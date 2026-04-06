บอย ภิษณุ แจ้งข่าวดี หายป่วยโรคซึมเศร้าแล้ว หลังจากหาหมอกินยามา 3 ปี แนะเทคนิคต้องค้นหาและรักษาให้ตรงจุด
เรียกว่ายิ้มได้เต็มร้อยแล้วสำหรับ บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล โดยล่าสุดเจ้าตัวได้อัดคลิปแจ้งข่าวดีของตนเองให้กับแฟนๆ และเพื่อนๆ ได้รู้ว่า
ผมมีเรื่องเล่าให้ฟัง ตัวผมเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาเกือบ3ปี หาหมอและใช้ยารักษามาโดยตลอด พอเวลามันผ่านไป มาตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าผมหายแล้ว
ผมไม่ต้องใช้ยาแล้ว และผมก็มีความสุขกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่คิดมากและไม่ซึมเศร้าอีกต่อไป อย่างเช่น ตื่นมาแล้วเรามีความรู้สึกสดใส อยากทำเรื่องเล็กๆก็มีความสุขแล้ว
อยากจะฝากไปถึงคนที่มีอาการคล้ายๆผม อาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ผมว่าเวลาสำคัญมากเลย เราต้องแก้ให้ตรงจุดว่าเราซึมเศร้าจุดไหน พยายามค้นหาให้เจอ และแก้มันไปให้ได้ ผมว่าวันนึงก็จะกลับมามีความสุข กลายเป็นคนปกติได้โดยที่ไม่ซึมเศร้า แล้วไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไป
แค่อยากจะบอกว่าวันนี้รู้สึกว่าตัวเองคลีนแล้วมีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆได้แล้ว น่าดีใจเนอะไม่ต้องกินยาแล้วด้วย