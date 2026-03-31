แมงปอ เผยสาเหตุฟาดกลับ ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย ยันปกป้องเพื่อนรัก เผย เจเจ อดีตภรรยา ร้องไห้หนักมาก ส่วน เพนนี ลูกสาวก็เอาแต่เก็บตัวในห้อง
จากกรณีที่ ไอซ์ ภรรยาของ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังที่เสียชีวิต ออกมาโพสต์ข้อความ “จบงานแล้ว ก็เลิกสร้างภาพสักทีคะ อย่าให้เหลานะคะ ไม่อยากทำ” จนก่อให้เกิดเป็นดราม่าลุกลาม ชาวเน็ตโยงไปถึงตลกดังหลายคน ก่อนจะออกมาแก้ข่าวทีหลังว่า ไม่ได้หมายถึง บอล เชิญยิ้ม
งานนี้ทางด้านนักร้องสาว แมงปอ ชลธิชา เพื่อนสนิทของ เจเจ ยุวฉัตร อดีตภรรยาคนที่ 2 ของ เหน่ง เหม่งจ๋าย ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเล่าอีกมุมของ เจเจ แม่ของลูกเหน่ง เหม่งจ๋าย พร้อมถามกลับว่าอะไรคือการสร้างภาพ เนื่องจากว่าอ่านข้อความของไอซ์แล้ว ดูเหมือนว่าจะเป็นการโพสต์ถึง เจเจ
ล่าสุดวันที่ 31 มี.ค.69 แมงปอ มาร่วมงาน งานประกาศรางวัล SUPERSTAR IDOL AWARDS 2026 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์ สโตร์ บางกะปิ
เธอได้เปิดใจเรื่องการโพสต์ปกป้องเพื่อนเพราะรัก และอยากให้คนเข้าใจความจริง
ที่ออกมาโพสต์ข้อความ?
“คือจริงๆ อยากให้เรื่องมันจบ ด้วยความที่เรารักเพื่อน หลายๆ คนก็จะมีเพื่อนรักหรือคนที่เราอยากจะปกป้อง เพราะมันชัดเจนว่าหมายถึงใคร ก็เลยอยากออกพูดนิดนึงในมุมของเพื่อนเรา”
แล้วรู้จักกับพี่เจเจนานหรือยัง?
“นานมากแล้วเกือบ 20 ปีแล้ว”
พอเห็นถูกกระทำแล้วรู้สึกยังไง?
“ก็สงสารเพื่อนนะคะ ก็อย่างที่ปอเขียนไปว่าเพื่อนก็ไม่ได้มาเพื่ออยากหาแสงหรือต้องการเงิน แต่ที่เค้ามาเพราะเค้าอยากจะต้องการพาลูกมาส่งพ่อเขาครั้งสุดท้ายจริงๆ”
คือเราเห็นดราม่านี้ตอนไหน จบงานหรือระหว่างงาน เพราะว่าตอนระหว่างงานมันก็มีดราม่าต่างๆ มาตลอด?
“คือถ้าพูดจริงๆ ก็คือระหว่างงานมันก็มีอะไรหลายๆ อย่างอยู่แล้ว แต่เราถือว่าพอจบงานปุ๊บ ก็คือจบ ต่างคนต่างแยกย้ายทำมาหากิน แล้วพอมันมีโพสต์แบบนั้นขึ้นมาก็เลยรอดูว่าตกลงพูดถึงใคร ทีนี้มันก็มีคนส่งมาว่ามีการแก้ไขโพสต์ ว่ามีการพูดหมายถึงเพื่อนเรา ก็เลยออกมานิดหนึ่งให้มันพูดทีเดียวจบ”
ความรู้สึกแรกที่เราเห็นโพสต์นั้น?
“คือรู้สึกว่าเค้ากำลังปกป้องอะไร เค้าอยากจะปกป้องตัวเองกับครอบครัวหรือเค้าอยากจะปกป้องอะไร เพราะว่าในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เรารับรู้เรื่องราวของเพื่อนเรามา มันไม่ได้มีอะไรที่เค้าจะต้องกลัวอะไรเลย”
มีการเอ๊ะอ๋ออะไรไหมว่ามันจะเกี่ยวเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า?
“รู้อยู่แล้วไหม มันก็พูดยาก เอาเป็นว่าถ้าเค้าเอ่ยชื่อขึ้นมา เราก็อธิบายในมุมของเพื่อนเราแค่นั้นเอง”
แล้วในมุมของเพื่อนเองมีผลกระทบอะไรบ้างกับดราม่านี้?
