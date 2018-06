ป๋อ ณัฐวุฒิ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ชีวิตต้องแลก ส่องกระจกถึงกับช็อก !!

ป๋อ ณัฐวุฒิ พระเอกหนุ่มลูกสอง ที่ช่วงนี้ชีวิตหนักหนาสาหัสกับการเป็นพิธีกร รายการ The best of all ต่อเนื่อง เจ้าตัวโพสต์ภาพเข้าโรงพยาบาล พร้อมแคปชั่นว่า

“คุณไม่รู้หรอกว่า 3 วันนี้ผมผ่านอะไรมาบ้าง……..ผมต้องไปถ่ายรายการ The best of all 3วันติด อย่างหนักหน่วง 8 เทป ติดต่อกัน!!!! กับแขกรับเชิญ 1000 กว่าคนในแต่ละรอบหมุนเวียนเปลี่ยนไป ทุกอย่างเดือด!! พีค!!! เหนื่อย!! ล้า!!!!! ท้อ!!!!……….และจบลงที่โรงพยาบาล กับการฉีดยาที่ห้องฉุกเฉินเวลาเกือบเที่ยงคืน!!!…………………….แต่………สิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้คือ …….ทำไมผมยังมีความสุขวะ??? อ๋อ…!!! เพราะผมรักมันไง ผมรักงานของผม ผมทำมันด้วยความเหนื่อยขนาดไหนก็ได้ กูทนได้!!!!! ปัญหามากมาย แก้ไม่ตก โกรธ!! โมโห!! ของขึ้น!!และเสียงที่แหบแห้ง มันเหมือนน้ำมันที่กำลังร่อยหรอหมดลงไปทุกขณะ ทุกก้าวเดินมีแต่ความกลัว!! …….แต่ผมกลับรู้สึกโอเค สบาย ค่อยๆแก้ไป ปล่อยมันไป เดี๋ยวก็แก้ได้น่า ใจเย็นๆ #เฮ้ย!!!! ดีอ่ะ มันทำได้โว้ย!!!!! ทำได้แล้ว!!!!8เทปใน3วัน สำหรับผมแม่งเดือดมาก!!!! และสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากการทำงานครั้งนี้คือ……#ความผิดพลาดเป็นเรื่องดี!!! ทำให้เราเห็นตัวเอง ได้เจอความจริง ว่ากรูก็ไม่เพอร์เฟคนะ เราต้องยอมฟังคนอื่นเพื่อแก้ไข เรารีบแก้ก่อน เราจะมีโอกาสเก่งขึ้นก่อน ดีขึ้นก่อน ยิ่งผิดเท่าไหร่!! เราจะเก่งขึ้นในวันถัดไปเท่านั้น เราจะได้ปิดจุดอ่อนของเราไปเรื่อยๆ แก้ไปเรื่อยๆๆ เอาน่า…………มันต้องดีขึ้นซักวันสิวะ #สู้ๆวัยรุ่น #รักThe best of all ว่ะ”

ก่อนที่ล่าสุด พระเอก ป๋อ จะโพสต์ภาพตัวเอง ส่องกระจกแล้วแทบช็อก เลือดตาแตก พร้อมแคปชั่นว่า

“ผมจะบอกว่ากว่าที่เราจะได้อะไรมา บางครั้งมันต้องแลกด้วยหัวใจ เมื่อวานแม่บ้านทักว่าวันนี้คุณป๋อ ตาแดงๆ อ๋อ เมื่อวานไปทำพิธีกรมาคงเหนื่อย…..ไม่คิดอะไร จนมาส่องกระจก…….เฮ้ย!!!!!!!! เลือด!!! ตาแตก!!!! กรี๊ดดดดดด!!!!!!!!!! #5555 เอาซี๊!! มันคือความท้าทายในชีวิต ไม่มีอะไรได้ง่ายๆหรอกครับน้องๆ ชีวิตมันต้องแลก อยากได้มันต้องทุ่ม อยากสำเร็จมันต้องทน!!! #ไม่น่าจะเป็นอะไรมากครับ555 ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่มีดราม่า ผมรักทีม The best of all ทุกคน ผมรักในสิ่งที่ผมทำ และมันได้เตือนสติผมว่า ความรักในสิ่งที่ทำ มันทรงพลังจริงๆ ผมไม่เจ็บปวด ผมไม่ตกใจ อะไรจะเกิดก็เกิด แต่ต้องบอกเลยว่า ตลอด3วันกับการทำหน้าที่พิธีกร The best of all ………เราได้อะไรบางอย่างกลับมาแล้วจริงๆ #สู้ๆวัยรุ่น” โดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก

