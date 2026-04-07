เฝ้าคิดทำไมมีเรื่องทุกครั้งเวลาเราไม่อยู่! พลอย ผจก. อัพเดตสถานการณ์หลังบ้านที่ทุกคนใส่ใจ ทางช่องมีการกระทำยังไงบ้างกับเหตุการณ์ เบลล่า – เผยสภาพจิตใจ ขอบคุณทุกความเป็นห่วง
วันที่ 7 เม.ย.69 พลอย ผู้จัดการส่วนตัว เบลล่า ราณี โพสต์คลิป “อัพเดตสถานการณ์หลังบ้าน #งานบอลช่อง3” ซึ่งระหว่าง เบลล่า โชว์ลักษณะไฮโดรลิกเหมือนผิดคิวต้องปีนขึ้นไปอย่างยากลำบากว่า “จากประเด็นผิดคิวโชว์งานบอลช่อง3 ที่น้องเบลต้องปีนไฮโดรลิกขึ้นไปโชว์ตอนจบของเพลง โกลเดน หลายคนใส่ใจมากช่องเทคแอ๊กชั่นยังไงบ้าง ”
พลอย ผจก. เบลล่า อัพเดตสถานการณ์หลังบ้าน ช่องมีการกระทำยังไงบ้าง
“ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงสวัสดิภาพเบลล่า และคอมเมนต์กันมาอย่างล้นหลาม และชื่นชมสปิริตน้องเบลที่ เดอะโชว์มัสต์โกออน อย่างไรเบลล่าเขาต้องจบโชว์นี้ให้ได้ พลอยในฐานะตัวแทนเบลล่าต้องขอบพระคุณทุกคน ”
“สิ่งที่ทุกคนใส่ใจกันคือช่องมีการกระทำอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์นี้ อันดับแรกวันงานพลอยเดินทางไปต่างประเทศจึงไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่มีการรีเช็กกับทีมของตัวเองแล้ว หลังเกิดเหตุทีมงานผู้จัดงานได้เข้ามาขอโทษน้องเบลเป็นการส่วนตัว พร้อมทั้งเช็กว่าน้องเบลมีความปลอดภัยอย่างไรบ้าง ”
“เมื่อวานนี้ คุณดิว มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง3 ได้ยกหูหาพลอยเป็นการส่วนตัว เพื่อที่จะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรับปากจะดูแลสวัสดิภาพของนักแสดงให้ดียิ่งขึ้น ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ”
“คุณดิวยังมีการติดต่อไปหาน้องเบลล่าโดยตรงเพื่อขอโทษเป็นการส่วนตัวอีกช่องทาง และช่อง3ยังได้แถลงการณ์ออกมาเป็นจดหมายอย่างเป็นทางการ เพื่อขอโทษนักแสดงในเพลง โกลเดนทั้งหมด ได้แก่ เบลล่า ญาญ่า และ คิมเบอร์ลี่ ”
“โดยเนื้อหาแถลงการณ์ช่อง3ได้กล่าวถึงชื่อของนักแสดงทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรับปากกับประชาชนว่า จะดูแลสวัสดิภาพนักแสดงให้ดียิ่งๆขึ้นไป”
พลอย ผจก. เบลล่า ขอบคุณทุกคน เฝ้าคิดทำไมมีเรื่องทุกครั้งเวลาเราไม่อยู่
“พลอยมาอัพเดตว่าหลังบ้านมีการขอโทษเป็นการส่วนตัวด้วย วันงานมีการขอโทษด้วย เพื่อที่ทุกคนจะได้ทราบว่าน้องเบลสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้าง ส่วนพลอยขอบคุณทุกคนอีกครั้ง และเฝ้าคิดว่าทำไมมีเรื่องทุกครั้งเวลาเราไม่อยู่ ”
ที่มา พลอยกับเบล
ทีมข่าวสด 7 เม.ย.69