อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ย้อนมิตรภาพ เลสลี่จาง ช่วงเวลาดีๆ แฟนๆชื่นชมความทรงจำสวยงามมากๆ

นักแสดงรุ่นใหญ่ อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ในวัย69 ยังหล่อไม่เปลี่ยน ล่าสุดโพสต์ภาพร่วมเฟรมย้อนระลึกถึง เลสลี่จาง ซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานของฮ่องกงผู้ล่วงลับ ที่ไม่ใช่แค่ดาราแต่เป็นเพื่อนที่เคยใช้ช่วงเวลาที่สวยงามร่วมกัน พร้อมแคปชั่นที่มิตรภาพยังคงอยู่ในความทรงจำด้วยว่า

อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ย้อนมิตรภาพ เลสลี่จาง ช่วงเวลาดีๆ

“ความทรงจำ มิตรภาพ และช่วงเวลาดี ๆ
Not just a star—
a friend I once shared some beautiful moments with.
Still remembered.
#LeslieCheungConcert
#MontienBangkok
#May1982
#1April2003”

คนบันเทิง-แฟนๆชื่นชม อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ กับตำนาน เลสลี่จาง

โดยคอมเมนต์ต่างก็ระลึกถึง เลสลี่จาง ชื่นชมความทรงจำสวยงามมากๆ เป็นตำนานตลอดไป น่ารักทั้งคู่ ขณะที่ นก จริยา ก็คอมเมนต์ด้วยว่า ตำนาน ตลอดไปค่ะ , อั๊ต อัษฎา ก็คอมเมนต์เช่นกันว่า Legendary and you look the same krub เป็นต้น

ทีมข่าวสด 30 มี.ค.69

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