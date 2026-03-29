ป่านนี้คนเสียชีวิตนั่งร้องไห้! ป๋าชู ลั่นสงสาร บอล เชิญยิ้ม ทนไม่ไหวพูดหมด เผยยังไม่รดน้ำศพถามหาเงินประกัน ยันเด็กไม่ได้เงินก็ไม่เอาแค่ขอมาส่งพ่อ – พี่น้องตลกหงายท้องคนช่วยงานศพเป็นพัน เปิดมามีแค่นี้ – ยูริ เมีย บอล ขอส่งเสียหลานเอง
ทั้ง เชษฐ์ เชิญยิ้ม , ชูษี เชิญยิ้ม เป็นต้น ต่างก็แชร์ ไลฟ์ ของ ป๋าชู วัดเศวต ซึ่งสนิทสนมกับ บอล เชิญยิ้ม และคนวงการตลกมานานอย่างมาก และร่วมช่วยเหลือจัดงานศพ เหน่ง เหม่งจ๋าย ด้วย โดย ป๋าชู ไลฟ์ท่ามกลางดราม่าหลัง ไอซ์ ภรรยา เหน่ง โพสต์เดือดเลิกสร้างภาพจนวงการตลกวุ่น โดยเฉพาะ บอล เชิญยิ้ม ถูกดราม่าถล่ม โดย ป๋าชู ระบุแคปชั่นด้วยว่า “ใครอยากรู้อะไรถามมา..กูจะตอบทุกเรื่องจะได้งด”ดราม่า””
ป๋าชู นอกจากไลฟ์เล่าถึง บอล เชิญยิ้ม ที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระ รวมทั้ง ยูริ ภรรยา บอล ด้วยจ่ายเงินโอนเงินทุกอย่างช่วยดูแลจัดงานศพให้ เหน่ง เหม่งจ๋าย อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้ว
ป๋าชู ลั่นสงสาร บอล เชิญยิ้ม ทนไม่ไหวพูดหมด
ตอนหนึ่ง ป๋าชู กล่าวว่า “มีอะไรอีกเยอะที่ไม่พูดดีกว่าให้จบๆ ไป คนเสียชีวิต ป่านนี้คงนั่งร้องไห้แล้ว ” , “เด็กไม่ได้ต้องการเงินหรอก ไม่ได้เงินสักบาทมันก็ไม่เอา แต่ขอให้มันได้มาส่งพ่อมัน เฮียผมกับแม่ช่วย 7 หมื่น แค่สองคนคุณก็ตอบไม่ได้แล้ว ไม่ต้องไปคุยเยอะคุยกับผมชัดๆ ตอบผมไม่ได้สักเรื่อง แจงไม่ถูกแล้ว เด็กไม่ได้อยากได้ตังค์ มันจะโพสต์หาพ่อคิดถึงพ่อมัน มันก็มีสิทธิ์ป่ะ มันเป็นลูกเขามา 13 ปี แต่คุณจะมาอยู่กันปีสองปีผมไม่รู้”
ป๋าชู ขอให้หยุดการกระทำ สงสารเด็ก ได้สิ่งที่ควรได้ไปแล้วควรจบ
“เด็กมันน่าสงสารมันไม่มีเสียงจะไปสู้รบปรบมือกับคุณหรอก หยุดการกระทำ ผมพูดไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะไม่มีที่ยืนกัน ผมอยู่วงการตลกมา พี่น้องตลกรักผม ผมก็รักวงการตลก ตอน น้าค่อม ผมก็ไปรับไปเผา เพราะน้าค่อมคนดีน้าค่อมรัก บอล เชิญยิ้ม น้องผม”
“คนไปงานศพรู้หมดอะไรจริงเท็จ อะไรปรุงแต่ง หลายคนไม่รู้เรื่องแล้วไปลงที่ บอล , แจ๊ส , นาย ไปลงอีกหลายๆคน ”
