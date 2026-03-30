ข่าวสดมิวสิค -‘MILLI’ศิลปินหญิงมาแรง หนึ่งใน Top Global Ambassadors เจ้าตัวเผยนำเสนอตัวเองไปให้คนทั้งโลกเห็น
MILLI ได้รับการประกาศชื่อให้เป็นหนึ่งใน Top Global Ambassadors ด้วยยอดสตรีมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นสูงถึง 1,794% ตั้งแต่เข้าร่วมโปรแกรมของ Spotify EQUAL ถือเป็นบทพิสูจน์อันทรงพลังว่าศิลปินหญิงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น คู่ควรกับเวทีระดับโลกอย่างแท้จริง
กระแสความแรงของเธอสะท้อนให้เห็นผ่านการเติบโตบนแพลตฟอร์ม Spotify ที่ดูแลโดยทีม Editorial ก้าวกระโดดถึง 5 เท่า มียอดผู้ฟังรายเดือนสูงถึง 1.5 ล้านคน และมีกลุ่มผู้ฟังที่ขยายตัวไปไกลกว่าแค่ในประเทศไทย
“การก้าวไปสู่ระดับโลกหมายถึงการได้ความเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจบนเวที ทั้งในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง ในฐานะคนไทย การนำเอาวัฒนธรรม ภาษา และวิธีที่หนูนำเสนอตัวเองไปให้คนทั้งโลกเห็น หนูเชื่อว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา มีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ที่อยากจะเล่า และผู้ฟังทั่วโลกเองก็กำลังมองหาอะไรที่แปลกใหม่ นี่คือเวลาของพวกเราแล้วค่ะ จงภูมิใจในสิ่งที่เราเติบโตมา นำมันออกมาโดยไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง และแบ่งปันมันออกไปด้วยความกล้าหาญ” MILLI กล่าว
ข้อมูลจาก Spotify ยังเผยให้เห็นว่าศิลปินหญิงไทยมียอดการฟังจากต่างประเทศเติบโตขึ้นเกือบ 30% ในช่วงปีที่ผ่านมา คนฟังได้ค้นพบเพลงใหม่ๆ ในทุกแนวดนตรี
โดยมีศิลปินอย่าง BOWKYLION, Ink Waruntorn และ Violette Wautier ที่กำลังสร้างนิยามใหม่ให้วงการเพลงไทย ขณะที่เสียงร้องของ GALCHANIE และ LANDOKMAI ก็ได้มอบซาวด์ดนตรีใหม่ๆ และวง 4EVE ยังคงเดินหน้าทลายขีดจำกัดของวงการ T-Pop ของไทยอย่างต่อเนื่อง