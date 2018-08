โป๊ะแตกสนั่น!! เพลง-ชนม์ทิดา โพสต์ซึ้งรักหวาน ไฮโซเป๊ก ชาวเน็ตแฉจับโกหกโยงนางเอกสาว

โป๊ะแตกสนั่น!! เพลง-ชนม์ทิดา ลูกสาว นันทิดา โพสต์ซึ้งรักหวาน ไฮโซเป๊ก ชาวเน็ตแฉจับโกหกชุดใหญ่โยงนางเอกสาว

สวีตจนทะเลหวาน! ‘เพลง ชนม์ทิดา’ควงลูกนักการเมืองดังเที่ยวทะเลกับครอบครัว

รักหวานสุดๆ เพลง ชนม์ทิดา ลูกสาวนักร้องดัง ตู่ นันทิดา กับ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ เพิ่งโพสต์สุดซึ้งถึงความรักกับ เป๊ก แฟนหนุ่ม ที่ไม่ย่อท้อตามจีบมา 6 ปีว่า

“It might took 6 years of friendship and at least 3 years of confusion during those years, but I’m blessed to finally have you standing by my side today. Thank you for being you, the same old you @pek_c . Gala #แฟนจ๋าเดอะมิวสิคัล ทำให้นึกถึงเรื่องราวเก่าๆช่วงละครเวที #วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เหมือนกันนะ #เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงละคร ถึงจะผ่านเวลามา3ปี แต่เป๊กก็ยังคงเป็นเป๊กคนเดิมเสมอ 3ปีที่แล้วเป๊กชอบมาส่งอาหารไว้หน้ารถเพลงตอนเพลงซ้อมวันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ มาวันนี้ที่เพลงซ้อม แฟนจ๋าเดอะมิวสิคัล เป๊กก็ยังคง keep standard ทำหน้าที่ food delivery manได้ดีมากๆเหมือนเดิม

3ปีที่แล้วเป๊กชอบแอบมาติด post it ไว้หน้ารถเพื่อให้กำลังใจเวลาซ้อม วันนี้ก็ยังคงมีคำพูดให้ฮึดสู้เหมือนเดิม จำได้ว่าวันแรกที่เพลงมาซ้อม แฟนจ๋าเดอะมิวสิคัล เป๊กก็แอบมาติดpost itไว้ที่กระจกรถ แถมบอกด้วยว่าครั้งนี้พิเศษกว่าเดิม 3 ปีที่แล้วตอนเพลงเข้ารพช่วงซ้อมละครเวที เป๊กเคยเอาโจ๊กมาฝากไว้ที่counter พยาบาลโดยไม่ยอมเข้ามาให้ด้วยตัวเอง (ไม่ยอมแม้แต่แจ้งชื่อ) ปีนี้เพลงเข้ารพ โดนบังคับเฝ้าข้างเตียงเลย 3ปีที่แล้วเป๊กซื้อเสื้อหนาวมาให้ช่วงซ้อมละครเวที วันนี้เพลงยอมใส่แล้วนะ รู้ยัง #รู้ว่านานมากกว่าจะใจอ่อน but now I know, I’m very grateful to have you. Thank you for never giving up. #sharinglongstoryshort All in all, I just want to thank you for always being there for me, for encouraging me, and believing in me.”

ฝ่ายชายไม่ย่อท้อตามจีบ เพลง มา 6 ปี แบบนี้จะหาได้จากที่ไหนอีก โดยมีเพจบันเทิงดัง นำเรื่องราวที่สาวเพลงโพสต์ลงไอจีไปแชร์ในเพจ ปรากฏมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงมากมายตั้งคำถามคบซ้อนกับนาตาลี ปณาลี วรุณวงศ์ นางเอกสาวลูกครึ่งอังกฤษ วิกพระราม 4 อีกคนหรือเปล่าว่า

“หื้มมม งงในงง บอกว่าตามจีบมาตลอด 6 ปี เพิ่งเลิกกะนาตาลีไปเองนี่ งงเลย ตอนคบนาตาลีก้อดูรักกันดีนะ นาตาลีมาอ่านเจอจะเสียใจไหมเนี้ย”

“ตามจีบ6ปีหรา ตามจีบขณะที่คบกับหญิงอื่นอยู่น่ะหรอ หึหึ ดูกันยาวๆ”

“ตอนแรกชื่นชมผู้ชายนะ ว่าตามจีบน้อง 6 ปีเลยหรอ สืบไปสืบมา อ้าวเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไปไม่นาน แสดงว่าระหว่างที่จีบเพลง ก็คบสาวอื่นแก้ขัดไปก่อนงั้นสินะ อย่างนี้ก็ได้หร๋าาาา ขออภัยนะ ถ้าเราเป็นแฟนเก่าผู้ คงรู้สึกแย่ ถึงแย่มากอ่ะ แล้วผู้ชายแบบนี้ ก็ไม่ได้เรียกว่าดีหรอกนะ จำไว้ คบกับเราแล้ว ต้องมาคอยระแวงอีกไหม ว่าผู้จะไปตามจีบใครอีกในระหว่างที่คบกับเรา”

“ผู้ คบกับ ดาราที่ชื่อ นาตาลี ในระหว่าง 6 ปีที่รอ ชีเพลง เอิ่มมม ไม่น่า อบอุ่น ไม่ น่าอิจฉา ซ้ำแล้ว ยังน่ารังเกียจ รักกับอีกคน เพื่อรอ อีกคน ตอบรักกลับมา…..”

โดยสาวนาตาลี ถึงขั้นมาตอบคอมเมนต์เองเลยว่า ขอบคุณคะ ขณะล่าสุด สาวนาตาลี ก็โพสต์ภาพตัวเองหัวเราะ พร้อมข้อความว่า “ตั้งชื่อภาพว่า “ขำแรง”” จนมีเพื่อนมาถามว่า “ขำอะไร” ก่อนจะบอกว่า “รู้นะ”