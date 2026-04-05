เอ ศุภชัย เผยเหตุต้องพับโปรเจกต์ยักษ์ ‘เสน่ห์นาง’ หลังวางตัว อั้ม-พัชราภา & อนันดา รับเสียดายไม่สามารถเอามารวมกันได้ ขอบคุณช่อง 7 ที่ให้โอกาส
ทำเอาแฟนๆ เสียดายไม่น้อย เมื่อผู้จัดการดารา-ผู้จัดคนดัง เอ ศุภชัย ได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตผลที่ต้องพับโปรเจ็กต์ละคร ‘เสน่ห์นาง’ ในงานเปิดตลาด “A fair” อร่อยเกรดเอ ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เปิดใจถึงเรื่องนี้ ที่ตอนแรกวางตัว อั้ม พัชราภา ประกบคู่กับ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ว่าต้องพับไปก่อนเพราะคิวนักแสดงไม่ได้
“สำหรับละครเรื่องเสน่ห์นาง คือคิวนักแสดงเราพยายามแล้วแต่มันไม่ได้ แม่ก็เลยต้องพับโปรเจ็กต์ไปก่อน ก็ต้องขอบคุณช่อง 7 และขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ให้โอกาสพี่เอ แต่พี่เอไม่สามารถเอาทุกคนมารวมกันได้ด้วยภารกิจของแต่ละคน ก็เลยต้องพับไปก่อน นี่เป็นที่แรก แค่นี้เลยค่ะ คือมันเป็นความตั้งใจ แต่เหมือนกับว่าแต่ละคนมีภารกิจ แล้วคิวของแต่ละคนไม่สามารถแมตช์กันได้แม่ก็เลยมีความตั้งใจว่าต้องเป็นแบบนี้นะ ก็เลยรู้สึกว่าพักไปก่อน”
จะเปลี่ยนใจไหม?
“ก็ใช้คำว่าเราก็อยากเห็นนะ เราก็เสียดาย… ก็เข้าใจกันแหละ มองตาก็เข้าใจ”
คิวใครเป็นเหตุ?
“รวมๆ ทุกคนเลย คิวแม่ด้วย แล้วพี่เอดูแล้วมันไม่ลงตัวจริงๆ ก็ต้องกราบขอบคุณช่อง7 ที่ให้โอกาส ขอบคุณพี่อั้มที่ให้โอกาส ขอบคุณพี่อนันดา ขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ให้โอกาสพี่เอ แต่พี่เอไม่สามารถเอามารวมกันได้จริงๆ”
งบประมาณมีส่วนเกี่ยวข้องไหม?
“ไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ ทุกคนใจดีกับแม่หมดเลย”
เป็นที่เวลาอย่างเดียว? “ใช่ค่ะ”
โปรเจ็กต์จะมีการกลับมาอีกรอบไหม?
“มันเป็นเรื่องของอนาคต แม่ไม่อยากให้ใครคาดหวัง แต่แม่ก็จะรับผิดชอบในส่วนที่แม่รับผิดชอบเต็มที่”
ต้องมีการชดเชยให้กับใครไหม? “ไม่เป็นไรเลยค่ะ ถ้าใครอยากขออะไรก็บอก”
หลายคนเสียดาย? “พี่ก็ไม่แพ้ทุกคนเลย”.
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