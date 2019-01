ยังไงแล้ว! แมท โพสต์เพลงนี้ หลังเจอดราม่ายาวนาน…หยุดร้องไห้

เรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่ถูกพูดถึงแทบทุกวัน สำหรับ แมท ภีรนีย์ หลังจากประกาศ เปิดตัวกับ สงกรานต์ เตชะณรงค์ ล่าสุด แมท ได้โพสต์ภาพ ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีดวงดาวพร่างพราว อีกทั้งยังมีแคปชั่นจากเนื้อเพลง Stop Crying Your Heart Out ของ Oasis วงร็อกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ระบุว่า

‘Cause all of the stars

Are fading away – เพราะดาวทุกดวงต่างค่อยๆ ลับฟ้าหายไป

Just try not to worry

You’ll see them some day – ขออย่าได้ไปวิตก คุณจะได้เห็นเหล่าดาวอีกในวันใดวันหนึ่ง

Take what you need

And be on your way – ทำในสิ่งที่ต้องการและเดินไปทางหนทางของคุณ

And stop crying your heart out – และหยุดร้องไห้อย่างปวดร้าวยาวนาน

จากโพสต์ดังกล่าวต่างมีแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจด้วยการส่งรูปหัวใจกันเป็นจำนวนมาก โดยการโพสต์ลักษณะนี้ นางเอกสาวอาจให้กำลังใจตัวเองผ่านพ้นเรื่องดราม่าไปให้ได้

ไม่พลาดทุกข่าวเด็ด เพิ่มเพื่อนกับไลน์ข่าวสดบันเทิง

ที่มา mattperanee