“คือตัวเค้าเองไม่ได้คิดเครียดอะไรมาก แต่กลัวกระทบถึงลูก คือตัวน้องเพนนีเอง พูดกันตามตรงอ่ะเค้าจะไม่มี Facebook เป็นของตัวเอง ถ้าเค้าจะมาเห็นเค้าก็จะต้องรู้ข่าวสารจากเพื่อนๆ ก็กลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนจะมาพูดจะทำให้น้องเครียด เพราะทุกวันนี้ จริงๆ จบงานน้องก็เอาแต่หมกตัวอยู่ในห้อง ก็คือยังเศร้า”
แล้วพอหลังจบงานไป ส่วนตัวพี่ปอได้มีการได้พูดคุยให้กำลังใจพี่เจเจเป็นการส่วนตัวไหม?
“คุยตลอดค่ะ แล้วก็บอกเพื่อนว่าไม่เป็นไรเพื่อนอยู่เฉยๆ เลย นิ่งๆ เดี๋ยวเราจะเป็นคนออกมาอธิบายเอง เพราะไม่อยากให้เค้าออกมาพูดอะไร กลัวมันจะมีผลกระทบ”
พูดว่าโกรธแทนเพื่อนได้ไหม?
“ถามว่าโกรธแทนไหม ก็ไม่ถึงขั้นโกรธ คือนานาจิตตัง เค้าอาจจะคิดแบบนั้น อีกมุมนึงเราก็อธิบายในมุมของเราแค่นั้นเอง”
แล้วเราเห็นสภาพจิตใจของเพื่อนเราเป็นยังไงบ้าง?
“ตั้งแต่ในงานก็ร้องไห้ตลอด เค้ายังไม่เคยมาเจอดราม่าอะไรแบบนี้ ไม่เคยออกมายืนหน้าสื่อและหน้านักข่าวอะไรเยอะแบบนี้ ไม่เคยเลย เพราะฉะนั้นวันที่สื่อเรียกออกไปพูดวันนั้นพอสัมภาษณ์เสร็จกลับมาก็นั่งร้องไห้ เราก็คือมีหน้าที่ปลอบเพื่อน แต่หน้าสื่อเค้าก็ไม่ได้ร้องไห้ค่ะเพราะว่าถือว่าชีวิตเค้าก็ต้องเดินต่อไป อันนี้พูดตามตรงว่าเพราะลูก ณ เวลานี้ไม่ได้อะไร แต่เค้าก็ไม่ได้มาอยู่แล้ว เพราะเค้าก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาแต่แรกอยู่แล้ว เพราะเขาถือว่าเค้าสามารถเลี้ยงลูกได้ เค้ามีอาชีพของเค้า และอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าตัวปอเองไม่ว่าเพื่อนในวงการพี่ในวงการทุกคนคือรักเขารักลูกเขามาก เพราะฉะนั้น ทุกคนก็ซัพพอร์ตเขา”
หลังจากที่เราพูดไปมันซาลงไหมหรือมันมีอะไรมากระทบกระทั่ง?
“มีบ้างนิดหน่อย แต่ถือว่ามันดีขึ้นมากๆ ทำให้คนเข้าใจเพื่อนเรามากขึ้น อย่างเมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่ได้ออกมาพูดก็อาจจะเอ้ย..แล้วทำไมต้องไปนู่นนี่นั่น เราก็เลยต้องไปอธิบายว่าไปเพราะอะไร ”
คิดว่าเค้าโพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยนไหม?
“อันนี้ก็ไม่ทราบ ก็แล้วแต่เค้า”
ฝั่งโน้นได้มีการทักมาไหมหลังจากโพสต์ไป?
“ไม่นะคะ ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟสกันอยู่แล้ว ทุกข่าวสารจะมีคนส่งมาให้ ก็จบดีกว่าค่ะ ถือว่าทุกคนมากันด้วยใจ ไม่ว่าจะเป็นพี่บอล พี่ยูริ ทุกคนมาด้วยใจกันหมด แล้วตัวเจเจเองอ่ะก็ไปด้วยใจเหมือนกัน เพราะวันแรกที่ปอทราบข่าว ปอบอกว่ารอก่อนไหมเดี๋ยวไปถึงวัดพร้อมกันก็ได้ เค้าก็บอกว่าไม่เป็นไร ออกจากบ้านแล้วตั้งแต่เที่ยงเค้าก็ไปของเค้าคนเดียว ไปสู้ของเค้าคนเดียว จะพูดว่าสู้ก็ไม่ได้ ไปช่วยงาน“