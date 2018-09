ปีใหม่ ตื่นเต้นหนักมาก ว่ายน้ำกับฝูงฉลาม ครั้งแรก คนแห่แซว (คลิป)

ปีใหม่ ตื่นเต้นหนักมาก ว่ายน้ำกับฝูงฉลามครั้งแรก คนแห่แซว

ปีใหม่ ตื่นเต้นหนักมาก ว่ายน้ำกับฝูงฉลาม ปีใหม่ สุมนรัตน์ สุดแฮปปี้ ไปเที่ยวทะเลสวย พร้อมโพสต์โชว์ความเซ็กซี่รัวๆ แถมล่าสุดยังลงคลิปสุดฟิน แบบไม่กลัวเลย ขณะลงไปว่ายน้ำกับฝูงฉลามครั้งแรก พร้อมแคปชั่นว่า

“My first time for swimming with sharks. I am so grateful for it. ขอบคุณนะคะ @peetop สำหรับประสบการณ์แบบนี้ #swimmingwithsharks” โดยมีเพื่อนๆ เข้ามาแซวว่าลุ้นจะโดนฉลามกัดตอนไหน จนสาวปีใหม่ต้องเข้ามาตอบเสียงหลงว่า ไม่โดนนนนน ขณะที่แฟนคลับต่างเข้ามาบอกว่า น่าสนุก น่ารักดี แต่มีหลายคนบอกไม่กล้าเหมือนกัน