ทีมงาน Social Media รายการ The Face Men Thailand Season 4 ร่อนจดหมายขอโทษ มิได้มีเจตนาละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

จากกรณีที่ช่างภาพแฟชั่นและครีเอทีฟไดเรกเตอร์ชาวฮังการี ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามทางรายการ The Face Thailand Season 4 หลังจากโพสต์ภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของช่างภาพคนดังกล่าวว่า “Why copy my work? What is this?”

ล่าสุดทาง ทีมโซเชียล The Face Thailand โพสต์แถลงการณ์ขอโทษ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า

“ทางทีมงาน Social Media รายการ The Face Men Thailand Season 4 ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยอย่างจริงใจต่อเจ้าของผลงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้รับผลกระทบและความไม่สบายใจจากกรณีดังกล่าว
คอนเทนต์ดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นโดยมิได้มีเจตนาละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสร้างความเสียหายต่อเจ้าของผลงานแต่อย่างใด และมิได้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความบกพร่องในการตรวจสอบกระบวนการทำงานก่อนการเผยแพร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น และทางทีมงานขอน้อมรับความผิดพลาดดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเผยแพร่ภาพดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยทีมงาน Social Media เพียงฝ่ายเดียว โดยเจ้าของรายการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับทราบในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

ภายหลังจากได้รับการทักท้วง ทางทีมงานได้ดำเนินการลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากทุกช่องทางโดยทันที และได้ติดต่อไปยังเจ้าของผลงานโดยตรงเพื่อแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงภายในกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง

ทางทีมงานขอยืนยันว่าเราให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และจะปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต
ท้ายที่สุดนี้ ทางทีมงานขออภัยอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำ ความเข้าใจ และการสนับสนุนที่มีให้เสมอมา”

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