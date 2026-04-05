แฮชแท็กชื่นชมเต็มโลกโซเชียล หลังแร็ปเปอร์สาว มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล คว้า ที่ 4 และเป็น ผู้หญิง 1 เดียวในรายการ Show Me The Money Season 12 รายการเรียลลิตี้สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับความชื่นชมมจากแฟนๆ ชาวไทยและต่างชาติอย่างล้นหลาม
ล่าสุดที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC บางนา) ฮอลล์ 98 – 99 มีการจัดการแข่งขัน RoV Pro League 2026 Summer แร็ปเปอร์สาว มิลลิ เดินทางมาร่วมโชว์เปิดงานอย่างอลังการ จากนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงการไปร่วมรายการเรียลลิตี้ Show Me The Money Season 12
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ คนไทยเชียร์ล้นหลาม? “ขอบคุณมากค่ะ เหนื่อยหนาสาหัส เหน็ดเหนื่อย เหนื่อยยาก แต่ว่าดีใจและเสียใจที่มันจบลง ก็มีความสุขมากเลยการที่ได้ไปตรงนั้น แม้ว่ามันจะเครียด แต่ว่าเราเพื่อและประสบการณ์มากเลยอย่างล้นหลาม”
อันดับ 4 ที่ได้มา? “ขอบคุณมากเลย คนไทยโหวตโกลบอลจนหนูได้อันดับหนึ่งค่ะ ให้เลยหล่ะคนไทย เรื่อวโหวตหนูให้พวกพี่เลย 4 ทุ่มเหมือนมีการเช็คอินเข้าโรงแรมมาค่ะมา ขอบคุณที่ทุกคนโหวตให้หนูนะคะ ดีใจนะคะ อันดับหนึ่งเขาเหมือนเครื่องจักรแร็ป เขาเก่งจริงๆค่ะ”
เป็นต่างชาติคนแรกด้วยที่เขารอบชิง? “ใช่ค่ะ เขาแข่งกันมา 11 ซีซั่น มาซีซั่นนี้ มีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ สวย น่ารัก หุ่นดี เซ็กซี่ แฟชั่น แล้วร้องเพลงเต้นแร็ปอะไรไม่รู้ เขาเปิดใจให้เราต้องขอบคุณมากๆ รวมถึงที่บ้านเราก็เป็นกำลังใจใจให้หนูมากจริงๆ ขอบคุณค่ะ ทุกคนไม่ต้องรักหนูกันขนาดนี้ก็ได้ แต่ว่าทุกคนยังเลือกที่จะรัก และยังให้โอกาสและซัพพอร์ตหนู ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ”
กดดันไหม สเต็ปที่ก้าวไปข้างหน้า มันไม่ใช่แค่ตัวเราเอง? “กดดันค่ะ อยากทำให้ดีขึ้นทุกรอบ แต่ทุกครั้งที่ทำออกไปไม่ได้คิดถึงรอบถัดไปเลย รอบนี้แหละทำให้ดีเลย พอรอบต่อไปกดดันเลยไม่รู้จะทำการแสดงอะไรแล้ว มันเป็นอย่างนี้ไปทุกรอบ เราเต็มที่ทุกรอบ”
ทำการบ้านอย่างหนัก? “หนักมาก (ทำหน้ายู่) แง่ หนูทำหนักมาก (มีร้องแจ๊สด้วย เหมือนเป็นอะไรใหม่?) ใช่ หนูเรียนแจ๊สมาด้วย ถ้าสังเกตดีๆ ในอัลบั้มที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นกลิ่นอะไรบางอยางอยู่แล้วค่ะ ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งค่ะ ความกดดันมันก็คือที่หนูเลือกอยากทำเองเพื่อให้มันดีที่สุด”
ใส่ความเป็นไทยลงไปด้วย? “ใช่ ทำขึ้นไปได้ยังไงน้องนวย คืออภินิหารโชว์ค่ะ 1 อาทิตย์ค่ะมันบ้ามากๆ ที่ทำโชว์นั้นขึ้นมา โชว์นั้นหนูโชว์ไป 3 ครั้งค่ะ หนูภูมิใจตัวเองมากๆ แล้วก็คิดว่าทำไปได้ยังไงวะ (เลือกใช้สามช่า?) หนูโตมากับแบบนี้ สตรีนนทบุรีเรามีสามช่า คุณไม่สามารถปฏิเสธรถแห่ คนเกาหลีก็เช่นกัน ทุกคนบอกว่าไม่ชอบเพลงนี้เลย แต่ว่าหยุดฟังไม่ได้ นี่ร่างกายเป็นอะไรไปวะเนี่ย(ทำท่าเต้น) มันเป็นสิ่งที่เราโตมาแบบนี้ เราอยากนำเสนออย่างนี้ หนูโตมาแบบพหุวัฒนธรรมค่ะ หนูเลยมีความมัลติเพิลอยู่ในเพลงหนูทุกเพลงเลย”
มีเซอร์ไพรส์อีกใช่ไหม? “หนูอยากจะบอกจริงๆ แต่ตอนนี้บอกไม่ได้ค่ะ มีเซอร์ไพรส์อีกแน่ๆ เร็วๆนี้ ค่ะ”