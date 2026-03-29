อ.กรณ์รักษ์ เปิดมุมคิด จากโหราศาสตร์สู่การสร้างแบรนด์ พลิกความเชื่อสู่ “องค์ความรู้” ในห้องเรียนธุรกิจ ถอดรหัสชีวิต-การเงิน-ความสำเร็จ ด้วยโหราศาสตร์ใน 5 นาที
จากศูนย์สู่หลายธุรกิจ พร้อมพานักศึกษาเติบโตจริงในโลกธุรกิจ
ในยุคที่ “ความเชื่อ” กำลังถูกแปรเปลี่ยนเป็น “เครื่องมือทางธุรกิจ” เรื่องราวของ “อาจารย์กรณ์รักษ์ จิรัชภาบริรักษ์” กลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าจับตา
เมื่อศาสตร์โหราศาสตร์หรือที่หลายคนเรียกว่า “สายมู” ถูกยกระดับเข้าสู่ห้องเรียนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ พร้อมหน่วยกิต ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นับเป็นก้าวใหม่ของวงการการศึกษา ที่ผสานความเชื่อเข้ากับการบริหารจัดการได้อย่างแปลกใหม่และท้าทายกรอบเดิมของโลกวิชาการ
จากจุดเริ่มต้นของการศึกษาโหราศาสตร์ที่ต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรือหลายปี อาจารย์กรณ์รักษ์กลับสามารถถอดองค์ความรู้ให้เข้าใจได้ภายในเวลาไม่กี่นาที และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน การตัดสินใจ และการทำธุรกิจ วิชา “มูเพื่อธุรกิจ” จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของความเชื่อ แต่กลายเป็น “เครื่องมือเชิงกลยุทธ์” ที่ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นศักยภาพของตนเอง เลือกเส้นทางชีวิต และวางแผนอนาคตได้อย่างมีทิศทาง
อาจารย์กรณ์รักษ์ จิรัชภาบริรักษ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า วิชา “มูเพื่อธุรกิจ” เป็นหลักสูตรที่ตนพัฒนาขึ้นเอง และถือเป็นวิชาแรกของโลกที่นำศาสตร์โหราศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับการบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ และมีหน่วยกิตอย่างเป็นทางการ
“โหราศาสตร์บางคนอาจใช้เวลาเรียนเป็นปี แต่ผมสามารถทำให้คนเข้าใจพื้นฐานได้ภายใน 5 นาที และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตและธุรกิจ”
อาจารย์กรณ์รักษ์ เล่าเพิ่มว่า หลังได้รับเชิญให้เข้ามาสอนในมหาวิทยาลัย ปรากฏว่านักศึกษาลงทะเบียนเต็มภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง โดยมีผู้เรียนประมาณ 60–80 คนต่อรุ่น ปัจจุบันเปิดสอนแล้วหลายรุ่น และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ “ความรู้” แต่เป็น “ความสำเร็จจริง” ของนักศึกษา “เด็กที่เรียนวิชานี้ ต้องมีผลงาน มีโปรเจ็กต์เพื่อชุมชน และต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองจนถึงจุดที่สื่อสนใจเข้ามาสัมภาษณ์ นี่คือสิ่งที่ผมทดลองและเห็นผลจริง”
บทสรุป : จากศาสตร์ที่หลายคนมองว่าเป็นเพียง “ความเชื่อ” วันนี้ “มูเพื่อธุรกิจ” ถูกยกระดับสู่ห้องเรียนระดับมหาวิทยาลัย และกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จทั้งในชีวิตและธุรกิจ
เรื่องราวของ “อาจารย์กรณ์รักษ์” จึงไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจ แต่คือภาพสะท้อนของยุคใหม่ ที่ “ความรู้ + ความเชื่อ + เทคโนโลยี” สามารถหลอมรวมกัน เพื่อสร้างเส้นทางใหม่ให้กับโลกธุรกิจได้อย่างแท้จริง