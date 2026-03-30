บันเทิงต่างประเทศ- ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ แอ๊กชั่น คอมเมดี้สุดเดือด “They Will Kill You – พวกมันจะฆ่าแก” โดย New Line Cinema และ Nocturna

“They Will Kill You” เล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งต้องเอาชีวิตรอดตลอดทั้งคืนภายใน เดอะ เวอร์จิล (The Virgil) รังลับอันลึกลับและบิดเบี้ยวของลัทธิปีศาจ สถานที่ซึ่งถูกสร้างขึ้นเป็นกับดักสังหาร ก่อนที่เธอจะเอาชีวิตรอดจากครอบครัวปีศาจนี้ได้หรือไม่ หรือจะกลายเป็นเครื่องสังเวยให้แก่ซาตาน

กำกับโดย คิริลล์ โซโคลอฟ และเขียนบทโดย คิริลล์ โซโคลอฟ ร่วมกับ อเล็กซ์ ลิตแว็ก นักแสดง แซซี บีตซ์, มายา’ลา, แพตเทอร์สัน โจเซฟ, ทอม เฟลตัน, เฮเทอร์ เกรแฮม และ แพทริเซีย อาร์เค็ตต์

คิริลล์ โซโคโลฟ ผู้เขียนบทฯ-ผู้กำกับฯ เผยว่า “เรื่องนี้มีแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริง ประมาณแปดปีก่อน ผมกับภรรยาย้ายไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใหม่ ตึกสูง 16 ชั้นที่ดูประหลาดมาก หลังย้ายเข้าไป เราก็รู้ว่าทั้งตึกมีแค่เราสองคนที่อายุต่ำกว่า 60 ปี คนอื่นๆ อายุมากกว่าเราหมด

และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ไม่มีผู้ชาย เราก็เริ่มคิดว่านี่มันอะไรกัน? ก็สังเกตว่าทุกคนเลี้ยงแมว และพวกเขาไม่ชอบเราเพราะเรามีหมา ทุกครั้งที่เดินเข้าออกตึกมีม้านั่งที่คุณป้าๆ นั่งอยู่แล้วกระซิบว่า ทำไมเขากลับดึกจัง ใส่อะไรมานะ? เราก็เอาเรื่องนี้มาล้อกันเล่นว่าทั้งตึกน่าจะเป็นลัทธิอะไรสักอย่าง และเขาเปิดให้เช่าเพื่อหลอกล่อคนหนุ่มสาวแบบพวกเราเข้ามา แล้วก็จับไปบูชายัญ”

ภาพยนตร์เข้าฉาย 2 เม.ย.นี้

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