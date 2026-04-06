เตนล์ ชิตพล (TEN) ไม่ต่อสัญญา SM หลังเป็นศิลปินมานาน 10 ปี โบกมือลาตำแหน่ง คนไทยคนแรกของค่าย เตรียมก้าวต่อไปในเส้นทางใหม่
SM Entertainment ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ระบุว่า เตนล์ ชิตพล (TEN) สิ้นสุดสัญญากับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย SM เผยว่า หลังจากการพูดคุยกันอย่างรอบคอบและยาวนานเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของเตนล์ จึงได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการยุติสัญญาศิลปินของเขากับ SM Entertainment โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน เป็นต้นไป และจะยังคงติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปิดโอกาสให้เตนล์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ WayV และ NCT ได้ในอนาคต
ด้าน เตนล์ ก็ได้ออกมากล่าวขอบคุณแฟน ๆ และทีมงานตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ในเส้นทางนี้ก็มีความทรงจำดี ๆ ในฐานะสมาชิก NCT และ WayV โดยตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ SM เพื่อค้นหาความท้าทายและเติบโตในเส้นทางใหม่ แต่ก็ยังคงทำกิจกรรมกับ NCT/WayV ควบคู่กับการเป็นศิลปินเดี่ยว และมุ่งพัฒนาตัวเองในฐานะศิลปินเดี่ยวต่อไป