แหละเป็นต้นเหตุทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้น ถ้าเราไม่พาคนนั้นๆ เข้ามาในชีวิต ภรรยาเราคงไม่ต้องเดือดร้อน ครอบครัวเขาก็ไม่เดือดร้อน ผมโทษตัวเองตลอด ไม่เคยโทษคนอื่น ผมรู้สึกว่ามันมีส่วนเกิดขึ้นกับผมจริงๆ ที่ทำให้ครอบครัวเป็นแบบนี้”
“แต่ถามว่าวันนี้ถ้ามานั่งเครียดอะไรมากๆ ผมก็มีอีกความคิดนึงตอนผมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เราต้องอยู่กับปัจจุบัน เพราะเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว วันนี้เราก็บริสุทธิ์แล้ว อะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอ มันอาจเป็นบทเรียนทำให้ผมเปลี่ยนบทบาทชีวิต เช่นเดี๋ยวนี้ไปเป็นวิทยากรที่มหาวิทยาลัย มีน้องๆ ที่เคยผิดพลาด มีผมเป็นไอดอล ช่วยเขาให้เป็นคนดีในอนาคตได้ ผมก็มีความสุขอีกแบบของผมอีกด้านนึง”
เคยขอโทษใบเตยมั้ยกับเรื่องที่เกิดขึ้น?
“ผมขอโทษเขาตลอด ขอโทษตั้งแต่อยู่ข้างใน เจอที่ศาล ผมเห็นสภาพเขาแล้วผมบอกว่าผมขอโทษ เขาก็ร้องไห้ บอกไม่เป็นไร ไม่เคยโกรธป๊าเลย เขาเป็นผู้หญิงที่น่ารัก คิดดี ผมไม่เคยอยู่กับใครนานขนาดนี้ในชีวิต เขาเป็นคนดีมาก”
วางแผนบอกลูกสาวยังไง?
“ยังไม่รู้เหมือนกัน ทุกวันนี้ที่ยังไปๆ มาๆ หรือกลับไม่ได้ก็เพราะลูก ใบเตยก็ฝากไว้เหมือนกัน อย่างเดือนหน้าสองเดือนคอนเสิร์ตเขาเต็มหมดเลย ลูกเราอยู่กับแม่บ้าน ผมก็พาเขาไปทำกิจกรรม อย่างฮาร์เบิลแลนด์ อะไรก็ได้ที่ลูกชอบจะพาไปหมด เด็กสมัยนี้ฉลาดมากเขารู้แม้กระทั่งเรื่องที่ไม่น่าคิดถามผมมาได้ พระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไง ทำไมมีหลายองค์ เวลาเราตอบลูกต้องใช้ความคิดเยอะมาก เพราะเขาจะจำ เขาลึกซึ้งมาก ต้องระวังมากๆ”
“ผมเชื่อว่าเขาเป็นเด็กฉลาดพอจะรู้ว่าครอบครัวนักสู้ของเขาอะไรมันเกิดขึ้นบ้าง และเขาต้องดำเนินชีวิตต่อไปในแบบที่ดี ผมเชื่อว่าวันนึงถ้าเขารู้เขาจะเข้าใจ หรือวันนึงพ่อแม่กลับไปเขาก็เข้าใจ ผมเชื่อว่าความรักของลูกยิ่งใหญ่มากๆ ที่จะเชื่อมทุกอย่างเข้ามาหากันได้”
มีประเด็นเรื่องค่าเทอมลูก วันนี้แมนบอกว่าออกเองทุกอย่าง?
