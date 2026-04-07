ขอให้คุณยายนอนหลับให้สบายขอบคุณที่สอนสิ่งต่างๆมา ตูมตาม อดีตดาราเด็กชื่อดังหลานชาย สุดอาลัย คุณยายเฉลา ประสพศาสตร์ นักแสดงอาวุโส-คุณแม่นางเอก
อดีตดาราเด็กชื่อดัง ซึ่งเป็นหลานชาย คือ ตูมตาม วศิน มีปรีชา ลูกชาย พิราวรรณ ประสพศาสตร์ โพสต์เศร้าอาลัยคุณยาย เฉลา ประสพศาตร์ นักแสดงอาวุโส โดยย้อนภาพวันวานในวัยเด็กกับคุณยาย พร้อมข้อความสุดอาลัยด้วยว่า
ตูมตาม สุดอาลัย คุณยายเฉลา ประสพศาสตร์
“Rip คุณยาย เฉลา ประสพศาตร์ ขอให้หลับให้สบายนะครับ” , “ขอให้คุณยายนอนหลับสบายนะครับ ขอบคุณที่สอนสิ่งต่างๆมานะครับ” โดยมีคอมเมนต์ต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วย
เฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ เผยประวัติ คุณยายเฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโส จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 98 ปี เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2471 ได้รับการศึกษาที่ โรงเรียนสงวนศรี และ โรงเรียนพุทธาราม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมความรู้และทัศนคติในการดำเนินชีวิต
เปิดประวัติ คุณยายเฉลา ประสพศาสตร์ ผลงานมากมาย
คุณยายเฉลาเป็นศิลปินตัวจริง เป็นนักร้องเสียงดีที่มีแฟนคลับในยุคนั้นมากมาย เป็นศิลปินต้นฉบับที่ขับร้องเพลง #จันทร์กระจ่างฟ้า (บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2494 ขับร้องโดย เฉลา ประสพศาสตร์) รวมถึงเป็นนักแสดงเจ้าบทบาท ที่ฝากผลงานในวงการไว้มากมาย
คุณยายเฉลาเข้าสู่วงการบันเทิงในยุคทองของละครโทรทัศน์ไทย ผลงาน อาทิ ผู้กองยอดรัก , ดาวพระศุกร์ , กิ่งมลิกา , น้ำผึ้งขม , หลงเงาจันทร์ เป็นต้น
คุณยายเฉลา ยังเป็นมารดาของ พิราวรรณ ประสพศาสตร์ ก้าวเข้าสู่วงการในฐานะนางเอกผู้มีชื่อเสียง และยังมีหลานชาย คือ ตูมตาม วศิน มีปรีชา ดาราเด็กที่โด่งดังที่สุดในยุคหนึ่ง สร้างชื่อเสียงและผลงานในวงการบันเทิงมากมาย
ทีมข่าวสด 7 เม.ย.69