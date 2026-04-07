อ้อม นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร นักร้องนักแสดงสาวแจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย ปิ่นนเรศ ศรีนาคาร นักแสดงดังจักรๆวงศ์ๆ ผู้เป็นคุณพ่อในวัย 100 ปี เผยสาเหตุ

วงการบันเทิงมีเรื่องสูญเสียอีก โดย เฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ เผยถึงการจากไปของนักแสดงชื่อดัง ปิ่นนเรศ ศรีนาคาร เมื่อลูกสาวโพสต์แจ้งข่าวเศร้าล่าสุด

อ้อม นิสาลักษณ์ แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย ปิ่นนเรศ ศรีนาคาร คุณพ่อ เผยสาเหตุ

โดย อ้อม นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร นักร้องและนักแสดง โพสต์แจ้งข่าวเศร้า กับการจากไปของนักแสดงอาวุโส ซึ่งเป็นคุณพ่อ ปิ่นนเรศ ศรีนาคาร ซึ่งจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 เมษายน 2569 ในวัย 100 ปี หลังเพิ่งแอดมิตเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลราชวิถี ด้วยอาการปอดอักเสบ (ต้องเจาะคอ เพื่อให้ออกซิเจน)

อ้อม นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย ปิ่นนเรศ ศรีนาคาร นักแสดงดังจักรๆวงศ์ๆ ผู้เป็นคุณพ่อในวัย 100 ปี

แจ้งกำหนดพิธีสวดอภิธรรม นักแสดงดังในตำนาน

#กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา4 #วัดอุทัยธาราม
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2569
เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2569
เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2569
เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม

หมายเหตุ: วัดที่ตั้งสวด เมรุเผาเสียใช้การไม่ได้ จึงต้องย้ายมาทำพิธี พิธีฌาปนกิจ อีกวัด
#พิธีฌาปนกิจ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 16.00 น ณ #วัดดิสหงษาราม #วัดมักกะสัน โดย อ้อม ยังได้เผยภาพคนในวงการและเพื่อนๆที่เดินทางไปร่วมอาลัยคุณพ่อด้วย

ทีมข่าวสด 7 เม.ย.69

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