“ดูทรงเราพูดจริงหรือพูดเล่น ตั้งแต่ไม่ออกมาเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอดีตภรรยาบ้าง แต่ตั้งแต่เราออกมา เทอมแรกน้องสาวเราที่อยู่อเมริกาช่วยกับน้องลุกซ์ ช่วยกันหาเงิน นอกนั้นก็เป็นหน้าที่เราทั้งหมด มีสเตทเมนต์โรงเรียนเราเป็นคนจ่ายเองทั้งหมด ช่วงแรกที่อาจแย่หน่อย เพราะใบเตยออกมา ค่าใช้จ่ายน่าจะเยอะ แต่ตอนนั้นผมอยู่ข้างใน ผมยังไม่รู้ แต่ตั้งแต่เทอมแรก ครอบครัวผมกับครอบครัวใบเตยช่วยกันแน่นอน นอกนั้นก็เป็นหน้าที่ของผมหมด”
ข่าวเกี่ยวกับค่าเทอม ที่มีการโยงพาดพิงถึง อยากบอกอะไรเขามั้ย?
“เรื่องที่เราคุยกันวันไกล่เกลี่ย เขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าพูดอะไรกัน และมันควรจะจบตั้งแต่ตรงนั้น เพราะศาลไกล่เกลี่ยบอกว่าให้จบตรงนี้ ก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าออกมาพูดเพื่ออะไร ไม่พูดจะดีกว่า ให้มันจบไป หรือคุณอยากมาช่วยเหลือน้องที่คุณรักก็ไม่จำเป็นต้องออกมาพูดออกสื่อ มันดูไม่ดีหรอก อีกอย่างเดี๋ยวสื่อเขาจะไปโยงนั่นนี่ อย่าล้ำเส้น โดยเฉพาะเรื่องลูกสาวผม ผมเตือนไว้แค่นี้ อย่าล้ำเส้น”
ทุกวันนี้อยู่บ้านเดียวกันมั้ย?
“อยู่ครับ เมื่อเช้าก็อยู่ เดี๋ยวใบเตยมีคอนเสิร์ต ตอนนี้ผมมีแม่บ้านพม่าคนนึงชื่อน้องมะลิ เขาอยู่กับลูกทั้งวัน เวทมนต์ไม่กลัวมะลิ เขามองมะลิเป็นเหมือนเพื่อน เวทมนต์จะทำกิจกรรมที่ผมไม่ค่อยชอบให้ทำ คือเล่นไอแพดบ่อยๆ กินไอติมนั่นนี่ เขาจะคอนโทรลทั้งหมด แต่ถ้าผมอยู่ ผมจะพาออกไปโน่นไปนี่ ไปหาคุณปู่คุณย่า ก็ไปๆ มาๆ แบบนี้ก่อน แต่คุยกันอยู่เลยว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ห่างกัน หนูยังสับสนอยู่เลยว่าจะเอายังไง ป๊าลองห่างกับหนูสักหน่อยมั้ย จะได้มีเวลาให้คิดถึงกัน”
“ตั้งแต่แต่งงานไม่เคยไปนั่งมองทะเลโง่ๆ เพื่อชาร์จพลังเลย เมื่อก่อนอินดี้ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินกาแฟที่เขาใหญ่ แล้วก็ขี่กลับ แล้วก็ได้ไอเดียมาคิดรายการทำโน่นทำนี่ บางทีเราต้องใช้เวลากับตัวเองบ้าง ใช้เวลากับเซฟโซนตัวเอง ไปนั่งมองท้องฟ้า ไปเขาใหญ่ 7 ปีไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบนี้เลย อยู่แต่กับลูก จนตอนนี้กลิ่นตัวมีแต่ลูก ตอนนี้ความโหดหายไปหมดแล้ว (หัวเราะ) ตอนนี้เวลาทั้งหมดให้ลูก”
โพสต์ที่บอกว่าขอบคุณนะลูกที่ทำให้พ่อเป็นคนใหม่ ดึงสติพ่อกลับมา ทำให้พ่อรู้ว่าพ่อจะไม่กลับไปเป็นคนเดิม ตอนที่โพสต์ข้อความนี้คิดอะไร?
