ไอซ์ ภรรยา เหน่ง โพสต์ล่าสุด ลั่นเชื่อสิ่งที่สามีเคยเตือนแล้ว คนในโซเชียลตาไวเฉลยชัดโพสต์เลิกสร้างภาพ ข้อความระบุถึงใคร
บานปลายหนักเลยจากโพสต์ทิ้งบอมบ์ของ ไอซ์ ภรรยาคนปัจจุบันของ เหน่ง เหม่งจ๋าย ที่ลั่นกลางโซเชียลให้เลิกสร้างภาพ ทำเอา บอล เชิญยิ้ม เจอทัวร์ลงแบบไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย ทั้งที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือ เหน่ง ทุกอย่าง
งานนี้วงการตลก ผู้ใหญ่ใกล้ชิดพี่น้องตลกทนไม่ไหว โดยเฉพาะ ป๋าชู ไลฟ์พูดหมดทุกอย่าง พร้อมทั้งฟาดกลับอย่างเดือดไปแล้วนั้น รวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องรับรู้เรื่องราวมาต่างก็เคลื่อนไหวโพสต์กันรัวๆ
โดย ไอซ์ ได้ลบโพสต์แซะ เลิกสร้างภาพ ไปแล้ว พร้อมทั้งโพสต์ขอโทษ บอล กับ ยูริ ภรรยาด้วย ทั้งนี้โซเชียลมีคนตาดีใส่ใจอีก แอบไปส่องประวัติการแก้ไขในโพสต์ที่ไอซ์ขอโทษ บอล
ไอซ์ ภรรยา เหน่ง โพสต์ฟาดใคร คนตาไวเฉลยชัด
ซึ่งเจ้าตัวเผยถึงข้อความดังกล่าวที่โพสต์นั้น ไอซ์โพสต์ถึงคนที่ไม่เคยให้เกียรติไอซ์ ล้ำเส้นไอซ์ โดยวงเล็บด้วยว่า “(อดีตคนที่ 2)” ก่อนจะมีการแก้ไขลบในส่วนนี้ออกไป ชัดเจนว่าต้นตอดราม่าร้อนแรงในการโพสต์ของไอซ์ เฉลยแล้วคือใคร
ไอซ์ ภรรยา เหน่ง โพสต์ล่าสุด ลั่นเชื่อสิ่งที่สามีเคยเตือนแล้ว
ขณะที่ ไอซ์ ภรรยา เหน่ง ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยโพสต์รูปคู่กับ เหน่ง สามีลงในสตอรี่เฟซบุ๊ก และยังระบุแคปชั่นตัดพ้อว่า “หนูเชื่อสิ่งที่ๆ รักเคยเตือนแล้ว คิดถึงที่รักนะ ที่รักไม่อยู่เหงาเหลือเกิน(อิโมจิหัวใจ)” ด้วย
ทีมข่าวสด 30 มี.ค.69