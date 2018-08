ภาพยนตร์ ‘Crazy Rich Asians’ รายได้ถล่ม ส่งพระเอกเอเชียขึ้นแท่นฮอต

Crazy Rich Asians รายได้ถล่ม ส่งพระเอกเอเชียขึ้นแท่นฮอต

Crazy Rich Asians – เมื่อวันที่ 20 ส.ค. เว็บไซต์ข่าว ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ภาพยนตร์โรแมนติก-คอเมดี้เรื่อง Crazy Rich Asians สร้างรายได้กว่า 34 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท) ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อห้าวันก่อน โดยเป็น ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่ประกอบด้วยนักแสดงเอเชียเกือบทั้งหมด นับตั้งแต่เรื่อง The Joy Luck Club เมื่อ 25 ปีที่แล้ว

ความสำเร็จของหนังเรื่องนี้ ส่งให้ เฮนรี่ โกลดิง อดีตพิธีกรบีบีซี ทราเวล อายุ 31 ปี แจ้งเกิดเปรี้ยงปร้าง ในฐานะนักแสดงนำของเรื่องผู้รับบท นิก ยัง ทายาทตระกูลเศรษฐีสุดร่ำรวย กลายเป็นพระเอกทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ในฮอลลีวู้ด

เฮนรี่ให้สัมภาษณ์ว่า “คุณสามารถมีนักแสดงชายชาวเอเชียที่เป็นสัญลักษณ์ทางเพศได้ แล้วก็มีนักแสดงนำหญิงที่ทรงอำนาจไปด้วย”

Crazy Rich Asians ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นการนำเสนอชาวเอเชียได้อย่างดี แต่มีชาวเน็ตคนหนึ่งทวีตข้อความว่า ‘ฉันกังวลนิดหนึ่งว่า Crazy Rich Asians จะทำให้ผู้ชายเอเชียกลายเป็นวัตถุทางเพศ แต่จริงๆ

มันเกี่ยวกับความเจ๋งของผู้หญิงเอเชีย-อเมริกัน และฉันโอเคกับมัน’ และอีกทวีตเขียนว่า ‘ผู้ชายก็เร่าร้อนด้วยนะ’

นอกเหนือจากหนุ่มโกลดิ้ง ซีเอ็นเอ็นจึงประมวลหนุ่มนักแสดงเอเชียและเอเชีย-อเมริกัน หลายคนที่สามารถเป็นนักแสดงนำชวนขยี้ใจได้อีกหลายคน เช่น

ปิแอร์ ผิง

ปิแอร์ แสดงเป็น ไมเคิล ทีโอ ใน Crazy Rich Asians แสดงฉากวาบหวิว ทำให้ผู้ชมหลายคนบอกว่ากล้ามเขาขโมยซีนสุดๆ

“ผมต้องกินอาหารอย่างเคร่งครัดและฟิตร่างกายกับเทรนเนอร์ส่วนตัว จริงๆแล้ว ผมเป็นคนเหยาะแยะนะ ผมต้องเพิ่มกล้ามในเวลาที่สั้นมาก แค่สามสัปดาห์เอง” ปิแอร์ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวสำหรับบทนี้

แดเนียล แด ฮยอน คิม

นักแสดงชาวเกาหลี-อเมริกัน เป็นที่รู้จักอย่างดีจากบทบาทในซีรี่ย์โทรทัศน์เรื่อง Lost และ Hawaii Five-0 เพิ่งเป็นข่าวดังเมื่อปีพ.ศ. 2560 หลังจากเขาออกจากซีรีส์ฮาวายไฟว์โอ ซึ่งแสดงไป 7 ซีซั่น เนื่องจากปัญหาเรื่องความเท่าเทียมของค่าจ้าง

แดเนียลโพสต์ในเฟซบุ๊กว่า “ถึงแม้ว่าผมได้เคีลยร์คิวให้พร้อมแสดงต่อ ทางช่อง CBS และผมไม่สามารถตกลงสัญญาใหม่ได้ ผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่แสดงต่อ”

ลูอิส แทน

นักแสดงชายเชื้อสายอังกฤษ-สิงคโปร์ หนึ่งในไฮไลท์ของซีรี่ส์ Iron Fist ทาง Netflix ซึ่งเขาร่วมแสดงซีรี่ส์ Into the Badlands และ ภาพยนตร์ Deadpool 2

ลูอิสให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นเมื่อปีก่อน เกี่ยวกับมุมมองของฮอลลีวู้ดที่ชาวเอเชียเล่นได้แค่บท ‘นินจา พระ เนิร์ด เพื่อนสนิทสมทบ ฆาตกร และหมอ’

“เป็นช่วงเวลาน่าตื่นเต้นสำหรับหลายๆเรื่อง เพราะโอกาสเปิดกว้างขึ้น นักแสดงเอเชียได้รับการจ้างและเรียกไปคัดตัวนักแสดงมากขึ้น”

ก็อดฟรีย์ เกา

นายแบบ-นักแสดงคนนี้แสดงภาพยนตร์และรายก่ารทีวีของไต้หวันหลายเรื่อง ก่อนเดบิวต์ในอเมริกาเมื่อปีพ.ศ. 2556 ในภาพยนตร์เรื่อง The Mortal Instruments: City of Bones และกำลังจะ

ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Legend of the Ancient Sword กำกับโดย เรนนี ฮาร์ลิน

เดฟ พาเทล

เดฟ หรือ เทพ เป็นนักแสดงเชื้อสายอินเดียคนที่สามที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ สำหรับบทแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง Lion เมื่อปีก่อน

พระเอกหนุ่มให้สัมภาษณ์กับทางซีเอ็นเอ็นถึงประเด็นการเมืองที่โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งมาตรการกีดกันผู้อพยพ ในฐานะที่เขาเองเป็นลูกชายของผู้อพยพ

“ผมว่ามันเป็นสถานการณ์แปลกนะ ที่คุณเดินพรมแดงอยู่ ในขณะที่คนอื่นประท้วงกันอยู่ตามถนนท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดมาก”

รอสส์ บัตเลอร์

นักแสดงจากเรื่อง Riverdale และ 13 Reasons Why เป็นแฟนตัวยงคนหนึ่งของหนัง Crazy Rich Asians หนุ่มน้อยเกิดที่ประเทศสิงคโปร์ จากพ่อเชื้อสายอังกฤษ-ดัตช์และแม่เชื้อสายจีน-มาเลย์

รอสส์เติบโตที่อเมริกา ในอินสตาแกรมเกี่ยวกับภาพยนตร์ว่า “มันทำให้ผมรู้สึกเจ๋ง ตลก และเลอค่า ในขณะที่ตรงตามวัฒนธรรมเอเชีย ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนเอเชีย คุณจะพบตัวเองในตัวละครเหล่านี้ ไปดู

ภาพยนตร์ซะนะครับ”