“ที่ผ่านมาทั้งหมด ไม่เคยออกมาพูดที่ไหน ไม่เคยโพสต์อะไรเลย เก็บความรู้สึกไว้ แล้วก็ตกผลึกว่าพาลูกไปไหว้พระที่บ้านคุณปู่คุณย่า เรามองไปที่เขา ถ้าเป็นเราแต่ก่อน มีใครพูดถึงเรา ก็จะโพสต์หรือบุกไปที่นั่นที่นี่ เรารู้สึกว่าบางทีแค่มองเขา เราก็รู้สึกว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของเขาในอนาคต เพื่อนเขาต้องพูดถึงเรา เดี๋ยวนี้ที่โรงเรียน คุณครูฝรั่งตั้งฉายาว่าพ่อเวทมนต์คือเดอะก็อดฟาเธอร์ ก็บอกว่าไม่ใช่ลูก พ่อเป็นคนธรรมดา มาเฟียแปลว่าอะไรป่ะป๊า คือทรงเราเป็นแบบนี้”
“แต่ความจริงเราเป็นคนอ่อนไหว ร้องไห้ง่าย เสื้อบางตัวที่ออกไปข้างนอก ติดคุโรมิหมดเลยนะ คนมาขอถ่ายรูปยังหัวเราะเลย ลูกสาวมาเติมความอ่อนหวานให้ชีวิต เรามองเขาแล้วรู้สึกว่าจะเป็นคนเดิมไม่ได้แล้ว เราต้องมีสติมากกว่านี้ ต้องเป็นคนที่คิดก่อนพูด ชั่งใจแล้วชั่งใจอีกเพื่อลูกสาวคนนี้ เลยเขียนข้อความนี้ขึ้นมา”
น้องเวทมนต์ 5 ขวบ รู้เรื่องเยอะมาก?
“เยอะจนงง บางทีนั่งสวดมนต์ด้วยกันทุกคืน เขาจำบทสวดมนต์ได้เร็วมาก คาถาของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง มอบให้เสด็จพ่อร.5 เป็นคาถาที่ท่านเสด็จประพาธยุโรป แล้วทำให้ม้าไม้พยศ หรือลมในเรือเปลี่ยนทิศทาง เราเชื่อคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆ คาถานี้ไม่ธรรมดา เลยสอนคาถานี้ให้เวทมนต์ท่องทุกวัน ลูกสาวจำได้ ท่องเสร็จ 5 จบให้กลืนน้ำลายคิดถึงหน้าพระพุทธเจ้าจะมีเรื่องดีๆ เขาก็จำได้ ท่องได้แล้ว”
“หลังๆ กำลังจะให้ท่องพระพุทธเจ้าชนะมาร อย่างสอนเขาได้ซึมซับ บทสวดมนต์นะถ้าไม่ได้อะไรเลย อย่างน้อยได้เรื่องความจำ สองได้สมาธิ สามระหว่างสวดมนต์จะไม่คิดเรื่องอื่น เวทมนต์จริงๆ เป็นเด็กไฮเปอร์มาก แต่เวลาเขาสวดมนต์เขามหัศจรรย์มาก ตอน 5 ขวบผมยังโดนเตะอยู่หลังคลองอยู่เลย เขาสามารถทำแบบนี้ได้แล้ว ค่อยๆ สอน นั่งสมาธินับหนึ่งถึงร้อยได้”
อธิษฐานจิตตอนเวทมนต์เกิด?
