พระเอกฮ่องกง เควิน เจิ้ง ได้ฤกษ์แต่ง นางเอกสาวต่างวัยปัดข่าวท้อง

พระเอกฮ่องกง – เว็บไซต์ข่าวบันเทิง Jaynstars รายงานข่าวดีของคู่รักวงการบันเทิงฮ่องกง ว่า นางเอกสาวอดีตนางงาม เกรซ ชาน – เฉินข่ายหลิน วัย 27 ปี โพสต์ข้อความเผยว่าหมั้นหมายกับ เควิน เจิ้งเจียอิ่ง พระเอกรุ่นพี่ วัย 48 ปีแล้ว โดยมีแหล่งข่าวใกล้ชิดคู่รักคู่นี้เผยว่า ทั้งสองจะเข้าพิธีวิวาห์ วันที่ 12 ส.ค.นี้ ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

คู่รักต่างวัยที่มีอายุห่างกัน 21 ปี เริ่มคบหากันตั้งแต่ปี 2015 (พ.ศ.2558) หลังจากร่วมงานกันในซีรีส์ Blue Veins กระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวโหมว่าทั้งสองจะแต่งงานกัน เนื่องจากฝ่ายหญิงตั้งครรภ์

กระทั่งเมื่อวันที่ 26 ก.ค. เกรซโพสต์ในไอจี Grace Chan ลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า “สวัสดีค่ะทุกคน เชื่อว่าทุกคนกำลังรอข้อความนี้อยู่..ดังนั้น ฉันจึงมาที่นี่เพื่อประกาศอย่างตื่นเต้นสุดขีดว่า ใช่ค่ะ ฉันหมั้นแล้ว เควินกับฉันคบกันมาเกิน 3 ปีแล้ว เมื่อตอนที่เขาขอฉันแต่งงานตอนคริสต์มาสที่ผ่านมา เราต่างปลื้มปริ่มที่จะมีกันและกัน และเราเชื่อว่า ช่วงเวลานี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ในขั้นต่อไป”

ส่วนข่าวลือเรื่องท้องนั้น เกรซปฏิเสธด้วยข้อความว่า “ช่วงไม่นานมานี้มีข่าวมากมายเกี่ยวกับเรา แต่นอกจากเรื่องที่เควินกับฉันจะแต่งงานกันแล้ว ที่เหลือไม่จริงนะคะ ฉันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและเคารพความเป็นส่วนตัวของเรา ฉันอยากจะขอบคุณคำอวยพรของทุกคนที่ส่งให้เรา ขอบคุณครอบครัวของเราที่สนับสนุนให้กำลังใจโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เรารักท่านมาก”

ทั้งนี้ ข่าวที่ว่าทั้งสองจะแต่งงานที่บาหลี วันที่ 12 ส.ค.นี้ มีความเป็นไปได้สูงมาก เพราะทั้งนาตาลี ถง และเคนเนธ หม่า พร้อมด้วยเพื่อนสนิทในวงการคนอื่นๆ ต่างเคลียร์คิวที่จะไปร่วมงานวิวาห์ของทั้งสองแล้ว

สำหรับเจิ้งเจียอิง เป็นพระเอกที่เกิดและเติบโตที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เข้าวงการบันเทิงในฐานะนักร้องที่ฮ่องกงเมื่อปี 1993 (2536) ก่อนย้ายไปเป็นนักร้องที่ไต้หวัน สังกัดค่ายเพลงโพลีแกรม (ภายหลังเปลี่ยนเป็นยูนิเวอร์แซล) จากนั้นจึงกลับมารับงานแสดงที่ฮ่องกงอีกครั้ง

แจ้งเกิดเป็นพระเอกชั้นนำของทีวีบี จากเรื่อง Under the Canopy of Love – ฝันรักฟ้าเดียวกัน ปี 2006 และมีผลงานเด่นกับทีวีบีหลายเรื่อง รวมถึงบทผู้กองหวง Split Second – ข้ามฟ้าเฉือนคม ผลงานร่วมสร้างระหว่างทีวีบี กับบรอดคาสท์ ไทยเทเลวิชั่นของช่อง 3 นอกจากนี้ยังโด่งดังในแผ่นดินใหญ่ จากบทองค์ชาย 8 ในซีรีส์ ปู้ปู้ปู้จิงซิน ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์

ส่วนเกรซ เฉิน สาวจีนจากแคนาดา เข้าวงการเหมือนนักแสดงหญิงหลายคนของทีวีบี คือเข้าประกวดนางงามฮ่องกงและพิชิตมงกุฎได้ในปี 2013 จากนั้นคว้าอีกมงกุฎจากเวทีมิสไชนีส อินเตอร์เนชั่นแนล 2014 เป็นปีที่เข้ามาแสดงซีรีส์กับทีวีบีในทันที