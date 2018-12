เผยเหตุ เอมมี่ มรกต ยังไม่เผยให้เห็น ลูกชาย หลังคลอดหลายวัน เพื่อนแห่เยี่ยม แถลงวันนี้

ตั้งตารอชื่นชม ลูกชายตัวน้อย เอมมี่ มรกต แฟนคลับอยากเห็นมากๆ แต่หลังคลอดมาหลายวัน ยังไม่โพสต์ออกสื่อให้ได้เห็นกัน เหมือนลูกดาราคนอื่นๆ

ทำเอาหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของทั้งเอมมี่ และเพื่อนๆ สาวเอมมี่ ที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล โดยมีคนในวงการบันเทิงหลายคน อย่างเช่น ดีเจบุ๊กโกะ ก็บอกว่า เอมมี่ คงจะรอถ่ายรูปครอบครัวก่อนเหมือนสาว ชมพู่ อารยา หรือเปล่า

ขณะที่ หลายคนก็บอก เห็นแคปชั่น เพื่อนของสาวเอมมี่ที่มาเยี่ยม อย่างสาวกระแต ภรรยา เติ้ล ตะวัน โพสต์ภาพขณะอุ้มน้องมียา ลูกสาวมาเยี่ยม เอมมี่ พร้อมบอกว่า “มาเยี่ยมคุณแม่ป้ายแดง ยอมรับ และชื่นชมในความเก่งของนาง ตั้งแต่ตอนท้อง จนถึงวันคลอด นางดูมีความสุขกับทุกโมเม้นจริงๆ ขอให้น้อง SS (นามสมมุติ) แข็งแรงไวไว ได้กลับบ้านเร็วๆ นะคับ ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วจ้า…” หรือจะเป็นเหตุนี้ทำให้ยังไม่เผยลูกชายตัวน้อยให้เห็น

เช่นเดียวกับ เอมี่ กลิ่นประทุม เพื่อนซี้ ก็โพสต์ภาพกับคุณแม่ป้ายแดง พร้อมแคปชั่นว่า “Gosh, we’ve been thru so much together. I am so happy for you and so proud of who u have become. Amazed of how patient, how calm, and how much sacrifice u have made throughout this whole pregnancy … I know u will be a great mommy, and no matter where life takes us, i will always be beside you babes … always cant wait to meet my nephew!!! See u in a bit my love!!! Whuuuhuuuu @aimeemorakot #sirjamesplace #sonofsirjamesplace”

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด สาวเอมมี และ ไฮโซเจมส์ จิรายุทธ สามี แจ้งผ่านไอจีสตอรี่ว่าจะมีการแถลงข่าว วันที่ 14 ธ.ค. เวลา 14.00 น. ด้วย