“อธิษฐานจิตตั้งแต่เสพสังวาส ปกติการเสพสังวาสต้องแซ่บ ต้องเกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก ต้องเหมือนในหนัง 365 วันนั้นตั้งใจให้เขาเกิดมา ก็เลยซีเรียสหน่อย อธิบายจิตตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าขอให้สิ่งดีๆ มาเกิด เพื่อมาช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ ไม่มากก็น้อย เช่น อาจเป็นหมอ หรือเป็นคนเก่งๆ สักคนหนึ่ง มีการไปขอที่วัดบวรฯ วัดอรุณฯ บอกว่าถ้าเด็กคนนี้เกิดมา ขอให้แต้มขี้แมลงวันไว้ที่ไหนก็ได้ให้ผมเห็น ถ้าคำอธิษฐานนี้เป็นจริง ถ้าลูกผมคลอดออกมา ขอให้ผมเห็น”
“คลอดออกมาปุ๊บ ก็มีขี้แมลงวันอยู่ตรงหน้าผาก แล้วใบเตยตั้งแต่คบมา ตั้งแต่เขาท้อง เขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดในโลกเลย พูดอะไรก็ฟัง ไม่เคยด่า สวดมนต์ด้วยกันทุกคืน กินก็ง่าย ตอนท้องเวทมนต์ใบเตยกินแต่ปลาหมึกย่าง ปลาหมึกบด ช่วงโควิดตามวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดว่ามึงไปหาปลาหมึกบดมาให้ภรรยากูเดี๋ยวนี้ ผมจะหาไงเฮีย มึงไปหามาให้ได้ จนไปเจอบ้านหลังนึงเขาทำปลาหมึกบด เขาก็กินอยู่แค่นี้ เรารู้สึกว่านี่คือปาฏิหาริย์อย่างนึง ที่เรารู้อยู่คนเดียว ถ้าเล่าให้คนอื่นฟังก็อาจคิดว่าบ้าหรือเปล่า แต่คิดว่าไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้”
ฝันเห็นงูอีก?
“ผมกับใบเตยฝันพร้อมกันเลยว่าเห็นงูใหญ่ เพราะบ้านที่เราซื้อหลังนี้ มีหมอของเพื่อนแม่ แม่ก้อย ทาริกา หรือคนที่เรานับถือ มาดูที่นี่หลายครั้งแล้วบอกเจ้าที่ที่นี่คืองูใหญ่ เราก็ไม่ได้คิดอะไร ผมเจองูบ่อย เจอเกือบทุกคืนในบริเวณบ้าน ก็ไปตักออก แล้วอธิษฐานว่าอย่าเข้ามาทำร้ายครอบครัวผมนะ คิดว่างูไม่ได้น่ากลัวเท่าคนหรอก แต่ก็เริ่มเชื่อแล้ว หลังๆ ออกมาจากเรือนจำ มีเรื่องมหัศจรรย์เยอะแยะมากมาย”
“ฝันเห็นงูใหญ่สีดำว่ายน้ำคู่กับเราสองคืนติด ใบเตยก็ฝันเหมือนกันว่าเห็นงูใหญ่ แล้วเราก็ไปบวงสรวงหนังเรื่องนึง จำได้เล่นกับคุณบี น้ำทิพย์ มีเด็กคนนึงนั่งอยู่ เราก็ไปทักเขา ว่าเฮ้ย ชื่ออะไรวะ เหมือนเด็กมีของ เขาบอกชื่อรามครับ ผมเป็นคนปั้นพญานาค เดี๋ยวผมต้องไปปั้นให้บ้านพี่ เราก็อ้าว ทำไม เขาบอกว่าเขาเชื่ออย่างนั้น หลังปิดกล้องที่อยุธยาก็บอกว่าเฮ้ย งั้นมึงมาที่บ้านพี่เลยได้มั้ย น้องก็มาที่บ้านแล้วมาชี้ว่าเดี๋ยวท่านต้องมาอยู่ตรงนี้ แล้วปั้นสด ปั้นด้วยมือ 9 วันเสร็จ ขนลุกมาก องค์นี้เหมือนเกมออฟธอร์ มีหลายคนมาที่นี่บอกว่าท่านมีชีวิตจริง ท่านจะหน้าแบบนี้เลย ท่านองค์ดำแสนสิริจันทรา
