ไม่หลบไม่ช็อกอะไรทั้งนั้นขนาดไม่ยุ่งด้วยยังแต่งเรื่องขนาดนี้! น้ำตาล ฟาดกลับ เพชรชี่ ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ลั่นกี่ครั้งแล้วที่ปากบอกขอโทษแต่กระทำสวนทาง ตั้งคำถามประกาศป่วยวัณโรคทำไมไม่ใส่แมสก์ขายของ
จากกรณี เพชรชี่ ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ออกมาเล่าว่า เจอ น้ำตาล ชลิตา ที่ร้านลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ แต่ไม่กล้าทัก แถมยังบอกว่าถูกสาวน้ำตาลเมินใส่แต่เจ้าตัวยืนยันไม่โกรธ แถมยังบอกว่าถ้ากินที่ร้านเจเน็ทจะจัดให้กินฟรีเลยด้วยว่า
เปิดดราม่าอีก เพชรชี่ เล่าเจอ น้ำตาล เมินใส่
“เรื่องที่เจอ น้ำตาล ชลิตา เมื่อกี้ ช็อกมาก นางน่าจะยิ้มให้เราหน่อย อันนี้นางทำท่าช็อกแล้วหันหลังกลับไปเลย โอ๊ยกูงง นางเป็นถึงดารา หรือนางไม่ชอบเราจริงๆ หรือนางอาจจะมีศักดิ์ศรีในตัวเองเหมือนเรา นางวิ่งมาเลยนะ3คน แนท น้ำตาล และผู้จัดการนาง พอเห็นพี่เพชร ผู้จัดการนางเอ้าพี่เพชร แล้วนางหันหลังกลับไปกินร้านแรกเลย กูงง….”
“เราก็พูดถึงในฐานะเจอดาราคนหนึ่ง เขาจะทักหรือไม่ทักเราไม่ได้โกรธหรอก…ไม่กล้าตะโกนเรียก น้ำตาล กลัวเขาไม่ตอบ เสียดายไอดอลเจอกัน แทนที่จะได้เคลียร์กันกอดกันขอโทษกัน พลาดสุดๆ แทนที่จะได้คุยกัน ขอโทษนาง ได้พูดให้นางเข้าใจในตัวเราซะที ไม่ได้พูด จะได้ลบแผลในใจออกไปสักที เราก็จะได้กอดนาง ขอโทษสำหรับอดีตที่ผ่านมา อยากให้น้ำตาลให้อภัยพี่ มันฝากลึกในใจเรามาตลอด เราอยากได้รับการให้อภัย ถึงไม่ให้อภัยเราเจอกันที่ไหนก็ยิ้มให้กันก็ได้”
น้ำตาล ฟาดกลับ เพชรชี่ ลั่นกี่ครั้งแล้วที่ปากบอกขอโทษแต่กระทำสวนทาง
ล่าสุด น้ำตาล ก็โพสต์ข้อความฟาดกลับ เพชรชี่ ด้วยว่า “ไม่หลบ ไม่ช็อคอะไรทั้งนั้นค่ะ มองไม่เห็นด้วยซ้ำ ไม่อยากยุ่ง ขนาดไม่ยุ่งยังแต่งเรื่องขนาดนี้ ถ้าถ่ายคอนเท้นด้วยเดี๋ยวหาว่าเกาะกระแสอีก cover ก็ไม่ได้ทำแล้ว เพราะฉะนั้นคือไม่ได้อยากยุ่ง ย้ำอีกครั้ง จะมาแอ๊บขอโทษบอกติดค้าง ติดต่อไป เพราะทำอะไรรู้อยู่แก่ใจ กี่ครั้งแล้วที่ปากบอกขอโทษแต่การกระทำสวนทาง ยังสามารถเชื่อคำพูดจากคนแบบนี้ได้อีกเหรอคะ แล้วเดี๋ยวมาบอกไม่ให้อภัย ใช่ ไม่รู้จะให้อะไร”
น้ำตาล ตั้งคำถาม เพชรชี่ ป่วยวัณโรคทำไมไม่ใส่แมสก์
ท่ามกลางคอมเมนต์รัวๆกันต่างๆ นานา พร้อมทั้งให้กำลังใจ น้ำตาล ขณะที่มีคอมเมนต์หนึ่งแคปโพสต์ที่มีคนโพสต์ถึง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขว่า “มีอินฟลูกะเทยท่านหนึ่งชื่อเพชรปากปลาร้า live ว่าตัวเองเป็นวัณโรค แต่ใช้ชีวิตแบบตะลอนไปทั่วไม่ป้องกัน โปรดออกประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลตัวเองให้ดีด้วย” งานนี้ น้ำตาล ก็มาคอมเมนต์ตั้งคำถามด้วยว่า “ป่วยเป็นวัณโรคแล้วทำไมไม่ใส่แมสขายของ”
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ทีมข่าวสด 7 เม.ย.69