“คนที่มาช่วยงานเขามาเพื่อใคร เขาไม่รู้จักคุณ เขารู้จัก บอล รู้จักวงการตลก ดังนั้นได้สิ่งที่ควรได้ไปแล้วควรจบได้แล้ว ไม่ต้องมาดราม่าแล้ว บอล แจ๊ส นาย เขาจะได้ไปทำงาน อะไรจบไปแล้วก็ให้จบไป คนตายเขาจะได้ไปสู่สุคติ ”
พี่น้องตลกหงายท้อง คนช่วยงานศพเป็นพัน เปิดมามีแค่นี้
“ผมไม่เคยไลฟ์นะ วันนี้มันทนไม่ไหวจริงๆ น้องผมเจออะไรบ้าง พี่ๆตลกเจออะไรบ้าง บางคนเปิดกล่องมาหงายท้อง ฉิบหาย คนช่วยงานเป็นพัน เปิดมาเหลือ 32,000 ตกใจมั้ย เจ้านายกูช่วยไป 5 หมื่น แม่เจ้านายอีก 2 หมื่น รวม 7 หมื่น แค่สองคนพอ ไม่ต้องไปสาวไส้คนอื่น มันไม่โพสต์ก็จบไปแล้ว”
“สงสารบอลมันโดน ทั้งที่ทำเพื่อเพื่อน ไม่ใช่แค่นี้นะ ผมจัดงานแทบตาย มีคำพูดมาเข้าหูผมอีก พี่เหน่งก่อนตายเขาบอกไม่อยากให้จัดงานแบบนี้ ฉิบหายกูเสือกอีก กูลูกน้องกูสิบยี่สิบคนเสือก”
ยูริ เมีย บอล เชิญยิ้ม ขอส่งเสียหลานเอง
“มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรอก เรื่องเงินจบ หลานผมไม่อยากได้ตังค์หรอก ผมโดนทุกเรื่อง ผมทำให้น้องให้เหน่งจากไปสง่างาม 100 เปอร์เซ็นต์ สุดท้ายดราม่าอีก ผมรู้จริงผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอด รู้ทุกเรื่อง ที่ออกมาพูดทนไม่ไหว สงสารบอลใจจะขาด สงสารแจ๊ส , นาย ทุกคน เมียบอลเสียตังค์ ไม่รู้เรื่องพาเด็กไปกินข้าว เติมน้ำมันรถ ทุกอย่าง ยูริ , บอล จัดการหมด อยากให้จบแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่เห็นมีอะไรเยอะที่ต้องออกมาพูดเลย ใครทำอะไรรู้อยู่แก่ใจตัวเอง ”
“จดทะเบียนหรือเปล่าไม่ทราบ เพราะผมกับภรรยาใหม่คุณเหน่งก็ไม่ได้รู้จักกัน แต่ผมไปช่วยด้วยใจ เพราะเหน่งเป็นน้องผม ส่วนจะจดทะเบียนสิทธิที่ต้องได้ก็เป็นสิทธิของเขา ส่วนหลานผมจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ปัญหา พี่ป้าน้าอามีเยอะแยะส่งเสียหลานเรียนได้ เพิ่งวางหูจากยู (ยูริ) เดี๋ยวยูส่งเสียหลานสบายเลย มันจะเท่าไหร่กันนี่คือคำพูดยูภรรยา บอล เชิญยิ้ม เดี๋ยวหนูส่งเสียหลานเรียนเอง”
ป๋าชู ลั่นแรง ยังไม่รดน้ำศพ ถามหาเงินประกัน
ป๋าชู ยังโพสต์ข้อความซัดแรงอีกหลายโพสต์ด้วย อาทิ ““ยังไม่รดน้ำศพ” ถามหา.. “เงินประกัน” ประเทศกูมี..ยังมีอีกหลาย.EP..” ท่ามกลางคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรง ต่างๆ นานา
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ทีมข่าวสด 29 มี.ค.69