“แต่พอบวงสรวงเสร็จไม่รู้เกิดอะไรขึ้น ท่านอาจไม่ชอบผม เมียไล่ออกจากบ้าน (หัวเราะ) พูดเล่น ใบเตยงานเยอะมากแล้วมีแต่สิ่งดีๆ ครั้งแรกที่จุดธูปไหว้ท่านไม่นาน เขาไปถามเวทมนต์งวดนี้ออกอะไรลูก เวทมนต์บอก 87 อะไรสักอย่าง เขาถูกหวยครั้งแรก อยากให้ใบเตยสวดมนต์ไหว้พระบ้าง มันจะเสริมบารมีเขาเยอะกว่านี้ ตอนนี้เขาอาจทำงานยุ่ง อยากให้เขาลองเชื่อเรื่องพวกนี้บ้าง ไม่งั้นสิ่งเหล่านี้คงไม่มาอยู่เอง พี่เล็กวัดไผ่เงินก็อย่างนี้ ตอนนั้นเงินแทบไม่มี คิดว่าปั้นแบบนี้ราคาเท่าไหร่ มีคนมาจ่ายให้ บอกว่าแมน สิ่งที่กำลังปั้นอยู่ขอจ่ายให้ หลังจากวันนั้นใบเตยกับเราดีขึ้นเรื่อยๆ อาจติดขัดอะไรบ้าง แต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทอง ดีขึ้นทุกวัน”
“จนบ้านตอนนี้กลายเป็นสำนักเล็กๆ มีน้องที่ขายเครื่องกรองอากาศมาบนอะไรไว้ไม่รู้ แล้วอีกเดือนนึงโทรกลับมาว่า คุณแมนหนูเกรงใจมากเลย ท่านไปตามในฝัน บอกว่าบนอะไรได้แล้วมาแก้ด้วย เขาบนขายเครื่องกรองอากาศ เขาอยู่มุมเล็กๆ ห้างแฟชั่นฯ เป็นหลืบเล็กๆ เขาบอกว่าเชื่อมั้ย เดือนที่แล้วมาขอท่าน ขายได้ 1.7 ล้าน ท่านไปตามนางมา นางขอเอาน้ำมะพร้าว ท่านไม่กินของคาว แล้วมีคนมาแก้บนบ่อยมาก มีคนขอได้เยอะมาก คิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ”
ถ้าวันนึงลูกสาวได้ดูรายการนี้อยากบอกอะไร?
“อยากบอกว่าพ่อกับแม่รักหนูเสมอ ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น พ่อกับแม่เป็นอาชีพที่ตัดไม่ได้เป็นพ่อแม่หนูตลอดไป เป็นเลือดนักสู้นะลูก เข้าใจโลกอันโหดร้ายใบนี้ อาจไม่ง่ายสำหรับหนู แต่อยากให้รู้ว่าพ่อรักหนูมากที่สุด ชีวิตพ่อก็มอบให้หนูได้ หนูเติบโตเป็นคนดี เป็นนักสู้เหมือนคุณย่า พ่อ แม่ของหนู เราไม่ได้ขาดอะไรเลย ถ้าข่าวไหนที่ได้ยิน มาถามจากพ่อ มาดูจากกัลยาณมิตรของพ่อ หนูสบายใจได้เลยว่าข่าวที่ไม่ดีที่เข้าหูหนู มันไม่ใช่เรื่องไม่ดี มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้ เวทมนต์เติบโตอย่างมั่นใจเป็นคนดีของสังคม พ่อแมนรักหนูเสมอ”
จะมีรักครั้งใหม่มั้ย?
“ตอบไม่ได้นะ ตั้งแต่ใบเตยประกาศไป ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน ฮอตมาก มีบ้างแหละ แต่อย่าเพิ่งเลย ตอนนี้ยังไม่พร้อมอะไรทั้งนั้น ยังรู้สึกว่าขออยู่เงียบๆ ถ้าเป็นไปได้จริงๆ ก็ยังรักเขาและครอบครัวเสมอ พร้อมกลับไปดูแลเขาและครอบครัวเสมอ”
รอเขาอยู่?
“อยากให้ความบอบช้ำหายไปจากหัวใจเขาก่อน แต่อนาคตก็ว่ากันไป”
ที่มา คุยแซ่บ Show
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ทีมข่าวสด 29 มี.ค.69