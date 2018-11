ต้อม ยุทธเลิศ ชื่นชม ใจมาก แอฟ อิน น้ำตาไหล เผยฉากที่ต้องตัดทิ้ง ยอดพุ่งไม่หยุด(คลิป)

ต้อม ยุทธเลิศ ชื่นชม ใจมาก แอฟ อิน น้ำตาไหล เผยฉากที่ต้องตัดทิ้ง ยอดพุ่งไม่หยุด

แอฟคนเดียวเอาอยู่ ต้อม ยุทธเลิศ ผู้กำกับชื่อดัง กำกับ MV เจ็บน้อยที่สุด ของ วง ZEAL กระแสมาแรงสุดใน youtube ตอนนี้ ยอดวิว พุ่งไม่หยุด ได้โพสต์ภาพคู่ แอฟ ทักษอร พร้อมชื่นชมว่า “* nice to work with you na @aff_taksaorn #แอฟทักษอร #ใจล้วนๆ #เจ็บน้อยที่สุด” ก่อนจะโพสต์

พร้อมทั้งยังบอกอีกว่า “* The way of minimalist #เจ็บน้อยที่สุด #เทคน้อยที่สุด #ทีมงานน้อยที่สุด #มินิมอลที่สุด #แต่ใจมากที่สุด #แอฟทักษอร #zealrockband #กำกับโดยยุทธเลิศ”

ก่อนจะโพสต์คลิป พร้อมแคปชั่น “[delete scene] * นี่คือคัทที่จำเป็นต้องตัดทิ้ง ถามว่าเสียดายมั้ย เสียดายมาก แต่ถ้าถามว่า เสียดายแล้วจะตัดทิ้งทำไม ก็คงต้องรอดูเอ็มวีตัวเต็ม แล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังครับ งานนี้เข้าใจอารมณ์เจ็บน้อยที่สุดเลยคับ #เจ็บน้อยที่สุด #แอฟทักษอร #zealrockband #กำกับโดยยุทธเลิศ”