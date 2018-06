เปิดโพสต์ สุดท้าย นิโคล ก่อน ศรราม ประกาศ จบสัมพันธ์ ปิดตำนานรักรุ่นใหญ่ที่เคยหวานมาก

ศรราม เทพพิทักษ์ กับ นิโคล เทริโอ คู่รักรุ่นใหญ่ที่สวีตกันมากๆ หากย้อนความสัมพันธ์ทั้งคู่ถือเป็นคู่ที่น่ารักเหมาะสมกันมากจริง ทั้งฝ่ายชายยังเข้ากับ น้องทิกเกอร์ ลูกชาย สุดเลิฟ ของ สาวนิโคลได้ดีด้วย

รวมทั้งยังเข้ากับทางครอบครัว แมว จิรศักดิ์ นักร้องดัง อดีตสามี ฝ่ายหญิง โดยยังมีภาพไปร่วมเฟรมกันพร้อมหน้าอบอุ่น ในงานวัดเกิด น้องทิกเกอร์ ที่ผ่านมาด้วย

โดยความรักความหวานของทั้งคู่ทั้งลงภาพและคลิปในไอจีโมเม้นต์ทำรุ่นน้องๆ อิจฉา ก่อนจะมีกระแสหนักว่า เลิกรากันหรือไม่ เพราะดูทั้งคู่ห่างหายไป แถมมีคนบอกไปเห็นภาพฝ่ายชายกับสาวคนอื่น โดยเฉพาะในไอจีทั้งคู่ไม่โพสต์ถึงกันมาซักพัก สุดท้าย ความรักก็จบลง จนได้ เมื่อ ฝ่ายชาย ออกมาโพสต์ประกาศ จบสัมพันธ์ ชี้แจงผ่านไอจี ทำแฟนคลับและกองเชียร์เสียดายมากๆ

เมื่อเปิดไอจี สาวนิกกี้ พบว่าโพสต์สุดท้าย ก่อนที่ หนุ่ม ศรราม จะออกมา ประกาศ เลิกรากันนั้น สาวนิกกี้ ได้โพสต์ภาพตัวเอง พร้อมข้อความด้วยว่า “All women have instincts… And my instincts were right.” หรือ สรุปใจความได้ว่า “ผู้หญิงทุกคนมีสัญชาตญาณ … และสัญชาตญาณของฉันถูกต้อง” ทำเอาคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายว่า สื่อถึงรักที่จบลงครั้งนี้ พร้อมทั้งเข้าไปให้กำลังใจ สาวนิกกี้ จำนวนมาก

