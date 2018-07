ดาราจาร์จาร์บิงส์ เผยเกือบปลิดชีพตนเอง หลังจิตตกเพราะเสียงวิจารณ์

ดาราจาร์จาร์บิงส์ – เดอะการ์เดียน รายงานว่า อาเหม็ด เบสต์ นักแสดงผู้รับบท จาร์ จาร์ บิงส์ (Jar Jar Binks) ในภาพยนตร์มหากาพย์สงครามอวกาศ Star Wars เปิดเผยเรื่องราวสะเทือนใจของตนเอง ว่าเกือบจะฆ่าตัวตายไปจากผลกระทบของเสียงวิจารณ์ในผลงานเรื่องนี้

“ปีหน้าก็จะครบ 20 ปีแล้วที่ผมเผชิญกับการเผชิญปฏิกิริยารุนแรงของสื่อที่มีผลกระทบต่ออาชีพผมถึงวันนี้” เบสต์เขียนถึงความหลังที่ไม่มีใครรู้ในทวิตเตอร์และไอจี พร้อมกับโพสต์ภาพกับลูกชายทองไปยังอ่าวนิวยอร์ก ซิตี้ ที่มองจากสะพานบรูกลีน

“นี่เป็นสถานที่ที่ผมเกือบจบชีวิตตนเอง มันเป็นเรื่องยากที่จะพูดถึง ผมรอดมาแล้วและตอนนี้หนูน้อยคนนี้คือของขวัญสำหรับการอยู่รอด” ดาราหนุ่มวัย 44 ปีกล่าว

สำหรับสตาร์ วอร์ ภาคภัยซ่อนเร้น The Phantom Menace เป็นผลงานสตาร์วอร์เรื่องที่ 4 ของจอร์จ ลูคัส ที่หวนกลับมาสร้างใหม่และออกฉายในปี 1999 ทิ้งห่างจากไตรภาคแรกที่โด่งดังเปรี้ยงปร้างไปทั่วโลกในปี 1977 1980 และ 1983

แม้ว่า เดอะ แฟนธอม เมเนซ จะได้รับความนิยมและทำเงินสูงมาก แต่ก็ถูกวิจารณ์ด้านลบไม่น้อย โดยเฉพาะบทจาร์ จาร์ บิงส์ ที่หลายคนเห็นว่าเป็นตัวละครที่น่ารำคาญ จนบทถูกลดไปในอีกสองภาคต่อมาคือ Attack of the Clones ปี 2002 และ Revenge of the Sith ปี 2005

หลังจากการโพสต์ในทวิตเตอร์นี้ ปรากฏว่าได้รับกำลังใจจากผู้คนมากมาย รวมถึงไรอัน จอห์นสัน ผู้กำกับสตาร์ วอร์ ภาคล่าสุด Star Wars: The Last Jedi