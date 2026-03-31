ป๋าชู เล่าเรื่อง ภรรยางอนสามี ต้องง้อให้จดทะเบียน สุดพีก ให้ลาออกจากรายการ โซเชียลแห่โยงประเด็นดราม่าร้อน เหน่ง
มีแต่เรื่องพีก เล่าเหตุการณ์ด้วยละคร ป๋าชู พี่ชายคนสนิท บอล เชิญยิ้ม ไลฟ์เล่านิทาน ของ พี่เข่ง กับ น้องศรันย์ ภรรยา พร้อมทำท่าประกอบขณะกำลังคุยโทรศัพท์กับปลายสาย โดย เข่ง บอกปลายสายว่า “เค้ากำลังไปอัดรายการ รายการก็มาดิว่ะ ไง อัดรายการเสร็จเดี๋ยวเค้าโทรหาตัวเองนะ โอเคนะ บ๊ายบายนะ รักนะ”
“เวลาก็ผ่านไป 1 ชม. 2 ชม. 3 ชม. 4 ชม. 5 ชม. (ทำท่าโทรไปพร้อมทั้งบอกว่า) หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เอ๊ะทำไมเมียไม่รับสาย โทรไปอีกก็ติดต่อไม่ได้ เมียโกรธอะไรเรา ทำไงดีละที่นี้ ”
ป๋าชู ทำท่าโทรไปหาอีกสายแจ้งปลายสายบอกว่า “ผมขอไปตามเมียก่อนนะ เมียไม่รับสายเลย ไม่รู้อยู่ไหน ไม่กลับบ้านเลยจริงๆ 2-3 วันแล้ว ผมก็ไม่รู้จะตามยังไง โทรศัพท์มือถือก็ปิด ไปตามที่บ้านก็ไม่อยู่ ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ย”
ป๋าชู เล่าเรื่อง ภรรยางอนสามี ต้องง้อให้จดทะเบียน
“วันเวลาผ่านไปจนครบ 7 วัน เข่ง ตัดสินใจโทรหาอีกครั้ง ศรันย์รับสายแล้ว ดีใจจังเลย ฮัลโหลตัวเองทำไมไม่กลับบ้านหละ ห๊าถ้ากลับบ้าน ต้องจดทะเบียนเป็นของขวัญเพื่อปลอบใจ สรุปแล้วเข่งต้องจดทะเบียนใช่มั้ย ได้ๆ เข่งยอมจดทะเบียน โอเคตัวเองกลับบ้านมานะพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนกัน รักนะจุ๊บๆ”
ป๋าชู ลั่นพีกไปอีก ให้ลาออกจากรายการ
“หลังจากวันนั้น เข่ง กับ ศรันย์ ก็ได้ไปจดทะเบียนกัน มันพีกไปอีก ตัวเอง ว่าไง ตัวเองต้องให้เค้าเป็น ผจก. นะ อุ้ย ศรันย์ จะเป็นได้ยังไง ผจก. เป็นไม่ได้หรอก งานที่ทำอยู่มันเป็นระบบ มันเป็นไม่ได้ ผจก. เอาไงดี เอาแบบนี้ ศรันย์ ก็พูด 1-2-3-4 เหน่ง เอ้ย เข่ง ไม่รู้จะทำยังไง ความที่รักเมียก็รัก รักเพื่อนก็รัก”
“สุดท้าย เข่ง ไม่รู้จะทำยังไง ตัวเองเอาแบบนี้ได้มั้ยตัวเองออกจากรายการ ก็มาดิว่ะ ออกมาเลย เดี๋ยวเค้าเป็นผู้จัดการให้เอง ออกมาเลยเหรอแล้วตัวเองทำได้เหรอผู้จัดการ ทำไมจะไม่ได้ โทรศัพท์ตัวเอง เฟซบุ๊ก เดี๋ยวเค้าจัดการเอง ตัวเองไม่ต้องเล่น เค้าเล่นเอง โอเคมั้ย ”
โซเชียลแห่โยง พี่เข่ง ในละคร ป๋าชู กับประเด็นดราม่าร้อน เหน่ง
“ได้ๆ ถ้าตัวเองทำได้ เดี๋ยวเค้าออกจาก ก็มาดิว่ะ ก็เป็นไปตามนั้น สุดท้ายแล้วตัวผมเอง ก็ต้องออกมาจากรายการ ก็มาดิว่ะ เพราะผู้หญิงคนหนึ่ง เพื่อน้องศรันย์ ” งานนี้ในโซเชียลต่างก็โยงถึงเรื่องของ เหน่ง เหม่งจ๋าย กับประเด็นดราม่าต่างๆที่เกิดอยู่ตอนนี้ด้วย
ป๋าชู ยังได้โพสต์ข้อความล่าสุดถึง เข่ง ในละครที่เล่าด้วยว่า “”เข่ง” น้อมรับ.ทุกเรื่อง งดดราม่า.นะจ๊ะ ขอช่วยหลานก่อน” โดยคอมเมนต์เข้ามาสนับสนุนเดินหน้าต่อแถมรอฟังละคร EP. ต่อไปด้วย
ที่มา ป๋าชู
ทีมข่าวสด 31 มี.ค.69