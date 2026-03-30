สกู๊ปบันเทิง

เตรียมพบแรงกระแทกทางอารมณ์ครั้งใหญ่ กับละครโรแมนติกดราม่า “รักหักหลัง” ทางช่อง 3 จากปลายปากกา ณัฐิยา ศิรกรวิไล บทโทรทัศน์โดย กุศลิน เมฆวิภาต ผลงานการผลิตของผู้จัด ‘หนุ่ม’ กฤษณ์ ศุกระมงคล แห่งค่ายเมคเกอร์ เค กำกับการแสดงโดย วิลาวัณย์ สังฆะภิบาล
คว้านางเอก ‘พาย’ รินรดา แก้วบัวสาย รับบท ‘พาย’ ประชัน 2 พระเอกมาดเข้ม ‘เกรท’ วรินทร ปัญหกาญจน์ ในบท ‘ปั้น’ และหนุ่มหล่อสุดเท่ ‘กระทิง’ ขุนณรงค์ ในบท ‘วิน’
เสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมือ อาทิ แบม สราลี (มุ้งมิ้ง), ลีน่า ลลินา (กระรอก), แหม่ม จินตหรา (หนุน), โจม ศุกล (ศีล), เอ อนันต์ (เดช), ลูกน้ำ พาเมล่า (ศิริ), เปิ้ล ภารดี (ทับทิม), สุ่ย พรนภา (แสนสุข), ดีเจอ๋อง เขมรัชต์ (ภูผา), ต๊อก ศุภกรณ์ (สุธี), อาร์ต มารุต (เป๊ก)ฯลฯ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความแค้น และปมชีวิตครอบครัวได้อย่างเข้มข้นครบรส
เรื่องราวเริ่มต้นจาก ‘พาย’ หญิงสาวที่ศรัทธาในความรัก แต่กลับถูกทำลายลงด้วยรักครั้งแรกที่มีให้ ‘วิน’ เมื่อเขาเลือกเดินจากไปอย่างเลือดเย็นเพราะความไม่พร้อม กระทั่ง ‘ปั้น’ ชายผู้เข้ามาเยียวยาหัวใจ ทำให้พายเปิดใจและตัดสินใจแต่งงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อวินหวนกลับมาอีกครั้งในฐานะ “น้องชายคนสนิทของสามี” ความลับที่พยายามฝังกลบ กลับกลายเป็นชนวนที่สั่นคลอนชีวิตคู่ ความรักที่เคยมั่นคงเริ่มแตกร้าว พร้อมเงื่อนไขและความหวั่นไหวที่อาจทำลายทุกคนรอบข้าง รวมถึงตัวของพวกเขาเอง เมื่อความรัก ความลับ และความแค้น ปะทะกันอย่างรุนแรงบททดสอบครั้งนี้ มี “รักแท้” เป็นรางวัลแต่ใครจะเป็นผู้ได้ครอบครอง
โดย ‘พาย รินรดา’ เผยถึงการพลิกบทบาทครั้งสำคัญในบท ‘พาย’ ว่า “ตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่านบทก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก เพราะเป็นตัวละครที่ได้พัฒนาและเติบโตไปตามเส้นเรื่องว่าพายเป็นตัวละครที่ค่อยๆ มีวุฒิภาวะมากขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์และความไม่พร้อม จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่อง
หากตัวละครเลือกพูดความจริงตั้งแต่แรก หลายเหตุการณ์อาจไม่บานปลาย และถึงขั้นบอกว่าพายหักหลังทุกคน ทำให้ตัวละครนี้กลายเป็นหัวใจของปมดราม่าทั้งหมด ความสัมพันธ์ของ พาย กับ วิน และ ปั้น ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจน โดย วิน คือความรักในจุดเริ่มต้น ขณะที่ ปั้น คือความสัมพันธ์ที่มีเหตุผลและความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้อง”
ส่วน ‘เกรท วรินทร’ ซึ่งรับบท ‘ปั้น’ เผยว่า “ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทท้าทาย เพราะเป็นตัวละครที่เชื่อมั่นว่าตัวเองถูกเสมอ จากการเติบโตมาพร้อมความสำเร็จ จนมองว่าสิ่งที่ตัดสินใจคือสิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการเข้ามาทำให้ชีวิตของพายและครอบครัวมั่นคงสมบูรณ์แบบ ตัวละครปั้นยังสะท้อนมุมมองสำคัญของชีวิตว่า มนุษย์เราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล แม้จะคิดว่าควบคุมทุกอย่างได้ แต่ในเรื่องของความรัก สุดท้ายอาจไม่เป็นไปอย่างที่หวัง”
ด้าน ‘กระทิง ขุนณรงค์’ ผู้รับบท ‘วิน’ กล่าวว่า “นี่คือหนึ่งในบทที่ยากและซับซ้อนที่สุดตั้งแต่เคยแสดงมา เพราะต้องเข้าถึงอารมณ์ตัวละครอย่างลึกซึ้ง เพราะวินเป็นคนที่ยังรักพายอย่างเต็มหัวใจ แม้จะรู้ว่าการถอยออกมาอาจทำให้ทุกอย่างจบลงได้ง่ายกว่า แต่สุดท้ายก็ยังเลือกอยู่ในความสัมพันธ์นั้นต่อไป เพราะยังตัดใจไม่ได้ และขอเพียงได้อยู่ใกล้ในสถานะใดก็ได้”
ติดตามละคร “รักหักหลัง” ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. เริ่มอังคารที่ 31 มี.ค. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 และดูออนไลน์ผ่าน 3Plus