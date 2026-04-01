เพจดังลั่นเกือบหอน ลาล่า เผยคลิปหวาน แม็ก แฮปปี้ปกติ หลังเพิ่งซัดเดือดควงสาวอื่น งานนี้งงกันหมด
จากกรณี ลาล่า อาร์สยาม หรือ ลาล่า ขวัญนภา ออกมาไลฟ์โกรธปม แม็ก ดาราหนุ่มฝรั่งเศส ที่กำลังศึกษากันอยู่แต่ยังไม่ได้ระบุสถานะแฟน ไปควงสาวอื่น เจ้าตัวไลฟ์ร้องไห้เลยตัดพ้อต่างๆ นานา
ลาล่า เผยคลิปหวาน แม็ก แฮปปี้ปกติ คอมเมนต์งงกันหมด
ล่าสุด ลาล่า โพสต์คลิปหวานชื่นอยู่กับ แม็ก พร้อมแคปชั่นว่า “ห๊าาา เห็นข่าวเต็มเลย เกิดอะไรขึ้น เรา 2 คนยังคุยกันปกตินะ ขอบคุณที่เป็นห่วงนะทุกคน ตอนนี้คือ happy ปกติทุกอย่างคะ” ทำเอาคอมเมนต์งงไปตามๆกันเลย
เพจดังลั่นเกือบหอน ลาล่า เพิ่งซัดเดือดปม แม็ก ควงสาวอื่น
ขณะที่ เพจ อีป้าข้างบ้าน ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าหวิดจะหอนเมื่อเห็นโพสต์เลยว่า“กูนี่ห๊าาอิหยังว่ะแม่ สำหรับพี่สร้อยพี่เสือก ชีวิตคู่เท่ากับคำว่าคู่ ไม่ใช่กูพยายามอยู่คนเดียว หรือมโนอยู่คนเดียว ถ้าลาล่ากับแม็กมีใจให้กันจริงแล้วคบกันจริงเราก็ควรร่วมยินดีกับเขาไปด้วย”
วอนอย่าดูถูกความรู้สึกแฟนคลับ
“แต่ถ้าเขาจะรักกันแค่คอนเทนต์ ให้คนได้จิ้นกัน เสิร์ฟความฟินให้แฟนคลับไม่ใช่เรื่องผิด แต่ขออยู่อย่างเดียวอย่าเอาเรื่องดราม่าแฉกันไปแฉกันมาเพื่อกระแสปักตะกร้าแค่นั้นพอ ขอแค่นี้พอเพราะการกระทำแบบนี้ เป็นการดูถูกความรู้สึกของแฟนคลับที่รักเราเกินไป”
อีป้าฯ ยังทิ้งท้ายด้วยว่า อยากให้รู้ไว้ว่า ฝรั่งถ้าเขายังไม่ให้สถานะชัดเจนกับเรา อันนั้นคือเรื่องปกติ แค่เราอย่าเอาใจลงไปเล่น เพราะคนที่เจ็บอาจจะเป็นเราเอง อยากให้เจอรักที่ดี รักลาล่าเสมอเพื่อน
ทีมข่าวสด 1 เม.ย.69