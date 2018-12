วู้ดดี้ เผยความรู้สึกหลังผ่าตัด สุดอบอุ่นแฟนหนุ่มป้อนข้าวป้อนนำ้ เผยสิ่งที่ภาวนา!

เป็นคู่รักที่จูงมือเข้าประตูวิวาห์แบบเรียบง่าย หลังจากคบหาดูใจกันมา 9 ปี และยังคงหวานสม่ำเสมอ สำหรับ วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา และหนุ่มโอ๊ต อัครพล ซึ่งทั้งคู่มีภาพหวานๆ ให้แฟนคลับได้ชื่นชมบ่อยๆ

โดยล่าสุด หนุ่มวู้ดดี้ ได้โพสต์ภาพที่กำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล โดยมีหนุ่มโอ๊ต คอยป้อนข้าวป้อนน้ำอยู่ข้างๆ โดยวู้ดดี้ ได้เขียนแคปชั่นไว้อย่างสุดซึ้งว่า “ผ่าทอนซิลก็จะได้กินไอติมแทนอาหารทั้งวัน นอนรักษาตัวก็อดนึกถึง พรบ.คู่ชีวิต ที่จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆ คู่ที่กำลังพิจารณากันอยู่ ขอให้รักนำทาง ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับชาติเราเป็นชาติแรกในทวีปนี้ How lucky I am to be nureed by @otechab affter I got my tonsils removed Can only do ice cream for now”