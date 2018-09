รักสุกงอม! ‘เนม เก็ตสึโนวา’ เซอร์ไพรส์ขอสาว ‘ป้อ-สารชา’ แต่งงานสุดโรแมนติก

พร้อมจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้ว สำหรับนักร้องหนุ่ม เนม-ปราการ ไรวา หรือ เนม เก็ตสึโนวา กับไฮโซสาวป้อ-สารชา ที่คบหาดูใจกันมาร่วม 10 เดือน หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ของวง เก็ตสึโนวา เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา ทั้งคู่ได้ควงกันไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลหัวหิน ล่าสุดช่วงเย็นวันนี้(2 ก.ย.) หนุ่มเนมได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงาน ในบรรยากาศสุดโรแมนติก พร้อมหน้าแก๊งเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยาน

โดย นาฑี โอสถานุเคราะห์ เพื่อนร่วมวง ได้โพสต์รูปพร้อมข้อความอวยพรทั้งคู่ ว่า “So happy for you @nameraiva take good care of my best friend na @pohsarasha #mynameispoh #kkdlens”

ด้าน ไปร์ท-คมฆเดช แสงวัฒนาโรจน์ มือกลอง ได้โพสต์รูปพร้อมข้อความด้วยเช่นกัน ว่า “อยู่ด้วยกันมาตั้งเเต่เด็กในที่สุดพี่ชายคนนี้ก็มีครอบครัวแล้วว เวลาผ่านไปเร็วมากกกก ยินดีด้วยมากๆนะพี่ @nameraiva ดีใจด้วยจริงๆและยินดีต้อนรับพี่ @pohsarasha ด้วยนะครับ ขอให้รักกันไปนานๆๆๆๆๆ” #mynameispoh #pohnameisablessing #family #getsunova #kkdlens @kkdlens”

และมือกีตาร์หนุ่มอีกคน นต-ปณต คุณประเสริฐ ได้โพสต์รูปพร้อมข้อความว่า “ยินดีด้วยนะครับบ ตื่นเต้นและตื้นตันร่วมไปกับทั้งคู่เลย มีความสุขกันมากๆตลอดไปนะครับบ @nameraiva @pohsarasha ???????? #คู่แรกของวง #getsunova”

นอกจากนี้ยังมีแฟนๆ และเพื่อนทั้งในและนอกวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมาก

ข่าวสดออนไลน์ขอแสดงความยินดีด้วยจ้าาา…

รูปจากอิสตาแกรม @nameraiva / @pohsarasha /@nothgetsunova / @pritegetsunova / @nateegetsunova