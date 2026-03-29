เบลล่า ราณี ยกตำแหน่ง เพื่อน ให้แฟนคลับ ไปไหนไม่เคยรู้สึกไม่โดดเดี่ยว – เผยทำธุรกิจเจอวิกฤตพลังงาน
มีทั้งภาพและคลิปออกมาตลอดเวลาที่นางเอกสาว เบลล่า ราณี เจอกับบรรดาราแฟนคลับ จนหลายคนพากันชื่นชมเรื่องนิสัยไม่เคยเปลี่ยนเวลาที่นางเอกสาวเจอกับแฟนคลับ
ล่าสุดได้เจอนางเอกสาวในงานเปิดตัวแคมเปญ Love yourself, Drink for your health #4 ชวนดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% COCOLOVE เพื่อสุขภาพที่ดี ที่ สามย่านมิตรทาวน์ โดยหลังจากจบงาน เบลล่า ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมอัพเดตเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับราคาน้ำมันขึ้น
ล่าสุดที่เป็นไวรัล บอกว่า 10 ปีผ่านไป เบลล่าก็ยังไม่เปลี่ยนนิสัย ที่เราเดินผ่านแฟนคลับ แล้วแฟนคลับเรียกเรา เราจึงหยุดกลับไปยืนฟังว่าเขาพูดอะไรบ้าง?
“คือถ้ามันไม่มีเหตุสุดวิสัย มันก็เป็นตามปกติ ตามธรรมชาติของเรา แล้วเบลรู้สึกว่าพวกเขาน่ารักกับเราแต่วันแรก ตั้งแต่วันแรกที่เรายังไม่มีชื่อเสียง พวกเขาก็อยู่ข้างเรามาโดยตลอด ซึ่งพวกเขาก็คือเป็นกำลังใจ เป็นกำลังใจที่ดีให้เราในวันที่เราไม่มีอะไร แล้วในวันที่เราดังมาก เค้าก็ไม่ได้หายไป จนมาถึงวันนี้มันก็ปกติ เค้าก็ยังให้กำลังใจเราอยู่เลย”
ในคลิป คนอื่นมองว่าเบลถ้าจะเดินผ่านเลยก็ไปได้เลย? “เบลก็ยังไม่ได้เห็นคลิป แต่สำหรับเบลเวลาคุยกับแฟนคลับก็คุยกับเหมือนเพื่อน เม้าธ์กันปกติ เรารู้สึกว่าเวลาเค้ามาหาเรา เราไม่อยากให้เค้าเกร็ง เพราะว่าเค้าก็ตามเราไปทุกที่ เราก็สนิทกันจริงๆ และยิ่งเวลาเราไปทำงานไกลๆ เราได้ยินเสียงกรี๊ด เสียงเชียร์ มันรู้สึกว่าเป็นกำลังใจ มันรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย ก็คือจะมีพวกเขาคอยซัพพอร์ตเรา”
อย่างที่เค้าบอกว่ารู้จักเบลมา 10 ปีเบลไม่เคยเปลี่ยน ? “เอาจริงๆไม่มีใครไม่เปลี่ยน แต่เบลรู้สึกว่าขอให้เปลี่ยนไปในแง่ดีกว่า ซึ่งเรื่องนี้เบลต้องให้เกียรติคุณแม่ คุณแม่ก็จะสอนเราตลอด ว่าเพียงแค่รอยยิ้มเดียวของเรา อาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาเลยก็ได้ ซึ่งเราก็ระลึกคำของคุณแม่ตลอด เพราะเบลรู้สึกว่า ถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ อีกอย่างเบลรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ ที่จะมีคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบ
สิ่งที่เบลให้ความสำคัญคือความเป็นธรรมชาติของตัวเราเอง ที่มันไม่ได้ฝืน เราก็เป็นของเราแบบนี้ อาจจะแซวๆ ร่าเริง มันก็มีความสุข ในการที่ออกมาเจอผู้คน ทักทาย
หรือแม้กระทั่งเดินไปไหนมาไหนแล้วเจอคนอื่น ถามว่ามันต้องทำไหมเพราะมันคือหน้าที่ของการเป็นดารา เบลคิดว่าก็เป็นคนๆ หนึ่ง เพียงแค่ว่าอาชีพนี้มีคนรู้จักเยอะ”
ถามถึงเรื่องตอนนี้เกิดวิกฤตพลังงานได้รับผลกระทบอะไรบ้าง? “เราก็เจอเรื่องค่าตั๋วเครื่องบิน รวมไปถึงราคาเม็ดพลาสติก เพราะว่าเราก็เปิดร้าน แต่สินค้าที่เบลกำลังทำอยู่ ก็ยังไม่ได้ปรับราคา เรายังคิดว่าเรายังเอาอยู่ ซึ่งถามว่าเราต้องรับยังไง บางอย่างเราก็ต้องตุนไว้ เพราะว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลง มันสามารถเกิดขึ้นได้”
กลัวมันจะยาวนานไหม? “มันก็ต้องมีความกลัว ใครไม่กลัวบ้าง เพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหม ซึ่งเบลมองว่า การทำธุรกิจ มันต้องมีปัญหา เป็นสิ่งที่คู่กัน แต่สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ มันก็เป็นปัญหาที่ใหญ่เหมือนกัน แต่เบลยังเอาอยู่ แล้วก็แก้ปัญหากันไป ซึ่งในส่วนของการขึ้นราคานั้น เบลรู้สึกว่าเรายังเอาอยู่ ยังไม่ขึ้นราคา เพราะในเมื่อมันยังไม่เกิดปัญหากระทบต่อการที่เราต้องควักเนื้อตัวเองมาลงทุน”