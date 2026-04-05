แฟนด้อมสั่นสะเทือน! เมื่อศิลปินในดวงใจ เบนซ์ พริกไทย เตรียมจัดคอนเสิร์ตแฟนมีต ครั้งแรก 25 เม.ย.นี้ จัดเต็มเพื่อ ‘คนรักเบนซ์’ โดยเฉพาะ

เมื่อเจ้าแม่เพลงเศร้ากินใจยุค 2,000 เจ้าของตำนาน “รักสามเศร้า” อย่าง “เบนซ์ พริกไทย” ดริณทร์รัฏ ภูวรินทร์ภัฏ พร้อมจัดคอนเสิร์ตแฟนมีตติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิต! ในงาน “BENZE PRIKTHAI: The Queen’s Celebration Birthday Concert” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2569 @ LIDO HALL 2 เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม เพราะนี่คือปรากฏการณ์ความปังที่หยุดไม่อยู่

เบนซ์

โดยครั้งนี้ไม่ได้มาแค่ร้องเพลง แต่คือการฉลองวันเกิดระดับ “ควีน” ที่จะทำให้ LIDO HALL 2 ลุกเป็นไฟด้วยโชว์สุดพิเศษ ดคอนเสิร์ตที่บอกเลยว่า “เซ็กซี่แบบหยุดโลก” สวยสะกดจนลืมหายใจ

เบนซ์ ได้เปิดใจถึงที่มาของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่า “คอนเสิร์ตวันที่ 25 เมษายนนี้ ถือเป็นแฟนมีตติ้งและคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเบนซ์เลยค่ะ ที่เลือกวันนี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเบนซ์พอดี ปกติทุกปีเบนซ์จะไปฉลองที่อื่น แต่ปีนี้เบนซ์ตั้งใจมาก ว่าอยากจะเปลี่ยนมาสร้างโมเมนต์และใช้ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดร่วมกับแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเบนซ์มาตลอดค่ะ

เบนซ์

แม้จะเป็นงานที่ตั้งใจทำให้ออกมาอลังการ แต่เบนซ์ยังคงอยากรักษาความใกล้ชิดและความอบอุ่นเอาไว้ จึงเลือกเปิดขายบัตรเพียงแค่ 300 ที่นั่งเท่านั้น เพื่อให้ทุกคนที่มาได้รับประสบการณ์ที่สุดพิเศษและเป็นกันเองมากที่สุด

เพลงทุกเพลงที่เบนซ์เลือกมาร้องในครั้งนี้ เรานำมาทำดนตรีใหม่หมดเลยค่ะ จะไม่มีเวอร์ชั่นที่เคยร้องในคอนเสิร์ตทั่วไปแน่นอน เบนซ์อยากให้คนที่มีบัตรในมือได้ฟังอะไรที่พิเศษจริงๆ และจะเห็นได้แค่งานวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะ ด้านโปรดักชั่นเบนซ์ลงรายละเอียดเองทุกขั้นตอน พร้อมทีมงานคุณภาพที่รู้ใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆ เพื่อนๆ ที่รักกันมาร่วมช่วยผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้น และที่สำคัญเรื่องคอสตูมจัดเต็มแน่นอนค่ะ

เบนซ์

อยากเชิญชวนคนที่รักเบนซ์และเป็นแฟนคลับเบนซ์จริงๆ มาเจอกันนะคะ เบนซ์อยากจะมีโมเมนต์ที่ประทับใจร่วมกับทุกคน แล้วมาเจอกันวันที่ 25 เมษายนนี้ ที่ LIDO HALL 2 บัตรราคา 1,800 และ 3,000 บาท แล้วพบกันนะคะ”​

เบนซ์

สามารถจองได้ที่ ช่องทางจอง LINE OA เท่านั้น https://lin.ee/U0zj3w8

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