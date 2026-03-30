ไม่ต้องรออีกแล้ว Bigass ประกาศรียูเนียน พร้อมหน้า แด๊ก ร็อคไรเดอร์ อดีตฟรอนต์แมน คอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีนี้
วันที่ 30 มี.ค.69 กลายเป็นข่าวดี ข่าวใหญ่พร้อมกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นตอนกลางคืน หลัง BIG ASS โพสต์ภาพประกาศรียูเนียน โดยมี แด๊ก เอกลักษณ์ วงศ์ฉลาด อดีตนักร้องนำ กลับมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่แยกตัวออกไป
โดยทางเพจ BIG ASS Rockband ได้ปล่อยภาพสมาชิกวง บิ๊กแอส พร้อมหน้าพร้อมตา โดยระบุข้อความว่า “เจอกัน คอนเสิร์ตใหญ่ พฤศจิกายน 2569 อิมแพค อารีน่า” และที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือ แด๊ก ร็อคไรเดอร์ อดีตนักร้องนำที่มานั่งร่วมวงอยู่ในภาพ ทำเอาแฟลๆ ถึงกับกร๊กออกมา เพราะเป็นภาพที่ตั้งตารอมานาน
ขณะเดียวกัน หลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ไป ก็มีบรรดาแฟนคลับทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ เพราะเป็นสิ่งที่รอคอยมานาน ว่าสักวัน แด๊ก จะกลับมาขึ้นเวทีบิ๊กแอสอีกครั้ง